«Ich habe gekündigt. Bei mir»

Was ist Ihre erste Erinnerung an Judy Garland?

Machen Sie Witze? Ich habe keine Erinnerungen momentan, ich weiss nicht mal, was ich vorhin zu Mittag gegessen habe. Aber ich nehme an, es muss etwas mit «The Wizard of Oz» sein.

Eine Kindheitserinnerung?

Ja. «The Wizard of Oz» kam jedes Jahr genau einmal im Fernsehen. Es war ein Ereignis. Alle sassen da, schauten Judy Garland als Mädchen Dorothy zu und sangen mit ihr «Over the Rainbow». Während drei, vier Tagen sprach man über nichts anderes. Wenn man es verpasst hatte, musste man ein ganzes Jahr warten, bis der Film wiederkam. So war das damals.

Am Ende ihrer Karriere musste Judy Garland – hier 1964 in Australien – auch aus Geldnot auftreten, ob sie wollte oder nicht. Foto: Getty Images

Und heute, wenn Sie selber Judy Garland spielen?

Da sind Filme kein einmaliges Ereignis mehr. Man muss sich durchsetzen. Und sich schon sehr genau überlegen, was man erreichen will. Wie will man Judy Garland präsentieren?

Wie?

Sie war so viel. Ein Kinderstar. Eine Sängerin und Schauspielerin von Weltruf. Später ein Symbol, eine Kultfigur der Schwulenbewegung. Aber sie war eben auch ein Mensch. Das mag banal klingen, aber das wollte ich zeigen.

Was heisst das?

Sie hat eine sehr lange Zeit ihres Lebens auf hohem Niveau gearbeitet. War in einigen der wichtigsten Filme. Bereits in jungem Alter war sie eine Ikone. Sie müssen sich einmal vorstellen: Sie wurde international gefeiert, als es noch kein Internet gab, und du wirklich etwas Wichtiges dafür tun musstest. Und am Ende ihres Lebens hat sie für ihre Stellung als Superstar einen hohen Preis bezahlt.

Anfänge: Judy Garland wurde als staunendes Mädchen in «The Wizard of Oz» (1939, oben) weltbekannt. Renée Zellweger machte sich einen Namen als Komplizin von Tom Cruise in «Jerry Maguire» (1996). Fotos: Getty Images, Alamy

Renée Zellweger, 50, spricht leise beim Interview in London. Aber sie ist verbindlich, hat ein viel besseres Gedächtnis, als sie vorgibt, sagt plötzlich: «Wir kennen uns doch, Sie kommen aus dem Land meines Vaters Emil.» Stimmt, ihr Vater stammt aus Au im Kanton St. Gallen. Ihre Mutter ist Norwegerin. Aufgewachsen ist sie in Texas. Bekannt wurde sie mit der Rolle der Engländerin Bridget Jones, die sie dreimal verkörperte.

In ihrer Karriere gibt es ebenfalls grosse Brüche, im Jahr 2010 hörte sie ganz auf mit der Schauspielerei, sechs Jahre lang. Sie kam jedoch auch in dieser Zeit ab und zu in die Schlagzeilen, es war von Depressionen die Rede. Ausserdem tauchten Fotos mit ihrem verunstalteten Gesicht auf, sofort wurde über missglückte Schönheitsoperationen spekuliert (sie bestreitet jeden Eingriff). Seit 2016 spielt sie wieder, mit «Judy» ist sie jetzt endgültig erneut auf der Höhe ihres Könnens. Und zwar so, dass ein eigenes Wort dafür die Runde macht: «Renéessance».

Renée, wie ist es mit dieser «Renéessance»?

Stimmt, ich bin zurück, ich sitze da vor Ihnen. Hallo! Aber aus meiner Sicht war ich nie richtig fort. Ich musste ein paar Dinge in meinem Leben ändern. Das war absolut notwendig, sonst hätte ich Judy Garland niemals spielen können.

Sehen Sie Parallelen in Ihren Karrieren?

Mich verbinden schon ein paar Dinge mit ihr. Judy litt zum Beispiel unter heftiger Schlaflosigkeit. Das ist bei mir manchmal auch der Fall, aber nicht wegen Tabletten und Drogen. Ich bin einfach ein Nachtmensch, werde kreativ in dieser Zeit. Dann trödle ich herum, merke nicht, wie die halbe Nacht vergeht.

Können Sie überhaupt loslassen, wenn Sie eine so intensive Rolle spielen?

