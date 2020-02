Berset will Netflix bezwingen

Die meisten werden es nicht wissen, aber für unsere Bundesräte ist im Berner Stadttheater an jedem Spieltag eine Loge reserviert. Öffnet sich der Vorhang, kann es sein, dass unsere Magistraten künftig Aufführungen zu sehen bekommen, in denen das halbe Tanz-­Ensemble fehlt, das Berner Symphonieorchester ohne Dirigent spielt. Oder die Schauspieler in Privatkleidern auftreten. Im Fall von Charlie Chaplins Nazisatire «Der grosse Diktator», die sich Simonetta Sommaruga in dieser Saison aus der Bundesratsloge anschaute, wäre das sicher nur der halbe Spass.

Insgesamt 400'000 Franken müsste das Berner Stadttheater sparen, wenn die neue Kulturbotschaft angenommen wird, mit der die Leitplanken der nationalen Kulturpolitik für die nächsten vier Jahre festgelegt werden. In der Praxis würde das Theater die Einsparung durch andere Zuwendungen zu kompensieren versuchen. Oder auf Projekte verzichten, bevor man die Schauspieler in Privatkleidern auftreten lässt oder ohne Dirigenten spielt. Aber die Bundesmillion, die Bern seit den 1970er-Jahren für seine kulturellen Aufwendungen als «Bundeshauptstadt» erhält, steht nun zur Debatte – auf Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Die SP ist für den Erhalt der Bundesmillion, was dazu führte, dass sich die Partei gegen Alain Berset stellen musste, also gegen ihren eigenen Bundesrat, der die Streichung der Million zu vertreten hat.

1 Million Franken ist nicht viel Geld – angesichts von etwas über 70 Milliarden Franken, die der Bund jährlich ausgibt. Und auch die 942,8 Millionen, die mit der Kulturbotschaft für die nächsten vier Jahre für die Kultur insgesamt beantragt werden, fallen nicht gross ins Gewicht: Sie machen nur rund 0,3 Prozent der Bundesausgaben aus.

SVP verschläft Frist für Vernehmlassung

Vielleicht ist das der Grund, weshalb die SVP die Frist verschlafen hat, als die Kulturbotschaft in der Vernehmlassung war. Erst nach Anfrage dieser Zeitung reichte die Partei ihre Antworten ein. Dennoch gibt der Entwurf zur Kulturbotschaft zu reden: Es geht um die Frage, wofür man Mittel einsetzt, ob man zusätzliche Gelder generieren will und was dies mit der Kultur macht. Denn die neue Botschaft enthält Widersprüche, die gravierende Folgen haben könnten.

Da ist zunächst das neue Filmgesetz. Neben einer Quote von 30 Prozent für europäische Produktionen verlangt es, dass Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon, Swisscom oder UPC 4 Prozent ihrer Bruttoeinkünfte in Schweizer Filme oder Fernsehserien investieren müssen. Möglich ist dies entweder durch die direkte Beteiligung an Filmen und Serien oder durch eine Abgabe – unabhängig davon, ob und wie oft Schweizer Filme von den Abonnenten der beliebten Streaming-Anbieter tatsächlich geschaut werden. Legitimieren lässt sich dies dadurch, dass der Teleclub eine solche Abgabe schon leisten muss. Und dass in anderen europäischen Ländern – etwa in Deutschland – Streaming-Anbieter wie Netflix sich bereits an der Herstellung von Filmen beteili.gen müssen.

An den Solothurner Filmtagen versuchte Alain Berset das Argument stark zu machen, dass in der Schweiz die Anbieter selber entscheiden dürften, «in welche Filme oder Fernsehserien sie investieren wollen». Dagegen formiert sich aber Widerstand – bei den Schweizer Streaminganbietern, aber auch in der Politik. Die SVP fordert die ersatzlose Streichung der neuen Paragrafen. Auch die FDP lehnt das neue Filmgesetz ab. Ein Referendum scheint möglich – auch wenn FDP-Politiker wie Ruedi Noser für die Streaming-Abgabe sind.

Frage: Sind Sie für die Streaming-Abgabe?

Während man von Unternehmen gerne Geld nimmt und deren Plattformen für die Promotion des Schweizer Films nutzen will, schliesst das neue Filmgesetz gewinnorientierte Unternehmen konsequent von einer Subventionierung aus. Auch wenn der Schweizer Film profitieren könnte. Betroffen davon ist zurzeit nur das Zurich Film Festival (ZFF), das sich seit 2016 zu 52 Prozent im Besitz der «Neuen Zürcher Zeitung» befindet. Insgesamt 250'000 Franken vom Bundesamt für Kultur waren jährlich für das ZFF budgetiert. Damit wird definitiv Schluss sein, wenn das neue Filmgesetz in der jetzigen Form angenommen wird.

Die NZZ verweist in ihrer Stellungnahme zur Kulturbotschaft darauf, dass ihr Festival «ein statuarisches Gewinnausschüttungsverbot» kenne, alle Gewinne wieder ins Festival fliessen würden, das ZFF folglich «kein gewinnstrebiges Unternehmen» sei. Ausserdem habe man die Organisationsstruktur des Festivals «in Absprache» mit dem Bundesamt für Kultur (BAK) angepasst, um weitere Subventionen des Bundes zu erhalten. In einem Brief des Festivaldirektors an die Schweizer Filmverbände ist gar von einer «reinen ‹Lex ZFF›» die Rede, die «gegen Treu und Glauben» der Abmachungen mit dem BAK verstosse.

