Die albanische Seele leidet bis heute

Eine junge Frau auf einem roten Motorrad fährt über den staubigen Boden eines halb ausgetrockneten Sumpfes. Vor ihr taucht ein Wohnwagen auf, mitten im albanischen Nirgendwo. Es ist die Bota-Bar, wo Juli arbeitet. Bota bedeutet auf Albanisch «Welt».

Julis Welt wird genau hier zusammenbrechen. Dann nämlich, wenn das Regieduo des gleichnamigen Films, Iris Elezi und Thomas Logoreci, den Mann mit Hut und Aktenmappe zum Kaffee vorbeischickt. Er hat die Knochen von Julis Mutter gefunden, im Sumpf, wo während der Diktatur Enver Hoxhas sogenannte Staatsfeinde in einem Straflager interniert waren und viele von ihnen ermordet wurden.

«Die albanische Seele ist noch immer verletzt, traumatisiert und lügt sich selbst an», so Iris Elezi. Für sie sind Filme Illusionen, welche die Wahrheit ans Licht bringen sollen. Mit «Bota» schuf sie einen berührenden und 18-fach preisgekrönten Film über das nationale Trauma, das Albanien bis heute abzulegen versucht.

Bunkerbau, Folter, Straflager

1944 kam Enver Hoxha an die Macht und errichtete in Albanien eine der schlimmsten Diktaturen Europas. 1985 starb er. Bis 1991 blieb die «Partia e Punës e Shqipërisë», die Partei der Arbeit Albaniens, alleine an der Macht. Die sozialistische Volksrepublik war über Jahrzehnte abgeriegelt von der Aussenwelt. Jene, die damals verschwanden, sind noch lange nicht alle gefunden.

«Kolonel Bunker» zeigt die Grausamkeit der Hoxha-Diktatur und schafft es trotzdem, stellenweise komisch zu sein. Fotos: Screenshots Film

Seit 2015 können Albanerinnen und Albaner ihre Akten, angelegt vom gefürchteten Geheimdienst Sigurimi, einsehen und sich auf die Spuren ihrer getöteten oder vermissten Angehörigen begeben. Was bis dahin mit den Akten geschah, ist offen. Viele Dokumente werden verschwunden bleiben. Nicht wenige, die heute politische Führungspositionen innehaben, hatten diese bereits während der Diktatur inne. Ihr Interesse, staatliche Aufklärungsarbeit zu leisten, hält sich in Grenzen.

Davon, was die Menschen während der Schreckensherrschaft durchlebten, erzählt unter anderem der Film «Kolonel Bunker» aus dem Jahr 1996. Er basiert lose auf der realen Figur jenes Mannes, der vom paranoiden Hoxha mit der «Bunkerisierung» Albaniens beauftragt wurde. Das Unterfangen, rund 700'000 Bunker zu bauen, belastet die Ehe des Colonels. Mit seiner Frau streitet er sich unter dem Duschvorhang, um zu verhindern, dass jemand mithört – die Wände haben Ohren, sagt er. Sogar Familienmitglieder denunzierten sich gegenseitig.

Auch er erinnere sich an den Tag, als sein Grossvater von Sicherheitskräften zu Hause abgeholt wurde, erzählt Regisseur Fatmir Koci am Telefon. Der Grossvater hatte sich geweigert, dem Staat sein privates Land zu überschreiben. Dafür musste er ins Gefängnis. Stundenlang harrte Koci, damals ein Kind, auf einem Baum im Garten des Hauses aus. Er hatte Angst. «Der Tag, an dem wir Grossvater im Gefängnis besuchen durften, war einer der dunkelsten in meinem Leben. Ich konnte die Zukunft nicht mehr sehen.»

Regisseur Fatmir Koci flüchtete sich während seiner Jugend in Bücher und ins Theater. Die Enge des Regimes machte ihm zu schaffen. Foto: Filmfestivals.com

Der Film über den Bunkerbauer zeigt, warum. Auch der Colonel fällt in Ungnade, mit ihm seine Frau. In Haft wird er beinahe zu Tode gefoltert. Danach muss er in Zwangsarbeit im Bergbau Steine schlagen, seine Frau in der Ebene Felder bestellen. Unter Hoxha gab es unzählige Straflager, in denen die Menschen unter grausamen Bedingungen arbeiten mussten. Ganze Familien wurden verurteilt, eingesperrt, verbannt – der Diktator praktizierte Sippenhaft. 59'000 wurden verfolgt und interniert, über 7000 Menschen starben in Gefangenen- und Arbeitslagern. Rund 34'000 sassen als politische Häftlinge in Gefängnissen, über 6000 Menschen wurden hingerichtet. Nicht bekannt ist die Anzahl jener, die ohne Gerichtsverfahren exekutiert wurden. Das zeigen die Zahlen des «Albanischen Instituts für die Aufarbeitung der kommunistischen Verbrechen» in Tirana.

