«Ich habe Bruno Ganz auf die Erde zurückgeschickt»

Es gibt einen neuen Film von Wim Wenders, in 3-D und wunderbaren Farben. Aber Premiere hat er nicht im Kino, sondern in der Fondation Beyeler, anlässlich der Eröffnung der grossen Edward-Hopper-Ausstellung. Der Regisseur von «Der Himmel über Berlin» und «Paris, Texas» gibt darin den Gemälden des US-Malers ein eigenes Leben. Hoppers Einfluss auf das Werk von Wenders ist gross, seit dem Spielfilm «Der amerikanische Freund» (1977) lässt er sich davon inspirieren. In der Hauptrolle damals: der im Februar 2019 verstorbene Bruno Ganz.

Wim Wenders, Sie haben an der Beerdigung von Bruno Ganz eine Rede gehalten.

Das war eine grosse Aufgabe. Aber ich fand, dass ich ihm das schuldig war. Ich war froh, dass ich dreimal mit ihm arbeiten durfte.

Sie sagten den schönen Satz: «Man kann nur über sich hinauswachsen, indem man sich zurücknimmt.»

Bruno hat sich immer zurückgenommen. Und konnte deswegen auch so in seinen Rollen aufgehen. Seine Interpretation war kein fertiges Konstrukt, sondern stets so, dass es dem Zuschauer oblag, sie zu Ende zu denken. Als Regisseur konnte man sich daran auch ganz schön die Zähne ausbeissen.

Der Trailer zu Wenders Film über Edward Hopper.

Haben Sie das?

Ja und nein. Beim ersten Mal, als er den Rahmenmacher Jonathan Zimmermann spielte, im «Amerikanischen Freund», haben wir uns schon gerieben. Es war nicht leicht für ihn, jemanden zu verkörpern, der hin- und hergerissen war zwischen seiner Familie und einem aberwitzigen Verbrechen, das für ihn eigentlich undenkbar war.

Er schmuggelte das Wort «Zürihegel» in den Film.

Das war Zufall. Er besucht darin ja einen amerikanischen Arzt. Der Schauspieler Sandy Whitelaw, der diesen spielte, hatte jahrelang in Bern studiert und erkannte Brunos Schweizer Akzent. Die beiden haben sich dann königlich amüsiert mit ihrem improvisierten Dialog auf Schwiizertüütsch.

«Der amerikanische Freund» ist stark von Edward Hoppers Bildern beeinflusst. Sie sollen dafür sogar Ihr Buch über den Maler zerfleddert haben.

In Europa gab es damals kein Museum mit einem Bild von ihm. Ich kam gerade aus den USA zurück und hatte diese grosse Monografie erworben, ein fettes «coffee ­table book». Mein Kameramann Robby Müller und ich waren so begeistert, dass wir irgendwann keine Lust mehr hatten, ständig darin rumzublättern. Wir haben das Buch dann tatsächlich auseinandergenommen und die Seiten mit unseren Lieblingsbildern an die Wand des Arbeitszimmers gehängt.

Zapfsäulen und ein Wald: Eines der bekanntesten Bilder von Edward Hopper ist «Gas» (1940). Foto: Alamy

Was hat Sie so beeindruckt?

Dass er sehr kinoaffin war. Man konnte beim Betrachten seiner Bilder gar nicht anders, als sich vorzustellen, was gerade passiert oder was im nächsten Moment passieren würde.

Ist dies nicht bei jedem Bild so?

Wenn man so will. Aber bei Hopper ist es viel frappierender, die Frage, wie es weitergeht, ist geradezu notwendig. Es war klar: Da war einer, der viel vom Kino wusste. Das war der Anfang.

Und dann?

Seine existenziellen Themen: Menschen in der Grossstadt, Einsamkeit, Vereinzelung. Das hatte viel mit dem französischen Existenzialismus zu tun, mit dem ich mich als junger Mann intensiv beschäftigt hatte, mit Camus und Sartre. Das waren die ersten Bilder, in denen ich das wiedererkannt habe.

Wim Wenders zeigt in seinem Kurzfilm, was sich an der einsamen Tankstelle hätte abspielen können. Foto: Alamy

Und jetzt inszenieren Sie die Hopper-Gemälde filmisch.

Als die Fondation Beyeler mich angefragt hat, war die erste Idee wohl, einen Text für den Katalog zu verfassen. Aber ich dachte: Zu Hopper habe ich nun wirklich schon alles geschrieben, was ich zu sagen habe. Darum habe ich ganz unschuldig gefragt, ob ich nicht einen filmischen Beitrag machen könnte. Das stiess auf Wohlwollen.

Der Titel Ihres Films ist eine kleine Untertreibung: «Two or Three Things I Know about Edward Hopper» . . .

