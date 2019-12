Die Ikone der Nouvelle Vague ist tot

Ihre graublauen Augen, ihr kindliches Schmollen waren Markenzeichen der Nouvelle Vague, jener Bewegung, die in den 1960er-Jahren radikal mit Opas Kino aufräumte. In «Pierrot le Fou» (1965) zum Beispiel schlendert Anna Karina dem Strand entlang und ruft mehrmals: «Was soll ich tun? Ich weiss nicht, was tun.» Sie trifft auf Jean-Paul Belmondo, spricht mit ihm, um ernüchtert festzustellen, dass sich Männer und Frauen niemals verstehen können. Dann geht sie weiter: «Qu’est-ce que je peux faire?»

Jean-Luc Godard habe diese Szene geschrieben, weil sie sich bei den Dreharbeiten tatsächlich gelangweilt habe, erzählte Anna Karina viele Jahre später. Sie war die Muse und zwischen 1961 und 1965 auch die Ehefrau des Regisseurs. Nachdem er sie in einer Seifenwerbung entdeckt hatte, wollte er sie eigentlich bereits in seinem berühmten ersten Film «A bout de souffle» in einer Nebenrolle einsetzen, und zwar in einer Nacktszene. Sie aber lehnte entsetzt ab und als der Regisseur sagte, in der Werbung sei sie doch auch nackt gewesen, erwiderte sie: «Da war ich bis zum Hals mit Seife bedeckt. Und ich trug einen Badeanzug! Nackt war ich nur in Ihrer Vorstellung!»

Die Ehe war nicht einfach, wie sie später in Interviews erzählt hat. Manchmal sei Godard vor die Tür gegangen, um Zigaretten zu holen, und erst nach drei Wochen zurückgekommen. Er habe in den USA Faulkner getroffen. Sie sass zu Hause, ohne Geld, und musste bei den Nachbarn betteln.



«Qu'est-ce que je peux faire?» Berühmte Filmszene mit Anna Karina und Jean-Paul Belmondo aus «Pierrot le Fou».

Sieben Filme haben die beiden dann zusammen gedreht, darunter «Une femme est une femme» und «Vivre sa vie». Sie hat aber auch mit anderen bekannten Regisseuren gearbeitet, für Luchino Visconti wirkte sie in der Albert-Camus-Verfilmung «L’Étranger» mit. Und auch als Sängerin feierte sie grosse Erfolge, zum Beispiel mit dem Chanson «Sous le soleil exactement» von Serge Gainsbourg.

Geboren wurde sie als Hanne Karin Bayer in Dänemark, bereits mit 17 Jahren kam sie nach einer schwierigen Kindheit nach Paris. Zuerst arbeitete sie als Model, unter anderem für Coco Chanel, der sie angeblich ihren Künstlernamen verdankte. Zu Beginn der 1970er-Jahre geriet Anna Karinas Filmkarriere ins Stocken, sie drehte nur noch selten (1976 zum Beispiel noch «Chinesisches Roulette» von Rainer Werner Fassbinder). Dafür verfasste sie Drehbücher und schrieb auch vier Romane.

Einen Film drehte sie als Regisseurin. Anlässlich der Wiederaufführung von «Vivre ensemble» im März 2018 sprach sie auch über das Zusammenleben mit Jean-Luc Godard. Sie habe ihn vor zwanzig Jahren zuletzt gesehen, sagte sie der französischen Agentur AFP. Und: «Er hockt in der Schweiz und öffnet seine Türen nicht.» Traurig deswegen sei sie aber nicht, das sei sein Leben.

Anna Karina litt seit einiger Zeit an Krebs, an dessen Folgen sie nun am Samstag in Paris gestorben ist. Es war ruhig um sie geworden, aber einmal ist sie noch gross herausgekommen. Im Mai 2018 war sie auf dem Plakat des Filmfestivals von Cannes zu sehen, mit Jean-Paul Belmondo und einer Szene aus Godards «Pierrot le Fou»: Zwei Autos, ein Kuss. Ikonenhaft.