«Grosses Potenzial» für Wirtschaft. Wirklich?

Grundsätzlich kann es als richtig angesehen werden, dass gewinnorientierte Unternehmen ausgeschlossen bleiben, wenn mit Kultursubventionen das unterstützt werden soll, was der Markt nicht leisten kann. Das neue Filmgesetz ist aber inkonsequent, weil die Kulturbotschaft einen Schwerpunkt «Kultur und Wirtschaft» kennt, den man pushen will. So hat Alain Berset – gemäss Berichterstattung der NZZ – bei der Lancierung der Kulturbotschaft am Filmfestival Locarno vor zwei Jahren darauf hingewiesen, man wolle zukünftig verstärkt Formen der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft fördern. Tatsächlich ist bereits in der aktuellen Kulturbotschaft die Rede davon, «dass an der Schnittstelle Kultur und Wirtschaft in der Schweiz ein grosses Potenzial brachliegt».

Klingt vielversprechend. Aber an der erwähnten Schnittstelle zur Wirtschaft fördert der Bund zurzeit nur zwei Bereiche: die Sparte Design und den Bereich interaktive Medien, zu denen auch die Games zählen. Gefördert werden Letztere, weil es in der Schweiz ein grosses wirtschaftliches Wachstumspotenzial geben soll. Der Interessenverband der Schweizer Game-Ent-­wickler gibt an, dass die Zahl der hiesigen Game-Studios sich in den letzten zehn Jahren verzehnfacht hätte; ihr Umsatz belaufe sich auf total rund 150 Millionen Franken.

Das sind beeindruckende Zahlen. Aber der Staat investiert via Kulturförderung nur sehr geringe Beträge: Aktuell sind es jährlich nur je 750 000 Franken, die durch Pro Helvetia in Projekte aus den Bereichen Design und Games investiert werden. Mit der neuen Kulturbotschaft will man die Beträge moderat erhöhen – auf jährlich je «ca. 1 Mio» ab 2022 fürs Design und die Games, wie Pro Helvetia schreibt. Die Beträge richten sich an Hochschulabgänger und neu gegründete Studios – jeweils bis sieben Jahre nach Abschluss des Studiums oder nach Gründung des Unternehmens. De facto leistet man also Start-up-Hilfe im überschaubaren Rahmen.

«Kultur und Wirtschaft» als eine Art Schutzwall

Begründet wird die Game- und Designförderung auch mit der hohen Abwanderung. Im Design seien es 9 Prozent der Hochschulabsolventen, die nach dem Studium in der Schweiz ins Ausland gehen. Kann man mit Kulturgeldern gegen die Abwanderung von Hochqualifizierten kämpfen, Jobs schaffen und zusätzliche Steuereinnahmen erzielen? Zahlen hat Pro Helvetia keine. Zwar sei die «langfristige Businessstrategie eine Bewertungsgrundlage», wenn es um die Frage gehe, ob ein Projekt gefördert werde. Aber Pro Helvetia betreibe «in erster Linie Kulturförderung» und führe «kein Tracking der erzielten wirtschaftlichen Wertschöpfung und der Schaffung von Arbeitsplätzen durch».

De facto hat die Kulturförderung also keine Ahnung, ob das Potenzial der unterstützten Projekte in wirtschaftlicher Hinsicht tatsächlich so gross ist, wie behauptet wird. Und es wird auch nicht erhoben, ob hoch qualifizierte Talente nun eher in der Schweiz bleiben – oder doch ins Ausland abwandern, wenn die Schweizer Kulturgelder sieben Jahre nach Studienabschluss versiegen.

«Ohne Investitionen in den Schweizer Film erstarrt unser Selbstbild.»Alain Berset

Setzt man sich vertieft mit der Kulturbotschaft auseinander, entsteht der Eindruck, dass es sich beim Schwerpunkt «Kultur und Wirtschaft» um eine Art Schutzwall handelt, mit der man die Kultursubventionen gegenüber allfälligen Angriffen von rechts schützen will – mit Investitionen in Bereichen, die als ökonomisch relevant und zugleich als hip gelten könnten. Zudem kommt man zum Befund, dass auf Bundesebene ein instrumenteller Kulturbegriff dominiert, also dass Kultur einem Zweck dienen muss – nicht nur im Bereich der Wirtschafts- und Innovationsförderung. Auch vom «gesellschaftlichen Zusammenhalt» ist in der Botschaft wiederholt die Rede. In seiner Rede an den Solothurner Filmtagen sagte Alain Berset, dass ohne Investitionen in den Schweizer Film unser Selbstbild ‹erstarre›, «und das würde den Zusammenhalt unserer vielfältigen Gesellschaft nicht stärken, sondern schwächen».

Dazu passt, dass mit der neuen Kulturbotschaft der Austausch von Schülern und Lehrern mit anderen Sprachregionen verstärkt werden soll. Ist das nicht etwas, was in den Zuständigkeitsbereich der Bildungspolitik fällt? In den der Kultur oder in beide? Diese Frage wurde auch im Parlament gestellt. In seiner Antwort hielt der Bundesrat fest, dass er die Aufgabenteilung «im Rahmen der Botschaft zur Förderung der Kultur beantworten» werde. Demnächst soll die Kulturbotschaft im Bundesrat ein Thema sein. Wenn es die Kultur ernst nimmt, wird das Siebnergremium den Entwurf nochmals kräftig überarbeiten müssen. Und die Kultur von allen Aufgaben entlasten, die ihre Möglichkeiten bei weitem übersteigen – und die dazu führen, dass die Kulturgelder für andere Zwecke entfremdet werden.