Ich wollte bescheiden bleiben. Es wirkt schnell überheblich, wenn man das Gefühl vermittelt, man habe Gott weiss was alles zu sagen.

Sie setzen sozusagen die Geschichte seiner Bilder fort.

Das war ein Ritt über den Bodensee. Ich wollte zwar weitererzählen, aber so, dass es offen bleibt und der Zuschauer immer noch in viele Richtungen weiterdenken kann. Es ist ja ein weites Assoziationsfeld, das sich da öffnet.

Es gibt dieses berühmte Hopper-Bild, auf dem ein Mann und eine Frau vor einem Haus stehen . . .

. . . es heisst «Summer Evening». Die beiden stehen auf diesem Terrassen-Vorbau, einer «Porch», wie es das bei uns eigentlich gar nicht gibt. Man spürt geradezu den milden Abendwind. Gleich wird etwas passieren, eine Entscheidung hängt in der Luft. Wird sie ihn ­hineinbitten?

Bei Ihnen fährt er weg.

Eine Option. Vielleicht wird er ja in den Krieg eingezogen, das Gemälde stammt aus den 1940er-Jahren. Vielleicht haben sie sich gestritten und gerade getrennt. Oder er fährt nur, weil ich die Autos aus jener Zeit so mag . . .

«Gerade die Hopper-Bilder haben etwas, das einen wie ein Sog hineinzieht.»

Auf jeden Fall eine richtige Kinoszene.

Hopper war unverschämt cineastisch. Man weiss gar nicht: Entlehnt man jetzt eine Filmszene von ihm oder hat er sich auch nur von Filmbildern inspirieren lassen? Der Mann war ja ständig im Kino, egal, was da lief. Zu dieser Zeit gab es ja viele Genrefilme, B-Movies, meist schwarzweiss. Dieses Klima spiegelt sich in seinem Werk wider. Kein bestimmter Film, sondern «das Kino selbst».

Wo haben Sie die wunderbaren Kulissen für Ihren Film gefunden?

In einer kleinen Stadt in Montana, wo ich bereits den Spielfilm «Don’t Come Knocking» gedreht hatte. Dort hat sich nichts getan seit den Fünfzigerjahren, es ist eine Art Geisterstadt, ein regelrechtes Freilichtmuseum von Edward-Hopper-Motiven. Und dort gibt es genau das richtige Licht mit den harten Schatten.

Sie haben Ihren Kurzfilm in 3-D gedreht.

Warum eigentlich, könnte man fragen, die Malerei ist ja zweidimensional . . . Aber gerade die Hopper-Bilder haben etwas, das einen wie ein Sog hineinzieht. Das kann ich mit einem Film nicht, ausser mit der 3-dimensionalen Sprache.

3-D galt ja eine Weile lang als die Rettung von Hollywood.

Es ist ein Skandal der Filmgeschichte, dass das 3-D von den Studios in Grund und Boden geritten wurde. Die haben es jahrelang nur als Mittel benutzt, mehr Geld zu verdienen. Die Tickets waren teurer. Aber sie haben 3-D nicht als eigene Sprache verstanden, die Inhalte wurden nicht anders, oder besser. Im Gegenteil. Bald wurden nur noch Animationsfilme und Blockbuster so gedreht. So wurde dieses Medium, das grosses Potenzial hat, ausgehöhlt und entleert.

Was hat 3-D für Potenzial?

Es kann sehr poetisch und zärtlich eingesetzt werden, wie ich es mit meinem Tanzfilm «Pina» versucht habe. Aber nach einer Weile war es für die Studios nur noch Synonym fürs grosse Spektakel. Einen ernsten Film kann man damit kaum noch drehen, ausser eben fürs Museum.

Weshalb nicht?

Die Arthouse-Verleiher sagen: Unser Publikum will das nicht, wenn die 3-D auf dem Plakat sehen, denken die an Klamauk. Und die Agenten sagen: Nö, meine Schauspieler gebe ich nicht her, die spielen nur in seriösen Filmen.

Immerhin haben Sie einen 3-D-Spielfilm gedreht.

Zwei. «Every Thing Will Be Fine» und «Die schönen Tage von Aranjuez», nach einem Stück meines Freundes Peter Handke.

Dem Sie im Herbst als einer der Ersten zum Nobelpreis gratuliert haben.

Natürlich. Er wurde schliesslich für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und das hat in der heutigen Literatur nicht seinesgleichen.

Der Film nach seinem Stück ist äusserst ruhig.

