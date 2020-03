Er war nicht zu bremsen. Als Roberto Benigni 1999 seinen Oscar für die KZ-Komödie «La vita è bella» gewann, hüpfte er über die Stuhllehnen, um die Trophäe in Empfang zu nehmen. «Das ist ein Moment der Freude, und ich will alle küssen», rief er auf der Bühne.







Unterdessen ist es ruhiger geworden um den 67-Jährigen, der in den letzten Jahren mit einem Dante-Projekt auf Italiens Bühnen tourte. Nun ist er zurück im Kino, mit einem Stoff, der ihn zeitlebens verfolgt: Im neuen «Pinocchio»-Film spielt er den Vater der Holzpuppe, den armen Schreinermeister Geppetto. Eine ruhige, fast wehmütige Rolle. Aber wenn er jetzt das Berliner Interviewzimmer betritt, albert er wie eh und je herum und ruft: «Ciao, ciao, ciao!»

Signor Benigni, mussten Sie sich sehr zügeln für die Rolle?

Was musste ich zügeln?

Ihren Ton. Die verrückten Dinge, die Sie gerne anstellen.

Ich bin nicht verrückt, ich bin überschwänglich. Der Poet sagt: Überschwänglichkeit ist Schönheit! Aber ich habe Ihre Frage nicht richtig verstanden.

In Ihrer Rolle als Geppetto wirken Sie sehr ruhig.

Selbstverständlich. Hier bin ich Schauspieler, befolge Anweisungen. Eigentlich dachte ich schon, Geppetto könnte auch lustig sein. Aber Regisseur Matteo Garrone wollte ihn in erster Linie als Vater zeigen. Das fand ich gut, weil es viel mit mir zu tun hat.

Inwiefern?

Bereits in «La vita è bella» spielte ich einen Vater, der seinen Sohn anlügt. Ausserdem war mein Vater auch eine Art Schreiner. Wir waren ebenfalls sehr arm.

Pinocchio (2019)

Im aktuellen Film von Matteo Garrone («Gomorrha») spielt Roberto Benigni nicht mehr die Titelfigur. Sondern Pinocchios Vater, den Tischler Geppetto. Ein fantastisches Märchen, aber realistisch erzählt.

Waren Sie als Kind auch so ungehorsam wie Pinocchio?

Natürlich, immer. Und ich war ein Lügner. Aber wissen Sie, gut lügen kann nur, wer grosszügig ist. Man muss dafür ja eine Geschichte erfinden und den anderen schenken. Es ist allerdings nicht erfunden, wenn ich Ihnen sage, dass Federico Fellini bereits vor Jahrzehnten einen «Pinocchio»-Film mit mir drehen wollte.

Der grosse italienische Regisseur?

Ja. Es gibt zahlreiche Zeichnungen von Fellini mit mir in dieser Rolle. Mein ganzes Leben ist voller Pinocchios. Meine Muter nannte mich immer Pinocchietto. Ich bin 20 Kilometer entfernt von der Stadt aufgewachsen, in der Pinocchio gelebt haben soll. Und ich bin der einzige Schauspieler der Welt, der zuerst Pinocchio spielen durfte und dann Geppetto.

Hand aufs Herz: Welcher Film gefällt Ihnen besser, der neue oder Ihr eigener von 2002?

Ha, Fangfrage. Mein Film ist mein Kind, mein Sohn. Wie könnte ich ihn schlechtmachen? Und doch: Der neue gefällt mir besser. Er nützt die modernen technischen Möglichkeiten voll aus. Und bleibt doch ein Märchen.

Pinocchio (2002)

Roberto Benigni inszenierte seine Version und spielte die Hauptrolle gleich selber. Harvey Weinstein witterte ein Geschäft und brachte den Film englisch synchronisiert ins US-Kino. Es wurde ein Flop.

Haben Märchen heute noch eine Bedeutung?

Mehr denn je. Und zwar darum, weil das Leben unverständlich ist. Alle, von den Fünfjährigen bis zu den 85-Jährigen, können etwas lernen von Pinocchio. Zum Beispiel, dass man in jedem Moment des Lebens das Glück suchen soll. Pinocchio geht es dreckig, aber er findet immer etwas. Diesbezüglich ist er viel weiter als wir.

Die Geschichte ist allerdings ziemlich brutal, für Kinder.

Es gibt solche Momente, ja. Pinocchio wird erhängt oder verwandelt sich in einen Esel. Aber Kinder verstehen das vielleicht besser als Erwachsene. Denn ich muss mich wiederholen: Märchen helfen, weil das Leben unverständlich ist. Schauen Sie doch, was gegenwärtig in Italien passiert.

Corona...

...ja, das Virus. Unglaublich. Vor einem Monat war noch niemand krank. Und plötzlich sind es alle. Die Welt hält den Atem an. Haben Sie keine Angst, mit mir zu sprechen?

«Ja, das Virus. Vor einem Monat war noch niemand krank. Und plötzlich sind es alle. Haben Sie keine Angst, mit mir zu sprechen?»

Auch in der Schweiz herrscht inzwischen Ausnahmezustand.

Ja, klar. Ihr Land ist wenigstens stabil. Die politischen Splittergruppen, die sich zerfleischen, sind ja inzwischen nicht mehr nur ein italienisches Phänomen. Die gibts in halb Europa. Und die Lüge ist sozusagen ein legitimierter Bestandteil der Politik.