Matthias Aebischer, SP

Bild: Keystone Das neue Filmgesetz sieht es vor, dass Streaminganbieter wie Netflix, Google Play, Apple, Amazon, Swisscom oder UPC vier Prozent ihrer Bruttoeinkünfte in den Schweizer Film investieren müssen. Finden Sie das gut – und lässt sich das tatsächlich umsetzen?

Streaminganbieter wie Netflix oder Teleclub müssen als Koproduzenten oder in Form von Direktzahlungen einen Beitrag an den Schweizer Film leisten – wie die TV-Stationen auch. Die Frage, ob sich ausländische Streaminganbieter an unser Gesetz halten würden, stellt sich eigentlich nicht. Die Umsetzung des Geldspielgesetzes, aber auch der Kampf gegen illegale Pornografie zum Beispiel zeigen, dass die Durchsetzung hiesiger Gesetze kein Problem darstellt.



Das neue Filmgesetz schliesst gewinnorientierte Unternehmen von Leistungsvereinbarungen aus. Konkret würde dies die NZZ betreffen, die das Zurich Film Festival besitzt. Finden Sie das gut?

Ich setze mich dafür ein, dass Festivals wie das Zurich Film Festival weiterhin Gelder vom Bundesamt für Kultur erhalten, wenn die Beiträge zweckgebunden eingesetzt werden. In der Vergangenheit gehörte das ZFF einer Eventagentur. Das ist jetzt nicht mehr so.



Was ist Ihrer Meinung nach Aufgabe der Wirtschafts- und was Aufgabe der Kulturförderung?

Die neue 4-Prozent-Abgabe für die Streaminganbieter kann einerseits ins normale Filmförderbudget fliessen oder direkt von den Anbietern in Filme investiert werden. Ersteres wäre eine klassische Kulturförderung, zweiteres ist je nach Erfolg der Serien und Filme auch ein Businessmodell. In diesem Bereich sind die Amerikaner uns Jahre voraus.

Wie kann die Gefahr gebannt werden, dass an der Schnittstelle Wirtschaft und Kultur letztere dem Primat des Ökonomischen oder anderen Zwecken unterworfen wird?

Bei den klassischen Filmförderbeiträgen des Bundesamtes der Kultur gilt das Primat der Kulturförderung. Hingegen mit dem Instrument «Succès Cinéma» – auch ein Filmförderprogramm des Bundes – wird gezielt der erfolgreiche Film honoriert. Ich begrüsse das. Von Wirtschaftsförderung beim Film sprechen wir primär, wenn es um Standortförderung geht. Konkret, wollen wir der hiesigen Filmindustrie Projekte ermöglichen, welche danke Unterstützungsgeldern in der Schweiz und nicht sonst wo im Alpenraum gedreht werden.



In der Vorlage zur neuen Kulturbotschaft wird wiederholt die Bedeutung der Kultur für den «gesellschaftlichen Zusammenhalt» hervorgehoben. Verstehen Sie Kultur als etwas, was nationalen Interessen zu dienen hat – im Zeitalter der Globalisierung, in dem ein bedeutender Teil der Kunst durch Inspiration, Austausch und Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg entsteht? Oder anders gefragt: Wozu staatlich geförderte Kultur?

Klar kennt die Kulturarbeit keine Grenzen. Doch es geht auch um Inhalte, um die Sprachenvielfalt in der Schweiz, um die Historie unseres Landes. Glauben Sie, die grossen ausländischer Filmproduzenten würden sich für die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz interessieren, die Fichenaffäre, Dällebach Kari oder Schellenursli? Filmen in der Schweiz heisst auch, die Geschichte unseres Landes abzubilden und zu erzählen. Genau das macht den Schweizerfilm einzigartig.

Peter Keller, SVP

Bild: Keystone

Das neue Filmgesetz sieht es vor, dass Streaminganbieter wie Netflix, Google Play, Apple, Amazon, Swisscom oder UPC vier Prozent ihrer Bruttoeinkünfte in den Schweizer Film investieren müssen. Finden Sie das gut?

Absolut dagegen. Der Schweizer Film soll die Chance packen, die diese neuen Formate und Streamingdienste bieten. Dass nun der Staat auch noch privaten Unternehmen eine Art Quote aufdrücken will, halte ich für einen Übergriff. Zudem: Quoten fördern keine Kreativität.

Das neue Filmgesetz schliesst gewinnorientierte Unternehmen von Leistungsvereinbarungen aus. Konkret würde dies die NZZ betreffen, die das Zurich Film Festival besitzt. Finden Sie das gut?

Es ist jedenfalls ein Widerspruch zur Aussage von Bundesrat Berset weiter unten: Wenn man die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Kultur fördern will, dann trifft zwangsläufig die Subventionswelt der Kultur auf das gewinnorientierte Denken der Privatwirtschaft. Womit wir beim ZFF wären. Es zeigt sich hier halt das übliche Dilemma, wenn der Staat mitmischt: Man möchte nicht, dass Private dank Steuergeldern «Gewinn» machen. Man möchte aber auch nicht, dass die Kultur sozusagen zur Erfolgslosigkeit, was ja ein anderes Wort für nicht-gewinnorientiert ist, erzogen wird. Dass also nur derjenige staatliche Unterstützung hält, der am Markt, am Publikum vorbei Kultur produziert.