Bilder davon bekam die Bevölkerung während der Diktatur im Kino nicht zu sehen. Stattdessen ein Land, das angeblich in eine strahlende Zukunft marschierte. Noch unter dem Einfluss seiner Brüderstaaten, erkannte Enver Hoxha die Macht der Bilder. 1952 liess er das Kinostudio «Shqipëria e Re» («Neues Albanien») gründen. Es sollte die staatlichen Kinos mit Spiel- und Dokumentarfilmen beliefern.

Schlupflöcher in der Zensur

Die Filme standen im Dienste der staatlichen Propaganda, die Filmschaffenden wurden zu ideologischen Erziehern des Volkes gemacht. Eines der Hauptthemen: tapfere, heldenhafte Partisanen, die gegen italienische Faschisten und deutsche Nazis, die Albanien vor 1944 besetzten, kämpften. Einflüsse von ausländischem Kino wurden nicht geduldet, umso weniger, je mehr sich Albanien sogar von anderen zuvor verbündeten Staaten – Jugoslawien, Sowjetunion, China – isolierte.

Und doch gelang es Filmschaffenden, Schlupflöcher im Propagandadrill zu finden. Xhanfise Keko etwa, eine der wichtigsten Filmemacherinnen des albanischen Kinos unter Enver Hoxha, drehte den Schwarzweiss-Spielfilm «Tomka und seine Freunde». Zwar helfen die Jungen, einen Anschlag auf Nazis zu organisieren, doch legt sie den Fokus klar auf die Buben und macht aus dem Film eine Coming-of-Age-Geschichte, in die sie Verspieltes einfliessen liess, ästhetische Sequenzen einbaute, Elemente, die so nicht vorgesehen waren – Propaganda musste nicht schön und formvollendet sein.

Obwohl sich «Tomka und seine Freunde» als Partisanenfilm schauen lässt: Der Erzählfokus schlägt der Zensur ein Schnippchen. Foto: Screenshot Film

Ein weiterer Coup gegen die Zensur gelang Muharrem Fejzo und Fehmi Hoshafi 1972 mit der Komödie «Kapedani» über einen alternden Partisanenhauptmann, der mit der erstarkten Stellung der Frau im Kommunismus überfordert ist. Für kurze Zeit habe man in Albanien so etwas wie eine Liberalisierung gespürt, so Koci. «Die Leute kleideten sich modern, sahen aus wie Italiener, tranken Alkohol in verbotenen Bars.» Danach griff Hoxha umso härter durch. In einer gezielten Kampagne liess er Kunstschaffende einsperren und ermorden, während das Kino, so, wie er es wollte, weiterblühte.

Zwischen 1975 und dem Ende der Diktatur produzierte das Kinostudio «Neues Albanien» durchschnittlich 13 Filme pro Jahr; 10 Filme schauten sich die Albanerinnen und Albaner im Schnitt jährlich an, in einem der 450 Kinosäle oder Freiluftkinos.

Stunde null

Dann kam das Jahr 1991. Nach fast 50 Jahren Diktatur konnte Albanien seine Türen zum Rest der Welt öffnen. Doch im Laufe der 90er-Jahre verlor die neue Regierung die Kontrolle über das Land, kriminelle bewaffnete Banden trieben ihr Unwesen, korrupte Beamte trugen zum Wildwuchs bei der Privatisierung bei, ein Schneeballsystem liess 1997 die Wirtschaft kollabieren. Mittendrin eine Bevölkerung, die versuchte, zu überleben, und das Land zu Tausenden verliess. Wer konnte, erkämpfte sich am Hafen von Durres einen Platz auf einer Fähre nach Italien – davon erzählt der Film «La Americana» und auch Fatmir Kocis Film «Tirana Year 0».

Auf einem völlig überladenen, schrottreifen Schiff verlassen in «La Americana» die Leute ihr verarmtes Land. Foto: Screenshot Film

«Da war Zerstörung, physische, psychische, es war chaotisch, verrückt, es roch nach brennendem Abfall», so Koci. «Es herrschte eine Art postdiktatorische Gewissheit, dass mit unserer neu erlangten Demokratie etwas gewaltig schieflief.» Seine Szenen zur Stunde null des Landes scheinen an Skurrilität kaum zu überbieten sein, doch seien sie, wie er sagt, nicht erfunden. Seine Landsleute seien schockiert gewesen über das, was sie auf der Leinwand sahen, nicht dazu in der Lage, es als Spiegel der Realität zu akzeptieren, nach Jahrzehnten der Zensur.

Mit den Propagandafilmen wollten die Albanerinnen und Albaner aber nichts mehr zu tun haben, die ganze Ära sollte vergessen, aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden. Genau deshalb möchte Iris Elezi das filmische Erbe der Hoxha-Zeit retten. Zusammen mit anderen Filmschaffenden gründete sie das «Albanian Cinema Project», das die alten, von Schimmel befallenen Streifen restauriert.