Sie könnten ja einen Film darüber drehen.

Ich denke, es ist nicht meine Aufgabe, politische Parolen zu verbreiten. Nehmen Sie «La vita è bella». Das ist kein Film über reale Zustände unter den Nazis. Es ist ein Märchen. Ich bleibe bei «Pinocchio».

La vita è bella (1997)

Erfolgsfilm über einen Vater, der seinem Sohn im Konzentrationslager Märchen erzählt. Benigni erhielt drei Oscars und sagte: «Im Grunde lügt der Vater wie Pinocchio.»

Stimmt es, dass auch Francis Ford Coppola mit Ihnen «Pinocchio» drehen wollte?

Ja, ich habe ihn bei einem Essen mit Robin Williams getroffen. Den inzwischen verstorbenen Komiker bewundere ich über alles. Einmal hat er mich in sein unglaubliches Haus in San Francisco eingeladen, gleich bei der Golden Gate Bridge. Die Aussicht war herrlich, und drinnen war alles voller wertvoller Gemälde, wie in einem Museum. Da sass auch Coppola und fragte: «Wie wäre es, für mich den Geppetto zu spielen?» Ich antwortete: «Selbstverständlich, für Sie spiele ich sogar den Wal.»

Der Film wurde aber nie gedreht.

Leider. Oder zum Glück, denn sonst hätte ich jetzt sicher nicht Geppetto sein können.

Würden Sie selber gerne wieder Regie führen?

Selbstverständlich. Ich habe in letzter Zeit viel Theater gemacht, der Film ist da etwas in den Hintergrund geraten. Aber wenn Sie mir eine Idee haben, bin ich dabei.

Sie haben über die Armut in Ihrer Kindheit gesprochen. Wie prägend war das für Sie?

Entschuldigen Sie, wenn ich mich selber zitiere, aber als ich den Oscar für «La vita è bella» erhielt, sagte ich auf der Bühne: «Ich danke meinen Eltern für das grösste Geschenk, die Armut.» Alle lachten, aber ich meinte es sehr ernst. Ich hatte drei Schwestern, wir schliefen im selben Bett, mehr Platz war da nicht. Aber ich denke liebend gerne an meine Kindheit zurück. Wir wurden wie Königskinder behandelt.

Idealisieren Sie da nichts?

Nein, die Armut machte uns reich in den Köpfen. Sie regt die Fantasie an.

Ist es in diesem Fall schwierig, jetzt wohlhabend zu sein?

Geld interessiert mich nicht. Gut, dass kann ich leicht behaupten, natürlich bin ich privilegiert. Aber was kann ich mit dem Geld tun? Vielleicht zwei Kaffees bestellen statt nur einen? Mein Leben ist bescheiden geblieben.

Dann haben Sie kein Haus wie Robin Williams?

Ich besitze ein Haus, aber das ist kein Palazzo. Übrigens: Damals traf ich auch meinen Freund Tom Waits. Wunderbarer Sänger und Schauspieler. Der lebte in einer Hütte im Wald, mit einem Loch im Dach, durch das es hineinregnete. Es gab Ratten. Bei Robin Williams später am gleichen Tag hingen dagegen echte Bilder von Picasso und Braque.

Down By Law (1986)

Mit dieser schwarzweissen Komödie von Jim Jarmusch wurde Roberto Benigni auch in den USA schlagartig bekannt – und schloss Freundschaft mit seinem Filmpartner Tom Waits (rechts).

Sie sind eher auf der Seite der Ratten?

Schon. Aber Williams ging mit seinem Reichtum ganz selbstverständlich um. Ich musste am selben Abend nach Los Angeles zurück, weil ich am nächsten Mittag eine wichtige Verabredung hatte. Deshalb sagt er mir: «Nimm mein Flugzeug, das geht schneller.» Das bleibt für mich ein völlig unbekannter Lebensstandard.

Mit wem waren Sie in Los Angeles verabredet?

Sie werden staunen. Mit Elizabeth Taylor und ihrem Freund Rod Steiger. Gegen Ende des Essens nahm er mich zur Seite und flüsterte: «Roberto, hast du nicht ein paar Filmideen für Liz? Sie sollte wieder spielen.» Das glaubt mir keiner, dass ich die Gelegenheit gehabt hätte, für sie zu arbeiten.

Das ist doch Ihr gesuchtes Filmthema, Sie sollten eine Autobiografie drehen, wie Fellini mit «Amarcord»!

Nie im Leben. Es wäre mir peinlich, über mich zu sprechen.

Weshalb sind Sie damals nicht in Hollywood geblieben?

Ich gehöre nach Italien. Und ich wollte nicht, dass andere über mich bestimmen, wozu es unweigerlich gekommen wäre.

La voce della luna (1990)

Im letzten Film des grossen Federico Fellini (links) spielte Benigni einen nächtlichen Rumstreuner. Eigentlich hätte es noch einen weiteren Film der beiden geben sollen: «Pinocchio».

Und wieso scheiterte Fellinis «Pinocchio»-Projekt?

Er war schon sehr krank, hatte die Kraft nicht mehr. Ich besuchte ihn ein paar Tage vor seinem Tod, und er sagte: «Ah Robertino» – so nannte er mich –, «ah Robertino, wenn ich den ‹Pinocchio› nicht mehr drehen kann, musst du es tun.» Es war eine Art Testament. Ich glaube, ich habe es erfüllt.

«Pinocchio»: ab 19. März im Kino