Am Filmfestival Locarno 2018 hat Alain Berset – gemäss Berichterstattung der NZZ – den Wunsch geäussert, dass die neue Kulturbotschaft die Kultur verstärkt als Wirtschaftsfaktor würdigt. Bereits in der aktuellen Kulturbotschaft wird darauf hingewiesen, «dass an der Schnittstelle Kultur und Wirtschaft in der Schweiz ein grosses Potenzial brach liegt.» Sehen Sie an der Schnittstelle Wirtschaft/Kultur auch ein grosses Potential?

Ich weiss nicht, ob hier so viel brach liegt, wie behauptet wird. Viele Kulturprojekte werden bereits durch privates Sponsoring ermöglicht. Dieses Sponsoring könnte durch steuerliche Anreize noch verstärkt werden. Mit dem Begriff «Digitalisierung» lässt sich momentan vieles begründen. Bundesrat Berset spricht ja auch vom «Innovationsmotor» Kreativwirtschaft. Wenn das nicht nur eine freundliche Floskel des Kulturministers war, dann wird sich diese Innovation auch durchsetzen bzw. von selber interessant werden für die Wirtschaft. Da braucht es keine Kulturbotschaft dazu.

Lassen sich die «creative industries» mit subventionierter Kultur vergleichen – oder handelt es sich hier nicht um zwei grundverschiedene Bereiche mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten und Aufgaben?

Ich glaube, die Begriffe sind nicht so trennscharf voneinander zu unterscheiden. «Creative industries» kommt aus dem angelsächsischen Raum und meint schon eher jener Bereich des Kulturschaffens, der Kreativität nicht als Gegensatz zu Erfolg und Publikumsgeschmack versteht. Wenn man die Produktionen auf Netflix, Amazon und anderen Anbietern anschaut, ist hier eine grossartige Verbindung von Unterhaltung und Niveau geglückt. Dazu muss auch nicht zwingend ein grosser Heimmarkt Voraussetzung sein, wie etwa die israelische Serie Fauda zeigt. Also nochmals: Erfolg ist nicht zwingend Verrat an der Kunst. Und hinter dem Misserfolg steckt nicht zwangsläufig grosse Kunst.

Wie kann die Gefahr gebannt werden, dass an der Schnittstelle Wirtschaft und Kultur letztere dem Primat des Ökonomischen oder anderen Zwecken unterworfen wird?

Was ist mit «anderen Zwecken» gemeint? Die staatlich geförderte Subventionskultur ist jedenfalls nicht freier. Sie muss ja auch die Vorlieben und Moden der Kulturbürokratie (der Kulturfunktionäre) bedienen. Dazu kommt gerade in der Schweiz die grosse Nähe der Akteure, auch in der politischen Ausrichtung. Überall sonst würde man von Filz reden. Also etwas weniger Primat des Staates würde dem Kulturbereich durchaus guttun.

In der Vorlage zur neuen Kulturbotschaft wird wiederholt die Bedeutung der Kultur für den «gesellschaftlichen Zusammenhalt» hervorgehoben. Verstehen Sie Kultur als etwas, was nationalen Interessen zu dienen hat – im Zeitalter der Globalisierung, in dem ein bedeutender Teil der Kunst durch Inspiration, Austausch und Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg entsteht? Oder anders gefragt: Wozu staatlich geförderte Kultur?

Schon in der laufenden Kulturbotschaft war diese Widersprüchlichkeit sichtbar. Die grosse Mehrheit der Kulturschaffenden versteht sich als weltoffen und findet, das Modell des Nationalstaates sei überholt. Aber wenn es ums Geld geht, entdeckt man plötzlich die Liebe zur «Heimat». Dann muss der «Schweizer» Film unterstützt werden oder die «Schweizer» Autorin bekommt den Literaturpreis. Der Patriotismus der Kulturschaffenden heisst dann vermurkst «Kohäsion» und ist letztlich vorgeschoben, um die Subventionsmillionen für die eigene Klientel zu sichern. Wobei die Kultur sehr wohl einen wichtigen Beitrag zur Identitätsbildung eines Staates und der Bevölkerung leisten könnte.

Regula Rytz, Grüne

Bild: Keystone Das neue Filmgesetz sieht es vor, dass Streaminganbieter wie Netflix, Google Play, Apple, Amazon, Swisscom oder UPC vier Prozent ihrer Bruttoeinkünfte in den Schweizer Film investieren müssen. Finden Sie das gut?

Ja, wer mit kulturellen Inhalten Geld verdient, soll sich auch an deren Finanzierung beteiligen. Wichtig ist aber auch die Gleichbehandlung des gebührenfinanzierten öffentlichen Fernsehens mit den Streaming-Diensten. Die SRG leistet viel für die Filmförderung. Je stärker die private Konkurrenz wird, desto mehr kommt das SRG-Engagement für die kulturelle Vielfalt der Schweiz unter Druck. Hier braucht es einen Ausgleich – im Interesse des Schweizer Filmes. Das vorgeschlagene Modell ist innovativ: Die Streaming-Plattformen können als Koproduzenten auftreten und erhalten ihre Investitionen in Form von attraktiven Sendungen zurück. In Deutschland oder Frankreich werden die privaten Streaming-Anbieter bereits in die Filmförderung miteinbezogen.