Es sei schwierig gewesen, die chaotischen Zustände der 90er-Jahre in eine Kinosprache zu übersetzen, so Fatmir Koci über «Tirana Year 0». Fotos: Screenshots Film

Elezi möchte die kontroversen Filme zurück auf die Leinwand und damit die dunkle Zeit der Diktatur ins Bewusstsein bringen, in Albanien wie darüber hinaus – auch andere Länder verarbeiten bis heute die Erfahrung einer Diktatur. «Einzelne Personen und die Gesellschaft, in der sie leben, können nicht vorwärtsgehen, wenn sie sich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen», so Elezi. In ihrem Land stehe dieser Prozess noch aus. «Filmschaffende müssen den Schmerz der Leute verstehen und Türen öffnen.»

Regisseurin Iris Elezi will Filme retten, damit die Welt nicht vergisst, was in Albanien geschah. Foto: Sibylle Meier

«Man kann und darf die Wahrheit nicht verstecken», findet auch Fatmir Koci. Das Archivmaterial helfe zu verstehen, was die Leute sich gegenseitig angetan hätten, «wie sehr der Zustand fehlender Freiheit die Seele deformieren und die Menschen ihrer Menschlichkeit berauben kann».

Während er erzählt, bricht die Internetverbindung des Telefons immer wieder ab. «Nichts ist perfekt hier.» Vielleicht sei das der Grund, weshalb er seine Heimat liebe. Doch zeichnet er allgemein ein düsteres Bild von Albanien heute. Die Leute müssten sich befreien von der Vergangenheit, von den heutigen Verbrechen und auch von den falschen Vorstellungen über die Integration in die EU. Koci selbst glaubt nicht mehr an den europäischen Traum, spricht über die vielen Leute, die das Land Jahr für Jahr dennoch Richtung Westen verlassen, auf der Suche nach einer Perspektive, und damit den Stoff für viele albanische Filme von heute liefern.

Ungewisse Zukunft

Auch Iris Elezi kämpft. Der Ort, an dem die Leute noch nicht gelernt hätten, wie man mit Rechten, aber auch mit Verantwortung umgehe, fühle sich nicht mehr an wie eine Heimat. Ihr Kampf gegen das Vergessen dessen, was ihre Landsleute durchgemacht haben – oft ein einsamer. «Das bricht mir das Herz», sagt sie, bevor ihre Stimme versagt. Ob sie Albanien verlassen wolle?

Das lässt sie offen. Sie hofft auf die junge Generation, die, wenn es sein müsse, auch mit dem Smartphone Filme drehen wird über die Erfahrung, im Albanien von heute zu leben. Einem Land, das sich noch nicht ganz gefunden hat und in dem es Frauen bis heute nicht einfach haben, besonders nicht in der Filmbranche.

Die kosovo-albanische Schauspielerin Arta Dobroshi brillierte in ihrer Hauptrolle im Emigrationsdrama «Lorna's Silence». Foto: Screenshot Film

Albanische Filme haben es schwer sowohl in einheimischen Kinos – bevorzugt werden Hollywood-Blockbuster – als auch auch auf dem internationalen Markt. Ohne Koproduktionen gehe nichts, so Koci; diese an Land zu ziehen, sei schwierig. Und doch: In den letzten Jahren schafften es mehrere Filme aus Albanien und dem Nachbarland Kosovo nach Cannes und an die Berlinale. «Shok», ein Kurzfilm über den Krieg, aus Kosovo wurde sogar für einen Oscar nominiert. Mit «La Silence de Lorna» (2008) der belgischen Dardenne-Brüder wurde zudem die kosovo-albanische Schauspielerin Arta Dobroshi einem Publikum weit über die Balkanregion hinaus bekannt.

Befreiungsschläge

Viele aktuelle Produktionen handeln noch immer von den Wunden der Diktatur und des Krieges, von Emigration, einige auch vom Aufeinanderprallen von Tradition und Moderne. Sie brechen mit Tabus wie Menschenhandel, Folgen von Kriegsvergewaltigungen, unmögliche Liebe zwischen Männern. Schwere Themen; Filme, die nicht immer gut ausgehen und doch ein Befreiungsschlag sind.

Das Tirana International Film Festival meint gar zu beobachten, dass sich der Fokus albanischer Produktionen allmählich weitet, das Interesse von Filmschaffenden und des Publikums an neuen Themen wachse, eine «Metamorphose des albanischen Kinos» sei im Gange. In einem Facebook-Post malt sich das Festival die Zukunft aus: vielleicht ein Film über das Leben einer Karrierefrau in der Stadt, eine Coming-of-Age-Geschichte eines talentierten Tänzers, jene eines Underground-Tattoo-Künstlers? Auch wenn Logoreci und Elezi dem wohl nicht zustimmen würden, das Festival glaubt: «Die Zukunft sieht fantastisch aus.»