Das kann man wohl sagen. Für mich ist «Die schönen Tage von Aranjuez» der schönste Film, den ich in 3-D gedreht habe. Aber es passiert nicht viel darin, ausser dass ein Mann und eine Frau sich im Garten gegenüber sitzen und reden. Das ist natürlich kein kommerzieller Knaller geworden. Dabei wäre allein schon das Rauschen des Windes in den Bäumen den Kinobesuch wert gewesen.

Sehen Sie überhaupt noch eine Chance für das Kino?

Ja und nein. Es ist gewaltig im Umbruch. Viele traditionelle Berufe wird es bald nicht mehr geben, wie Kinobesitzer oder Filmverleiher. Viele junge Leute bekommen das, was sie interessiert, auf anderen Wegen. Aber das filmische Erzählen wird auch in Zukunft eine Notwendigkeit sein für die Menschheit. Vielleicht nicht mehr in den guten, alten Lichtspielhäusern . . .

Sie haben schon sehr früh über den Zustand des Kinos nachgedacht. In «Der Stand der Dinge» starben 1982 der Filmregisseur und der Produzent.

Ich konnte mich nicht entscheiden, wer in dem Konflikt recht hatte. Darum mussten am Ende beide dran glauben.

Wenn Sie jetzt eine Fortsetzung drehen würden…

. .. gäbe es wohl Tabula rasa. Alles auf Anfang. Wobei, ich weiss nicht. Netflix und Amazon sind ja sozusagen ein Parallelkino geworden.

Haben Sie ein Netflix-Abo?

Ja, aber ich komme nicht dazu, es zu nutzen. Die Zeit fehlt mir einfach. Bei den Serien geht schnell mal die ganze Nacht drauf, wenn man einmal angefangen hat.

Würden Sie eine Serie drehen?

An Lust würde es nicht mangeln. Und ich wäre sicher in guter Gesellschaft, viele tolle Schauspieler und Regisseure arbeiten für Netflix, weil sie da grössere Freiheiten finden als bei den Studios. Trotzdem würde ich es nicht wollen.

«Im Moment bleibt in der Filmindustrie kein Stein auf dem anderen.»

Warum?

Weil ich zeit meines Lebens meine Filme selber produziert habe und die Rechte daran meiner Stiftung gehören. Netflix behält alle Rechte. Da ist man letzten Endes ein angestellter Regisseur, dem hinterher nix bleibt. Das war ich einmal im Leben . . .

. . . bei Francis Ford Coppola und «Hammett»...

. . . und wollte es dann nie wieder sein. Aber die Geschäftsbedingungen, unter denen Netflix zurzeit erfolgreich operiert, müssen ja nicht immer dieselben bleiben. Wie gesagt, im Moment bleibt in der Filmindustrie kein Stein auf dem anderen. Und diese Umbrüche werden noch weitergehen.

Sie werden dieses Jahr 75 Jahre alt und arbeiten intensiv. Was treibt Sie an?

Neugierde. Alles, womit ich aufgewachsen bin, geht so schnell weg. Alles verändert sich rasant: Die Werte. Die Art und Weise, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Da bin ich froh, dass ich das weiter ­filmisch beobachten kann.

«Es muss alles anders werden», hiess es zum Schluss Ihres Films «Im Lauf der Zeit».

Den Zettel habe ich mir eingerahmt und über all die Jahre aufbewahrt.

Bei der Beerdigung von Bruno Ganz standen Sie vorne und sangen aus voller Kehle mit.

«Grosser Gott, wir loben dich». Endlich ein Lied, bei dem ich den Text kannte!

Seine schönste Rolle war die des Engels im «Himmel über Berlin».

Das war nicht einfach für Bruno, diesen zu spielen. So ein Engel hat ja keine Kindheit, keinen bösen Vater, kein Trauma, nichts. All das, was ein Schauspieler wie Bruno brauchte, um sich in eine Rolle hineinzuschaffen, gibt die Biografie eines Engels nicht her.

Stimmt.

Das Einzige, was einen Engel definiert, ist die Liebe zu den Menschen. Als Bruno gemerkt hat, dass es die liebevolle Qualität seines Blicks war, die alles ausmachte, hat er sich da wunderbar reingefunden. Er war ganz selig. Und wollte gar nicht mehr raus aus der Rolle.

Aber er wird doch wieder Mensch, am Ende des Films.

Davon war er zuerst mal nicht angetan, ihm gefiel es ganz gut als Engel. Aber ich habe ihn auf die Erde zurückgeschickt. Dort muss er alles neu lernen. Er kostet dabei nicht nur seinen ersten Kaffee oder Kuss aus, sondern auch überhaupt die Erfahrung der Sterblichkeit und der Einmaligkeit des Lebens. Wie Bruno Ganz das gespielt hat, war für mich noch ergreifender als seine Engelsexistenz vorher. Was für ein Schauspieler!