Das neue Filmgesetz schliesst gewinnorientierte Unternehmen von Leistungsvereinbarungen aus. Konkret würde dies die NZZ betreffen, die das Zurich Film Festival besitzt. Finden Sie das gut?

Es ist nicht die Aufgabe des Bundes, gewinnorientierte Unternehmen zu unterstützen. Wenn private Filmfestivals wie das der NZZ aber mit einer vom Gesamtunternehmen losgelösten und transparenten Buchhaltung als eigenständiges Projekt und ohne Gewinn betrieben werden, können wir uns eine Leistungsvereinbarung vorstellen. Es braucht pragmatische Lösungen, die der Kultur dienen.



In der aktuellen Kulturbotschaft wird darauf hingewiesen, «dass an der Schnittstelle Kultur und Wirtschaft in der Schweiz ein grosses Potenzial brach liegt.» Sehen Sie an der Schnittstelle Wirtschaft/Kultur auch ein grosses Potential?

Die Legitimation der Kulturförderung liegt in der Kultur selber, das heisst, der Staat gewährt damit die Rahmenbedingungen der Kunstfreiheit. Es stimmt hingegen, dass Kulturschaffende im Zentrum einer sehr innovativen Kreativ- und Medienbranche stehen und diese inspirieren. Städte wie Zürich und Bern haben dies verstanden und sich entsprechend positioniert. Insofern sehen wir ein grosses Potenzial. Die Frage ist, wie sich eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kultur und Kreativwirtschaft auf die Verteilung der ohnehin knappen Kulturgelder auswirken würde. Dazu muss die Diskussion erst noch geführt werden.



Was ist Ihrer Meinung nach Aufgabe der Wirtschafts- und was Aufgabe der Kulturförderung?

Die Kulturförderung schafft die Rahmenbedingungen für die Kunstfreiheit in einer vielfältigen Schweiz. Und sie fördert die Vermittlung und den Zugang zu Kultur. Genau hier liegt die grösste Schnittstelle zur Kultur- und Kreativwirtschaft, die sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung oder medialen Verbreitung von kreativen Gütern und Dienstleistungen befasst. Die Wirtschaftsförderung dagegen hat völlig andere Aufgaben. Sie soll Rahmenbedingungen schaffen, damit innovative Ideen, neue Methoden und kreative Projekte in unternehmerisches Handeln einfliessen können. Wirtschaftsförderung ist in diesem Sinne vor allem Innovations- und Forschungsförderung. In der Praxis kommt aber natürlich auch die ganze Standortpolitik dazu.



Lassen sich die «creative industries» mit subventionierter Kultur vergleichen – oder handelt es sich hier nicht um zwei grundverschiedene Bereiche mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten und Aufgaben?

Es sind zwei verschiedene Bereiche, die sich gegenseitig inspirieren und oft auch überschneiden. Nicht alle Studierenden einer Filmschule machen nach ihrer Ausbildung Kinofilme. Sie sind aber überall in den Medien und in der Kommunikation präsent und bringen neben den technischen auch künstlerische Aspekte ein.



Wie kann die Gefahr gebannt werden, dass an der Schnittstelle Wirtschaft und Kultur letztere dem Primat des Ökonomischen oder anderen Zwecken unterworfen wird?

Wie oben ausgeführt, steht die Diskussion erst am Anfang. Die Gefahr einer Ökonomisierung der Kultur kann aus unserer Sicht mit zwei Grundsätzen gebannt werden: Erstens darf eine neue Schnittstelle «Wirtschaft und Kultur» nicht zur Schmälerung der ohnehin schon knapp bemessenen Kulturförderung führen und bewährte Angebote in Frage stellen. Zweitens darf die Kulturförderung nie an kommerzielle Ziele und Rentabilitätsvorgaben gebunden sein. Schon heute ist es für viele kulturelle Institutionen schwierig, die Kostendeckungs-Ziele zu erreichen. Eine Zusammen­arbeit mit der Kreativwirtschaft müsste hier Verbesserungen bringen (etwa in der Vermittlung der Kultur-Angebote) und keine Schwächung.



In der Vorlage zur neuen Kulturbotschaft wird wiederholt die Bedeutung der Kultur für den «gesellschaftlichen Zusammenhalt» hervorgehoben. Verstehen Sie Kultur als etwas, was nationalen Interessen zu dienen hat – im Zeitalter der Globalisierung, in dem ein bedeutender Teil der Kunst durch Inspiration, Austausch und Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg entsteht? Oder anders gefragt: Wozu staatlich geförderte Kultur?

Kultur dient der Verständigung und der Horizonterweiterung. Sie ermöglicht im Alltag einen Perspektivenwechsel und hält der Gesellschaft einen Spiegel vor. Das ist sowohl im direkten Lebensumfeld als auch grenzüberschreitend zentral. Weil die Globalisierung längst vor der eigenen Haustür stattfindet, verwischen sich die Perspektiven. Ein erfolgreicher Filmemacher der Schweiz ist heute zum Beispiel Mano Khalil, ein syrischer Kurde, der nicht mehr in seine Heimat zurückkehren kann. Sein neuester Film befasst sich mit der Situation von Jüdinnen und Juden in Syrien und wird von der Schweiz aus produziert. Gerade weil die Schweiz eines der globalisiertesten Länder der Welt ist, gewinnt die Stärkung des «gesellschaftlichen Zusammenhalts» vor Ort über die Kulturförderung an Relevanz. Entscheidend ist für uns deshalb nicht die Frage der Grenzen, sondern die Frage der Unabhängigkeit und der Eigenständigkeit von Kultur. Jede Gesellschaft soll ihre eigenen Bilder produzieren und nicht nur die der anderen übernehmen. Es ist deshalb die anspruchsvolle Aufgabe der Kulturförderung, die Kultur möglichst staatsfern zu halten. Dies kann sie nur machen, wenn sie nach professionellen Kriterien vorgeht (Qualität, Originalität, Relevanz) und gegen den Mainstream zu schwimmen wagt.



Ruedi Noser, FDP

Bild: Keystone

Das neue Filmgesetz sieht es vor, dass Streaminganbieter wie Netflix, Google Play, Apple, Amazon, Swisscom oder UPC vier Prozent ihrer Bruttoeinkünfte in den Schweizer Film investieren müssen. Finden Sie das gut?

Ich persönlich finde das gut, da andernfalls die Schweizer Produktionen schlicht nicht stattfinden werden. Die Schweiz ist ein kleiner Markt, viele der grösseren Märkte kennen solche Regeln bereits. Wenn wir keine solche Regeln einführen, wird das Kulturschaffen auf diesen Kanälen nicht mehr stattfinden. Wichtig ist aber, dass die Plattformen eigenständig über die Mittelverwendung beschliessen können, sodass ein möglichst grosser Förderwettbewerb stattfinden kann.



Das neue Filmgesetz schliesst gewinnorientierte Unternehmen von Leistungsvereinbarungen aus. Konkret würde dies die NZZ betreffen, die das Zurich Film Festival besitzt. Finden Sie das gut?

Das finde ich komplett falsch. Bundesrat Alain Berset widerspricht sich hier selbst. Man kann den Kreativbereich nicht als wichtigen Wirtschaftsfaktor positionieren und gleichzeitig gewinnorientierte Organisationen von der Förderung ausschliessen. Die wichtigsten Förderkriterien sollen die Qualität der gezeigten Filme und die Zuschauerzahlen sein. Ich vermute, dass Berset sich vor dem Wettbewerb fürchtet, dabei ist ein gesunder Wettbewerb wichtig und förderlich für die Qualität. Um es deutlich zu sagen: Dank dem Zürcher Filmfestival muss sich Locarno mehr Mühe geben. Und das ist gut so.



In der aktuellen Kulturbotschaft wird darauf hingewiesen, «dass an der Schnittstelle Kultur und Wirtschaft in der Schweiz ein grosses Potenzial brach liegt.» Sehen Sie das auch so?

Die Kreativwirtschaft macht mehr als fünf Prozent der Schweizer Wirtschaft aus und ist damit ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor, vergleichbar mit der Bedeutung der Banken. Die liberale und freiheitliche Schweiz bietet der Kreativwirtschaft optimale Rahmenbedingungen. Ich bin überzeugt: Eine erfolgreiche Wirtschaft braucht eine erfolgreiche Kultur. Wenn man Zürich mit Singapur oder Hongkong vergleicht, dann ist die Kulturwirtschaft, welche hier aktiv und lebendig ist, ein grosser Vorteil. Was kulturell in Genf, Basel, Zürich oder in Bern stattfindet, ist Weltspitze und auch einer der Faktoren, welche diese Städte für Weltkonzerne äusserst attraktiv machen.

Was ist Ihrer Meinung nach Aufgabe der Wirtschafts- und was Aufgabe der Kulturförderung?

Wirtschaftsförderung kennt die Schweiz eigentlich nicht. Wir kennen die Förderung der Innovationsfähigkeit, zum Beispiel durch Institutionen wie Innosuisse. Und es ist klar: Je mehr die Technologie in der Kultur Einzug hält, desto stärker vermischen sich die Förderinstrumente. Ein Computer- respektive Video-Game verbindet Kultur, Design und Technologie. Moderne technische Produktionen auf Bühnen, in der darstellenden Kunst sowie im Film werden immer technologischer. Deshalb muss man die Förderinstrumente genauer anschauen und teilweise neu ausrichten. Die reine Autorenförderung im Film darf auf jeden Fall nicht die einzige Förderung bleiben. Serien oder ganze Erlebniswelten, die von Teams erarbeitet werden, müssen gleichwertig gefördert werden.



Lassen sich die «creative industries» mit subventionierter Kultur vergleichen – oder handelt es sich hier nicht um zwei grundverschiedene Bereiche mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten und Aufgaben?

Ganz unterschiedlich sind die beiden Bereiche nicht. Das Problem liegt eher darin, dass Kulturschaffende, die beim Publikum erfolgreich sind, sich bei der «Fördermafia» sofort rechtfertigen müssen. Erfolg ist offenbar für viele Kulturschaffende etwas Verwerfliches. Da müssen wir über die Bücher gehen. Förderung soll sich nicht ausschliesslich, aber doch zu einem Teil, darauf richten, erfolgreich zu sein.



Wie kann die Gefahr gebannt werden, dass an der Schnittstelle Wirtschaft und Kultur letztere dem Primat des Ökonomischen oder anderen Zwecken unterworfen wird?

Erfolg ist ein wichtiger Faktor in der Kultur. Die Frage ist: Wie misst man den Erfolg? Erfolg soll nicht ausschliesslich kommerziell verstanden werden. Aber was sicher gewertet werden muss, ist die Aufmerksamkeit, die eine Arbeit generiert. Dabei soll Nischenkultur anders beurteilt werden als Mainstream. Die Vielfalt soll erhalten bleiben; Nischen sollen auch weiterhin möglich bleiben und bei der Förderung ihren gesicherten Platz erhalten. Kultur braucht beides: Publikumserfolg und klare Qualitätskriterien.



In der Vorlage zur neuen Kulturbotschaft wird wiederholt die Bedeutung der Kultur für den «gesellschaftlichen Zusammenhalt» hervorgehoben. Verstehen Sie Kultur als etwas, was nationalen Interessen zu dienen hat – im Zeitalter der Globalisierung, in dem ein bedeutender Teil der Kunst durch Inspiration, Austausch und Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg entsteht? Oder anders gefragt: Wozu staatlich geförderte Kultur?

In der Schweiz gibt es keine nationale Kultur. Unser Kulturräume sind viel kleiner und heterogener als in umliegenden Ländern. Das einzige Kulturgut, mit dem sich die Schweizerinnen und Schweizer landesweit identifizieren, ist der Film. Deshalb soll der Bund dort auch einen Schwerpunkt setzen. Aber das Gros der Kulturförderung soll lokal erfolgen und das soll auch so bleiben. Denn die Bürgerinnen und Bürger suchen und pflegen ihre kulturelle Heimat in der Nähe, in der Region. Was nahe bei den Bürgern an Kultur stattfindet, ist stärker identitätsstiftend als das, was auf gesamtschweizerischer Ebene geschieht. Und schliesslich muss man die Kultur auch im Kontext sehen: Die Kultur ist ein wichtiges, aber eben nur ein einzelnes Puzzleteil für den Zusammenhalt der Schweiz. Auch andere Institutionen wie die Bildung, die Arbeitsplatzsituation, der kantonale Finanzausgleich etc. sind wichtige Faktoren für den Zusammenhalt.



Andrea Gmür-Schönenberger, CVP

Bild: Keystone Das neue Filmgesetz sieht es vor, dass Streaminganbieter wie Netflix, Google Play, Apple, Amazon, Swisscom oder UPC vier Prozent ihrer Bruttoeinkünfte in den Schweizer Film investieren müssen. Finden Sie das gut?

Die CVP begrüsst, dass Unternehmen, die Filme über elektronische Abruf- oder Abonnementsdienste anbieten, verpflichtet werden, vier Prozent ihrer Bruttoeinnahmen in den Schweizer Film zu investieren.Mit diesen Änderungen des Filmgesetzes soll grundsätzlich der Schweizer Film und auch die Schweizer Filmfestivals gefördert werden. Die Förderung eines diversen und lebendigen Schweizer Kulturschaffen ist uns ein zentrales Anliegen. Es können und sollen so auch Schweizer Produktionen gezeigt werden.

Das neue Filmgesetz schliesst gewinnorientierte Unternehmen von Leistungsvereinbarungen aus. Konkret würde dies die NZZ betreffen, die das Zurich Film Festival besitzt. Finden Sie das gut?

Das ZFF gehört zwar der NZZ, ist aber rechtlich gesehen (meines Wissens) ein eigenständiges, nicht gewinnorientiertes Unternehmen. Es hat also Anspruch auf eine Leistungsvereinbarung. Überdies könnte es durchaus im öffentlichen Interesse sein, auch gewinnorientierte Veranstaltungen oder Unternehmen zu unterstützen, weil diese z.B. viel Wertschöpfung generieren oder die internationale Wahrnehmung stärken. Wichtig sind in jedem Fall Transparenz und klare Kriterien.



Am Filmfestival Locarno 2018 hat Alain Berset – gemäss Berichterstattung der NZZ – den Wunsch geäussert, dass die neue Kulturbotschaft die Kultur verstärkt als Wirtschaftsfaktor würdigt. Bereits in der aktuellen Kulturbotschaft wird darauf hingewiesen, «dass an der Schnittstelle Kultur und Wirtschaft in der Schweiz ein grosses Potenzial brach liegt.» Sehen Sie an der Schnittstelle Wirtschaft/Kultur auch ein grosses Potential?

Auf jeden Fall. Dieses Potenzial wurde mit dem Forum «Kultur und Ökonomie» auch bereits erkannt. Dieses Forum verfolgt das Ziel, den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft zu erhöhen und das Verständnis für die Relevanz der Kulturfinanzierung zu stärken. Allerdings stehen wir hier wohl noch ziemlich am Anfang. Auf jeden Fall kann die Wirtschaft von der Kultur und die Kultur von der Wirtschaft profitieren.



Was ist Ihrer Meinung nach Aufgabe der Wirtschafts- und was Aufgabe der Kulturförderung?

Die Wirtschaftsförderung hat Unternehmen (unabhängig von ihrer Branche) bei der Entwicklung, Gründung und Ansiedlung zu beraten und zu unterstützen. Die Kulturförderung trägt dazu bei, kulturelle Werte zu beleben, weiter zu entwickeln und zu erhalten; konkret «Kultur», das heisst zum Beispiel Konzert-, Tanz- oder Theateraufführungen ganz einfach zu ermöglichen und somit auf die Bühne zu bringen. Jede Produktion muss einen Teil der dafür benötigten Gelder selber erwirtschaften.



Wie kann die Gefahr gebannt werden, dass an der Schnittstelle Wirtschaft und Kultur letztere dem Primat des Ökonomischen oder anderen Zwecken unterworfen wird?

In Tat und Wahrheit besteht heute schon ein permanenter Kampf um die finanziellen Mittel. Kein Betrieb ist vollständig öffentlich finanziert. Bereits heute sind die kulturellen Institutionen gehalten, betriebswirtschaftlich zu handeln und teils substanzielle Beiträge selber zu erwirtschaften. Umso wichtiger ist eine Kulturförderung durch den Bund, die gezielt und unabhängig von wirtschaftlichen Zielen und Ausrichtungen eingesetzt werden kann.



In der Vorlage zur neuen Kulturbotschaft wird wiederholt die Bedeutung der Kultur für den «gesellschaftlichen Zusammenhalt» hervorgehoben. Verstehen Sie Kultur als etwas, was nationalen Interessen zu dienen hat – im Zeitalter der Globalisierung, in dem ein bedeutender Teil der Kunst durch Inspiration, Austausch und Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg entsteht? Oder anders gefragt: Wozu staatlich geförderte Kultur?

Das eine tun und das andere nicht lassen. Kultur unterstützt klar das Bewusstsein der eigenen Identität. Unsere Schweizer Eigenheiten sollen erhalten und gepflegt werden. Ein wichtiger Punkt ist zudem die kulturelle Teilhabe. In den Dörfern und Städten sind die Menschen beim Jodeln, Musizieren und in Laientheatern aktiv; so wird auch der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert.

Tiana Angelina Moser, GLP

Bild: Keystone

Das neue Filmgesetz sieht es vor, dass Streaminganbieter wie Netflix, Google Play, Apple, Amazon, Swisscom oder UPC vier Prozent ihrer Bruttoeinkünfte in den Schweizer Film investieren müssen. Finden Sie das gut?

Das Filmgesetz muss den neuen Entwicklungen angepasst werden. Es ist deshalb grundsätzlich richtig, dass alle Anbieter gleich – also wie die TV-Stationen – behandelt werden.



Das neue Filmgesetz schliesst gewinnorientierte Unternehmen von Leistungsvereinbarungen aus. Konkret würde dies die NZZ betreffen, die das Zurich Film Festival besitzt. Finden Sie das gut?

Das ZFF hat sich in Absprache mit dem Bundesamt für Kultur neu aufgestellt. Ich gehe davon aus, dass eine Lösung gefunden wurde.



Am Filmfestival Locarno 2018 hat Alain Berset – gemäss Berichterstattung der NZZ – den Wunsch geäussert, dass die neue Kulturbotschaft die Kultur verstärkt als Wirtschaftsfaktor würdigt. Bereits in der aktuellen Kulturbotschaft wird darauf hingewiesen, «dass an der Schnittstelle Kultur und Wirtschaft in der Schweiz ein grosses Potenzial brach liegt.» Sehen Sie an der Schnittstelle Wirtschaft/Kultur auch ein grosses Potential?

Die Schweizer Filmbranche setzt pro Jahr rund 700 Millionen Franken um. Mittlerweile ist die Schweizer Filmindustrie zu einem ansehnlichen Wirtschaftszweig herangewachsen. Eine gut funktionierende Film Standortförderung, wie sie in anderen europäischen Ländern besteht, gibt es in der Schweiz leider nicht. Noch immer werden Schweizer Geschichten aus Kostengründen im nahen Ausland gedreht. Eine entsprechende Film-Standortförderung wäre zu begrüssen.



Was ist Ihrer Meinung nach Aufgabe der Wirtschafts- und was Aufgabe der Kulturförderung?

Diese Frage ist sehr allgemein. Die beiden Bereiche ergänzen sich. Da die Kultur für die nationale Identität und Kohäsion zentral ist, ist ein öffentliches Engagement auch wichtig und richtig.

Wie kann die Gefahr gebannt werden, dass an der Schnittstelle Wirtschaft und Kultur letztere dem Primat des Ökonomischen oder anderen Zwecken unterworfen wird?

Das soll man nicht verhindern, sondern vielmehr fördern. Bestrebungen dazu gibt es seit langem. Eine stärkere Gewichtung der erfolgsabhängigen Förderung wäre sicherlich zu begrüssen.



In der Vorlage zur neuen Kulturbotschaft wird wiederholt die Bedeutung der Kultur für den «gesellschaftlichen Zusammenhalt» hervorgehoben, gemeint ist damit wohl die «Kohäsion im Inland», von der an einer Stelle die Rede ist. Verstehen Sie Kultur als etwas, was nationalen Interessen zu dienen hat – im Zeitalter der Globalisierung, in dem ein bedeutender Teil der Kunst durch Inspiration, Austausch und Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg entsteht? Oder anders gefragt: Wozu staatlich geförderte Kultur?

An der diesjährigen Eröffnung der Solothurner Filmtage habe ich den Film «Moskau Einfach!» gesehen. Er hat ein Schweizer Thema aufgegriffen, das wohl kein ausländischer Drehbuchautor angegangen wäre. Bei der Filmförderung geht es auch um die Auseinandersetzung mit der Schweizer Geschichte oder um die Verfilmung von urschweizerischen Gegebenheiten. Auch die Vielsprachigkeit spielt eine zentrale Rolle. Das ist für die Identifikation und die Kohäsion in unserem Land essentiell.