Ich lasse mich nicht in der Freizeit als Judy Garland ansprechen, falls Sie das meinen. Richtig loslassen kann ich hingegen auch nicht. Ich bin dann schlaflos, weil ich mich in den Youtube-Kaninchenbau verkrieche.



Trailer zu «Judy». (Pathé)

Youtube-Kaninchenbau?

Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Detail und denke, da finde ich auf Youtube noch etwas aus dem Leben von Judy Garland dazu. Das suche ich dann, total fiebrig. Ich will am Abend nicht entspannen und Judy vergessen. Im Gegenteil, ich will alles wissen. Wobei ich keine Sekunde daran denke, dass das meine Arbeit ist, irgendein Job. Es ist wie eine Schatzsuche.

Gab es Szenen, vor denen Sie sich gefürchtet haben?

Natürlich. Und es wird Sie nicht erstaunen, dass es diejenigen waren, die mit Singen zu tun haben.

Wie sind Sie die angegangen?

Ich habe sie umkreist.

Umkreist?

Ja, ich habe im Drehbuch einen grossen Kreis darum gezeichnet und sie weggeschoben. Um nicht an sie zu denken, bevor es wirklich notwendig wurde.

Aber Sie mussten die Gesangsnummern doch üben, die konnten Sie nicht einfach wegschieben?

Natürlich, ich habe ein Jahr lang an den Liedern gearbeitet. Judy hatte eine ganz bestimmte Art zu singen. Zum Beispiel zog sie die Töne in die Länge, setzte aber nicht am Ende zum Tremolo an wie die meisten anderen, sondern in der Mitte. Diese Technik kann man lernen. Der Rest kommt vom Himmel, ist magisch, unerreichbar. Das wollte ich vergessen und hoffen, dass sich zum Zeitpunkt der Aufnahme etwas davon einstellt.

Die Magie stellt sich ein, wenn Renée Zellweger singt. Und wie. Der Film «Judy» von Rupert Goold ist in mancherlei Hinsicht konventionell gebaut. Aber er beginnt nicht, wie viele Musikfilme, mit einem Hit der Sängerin, um dann zurückzublenden auf die markanten Punkte ihrer Karriere. Er konzentriert sich auf die letzten Jahre, die Judy Garland in London verbrachte, wo sie 1969 im Alter von 47 Jahren starb.

Auf der Bühne stand Judy bereits mit zwei. Sie stammt aus einer Vaudeville-Familie, wurde bald fürden Film entdeckt. Bei MGM machte der mächtige Louis B. Mayer ihre Ausbildung zur Chefsache. Die singende Kleine – Judy Garland war nur 1,51 Meter gross – wurde zur Goldgrube für ihn. Aber er kritisierte ihr Aussehen, im Vergleich zu damaligen Grössen wie Ava Gardner. Schon als Kind schluckte Judy Schlankheitspillen, diverse Drogen und Alkohol kamen dazu. Davon erholte sie sich ein Leben lang nicht.

A Star is Born: Renée Zellweger als Roxie im Musical «Chicago» (2002, oben), Judy Garland in George Cukors Version von «A Star is Born» (1954) – für beide Darbietungen gab es Oscarnominationen. Fotos: Alamy, Getty Images

Das alles schwingt mit, wenn Judy auf der Bühne steht. Sie gab Konzerte aus Geldnot, ihre jüngeren Kinder musste sie in den USA zurücklassen (die berühmte Tochter Liza Minnelli war schon flügge). Sie geriet immer wieder an die falschen Männer, war fünfmal verheiratet. «Jedes Mal, wenn ich eine Hochzeitstorte anschneide, hoffe ich, es ist diesmal kein Idiot», sagte sie einmal. All dies packt Renée Zellweger in unvergessliche Auftritte. Singt sie wie eine Göttin? Stürzt sie ab und muss sich verhöhnen lassen? Alles ist möglich.

Hätte Judy Garland irgendwie gerettet werden können?

Das ist eine schwierige Frage, die wohl niemand beantworten kann.

Haben Sie darüber nachgedacht?

Ständig. Aber Judy ist schon in sehr jungem Alter diesem Muster aus Höhenflügen und Abstürzen verfallen. Es war eine andere Zeit damals, die Möglichkeiten für Frauen wie sie waren begrenzt. Männer haben für sie entschieden. Wäre es anders, wenn sie heute ein Kinderstar sein würde? Wer kann das wissen? Die Schwierigkeiten, denen sie begegnete, haben ja möglicherweise auch ihre Kunst geformt, vielleicht wäre sie nie so gut gewesen, wenn sie das nicht hätte durchmachen müssen. Vielleicht berühren uns ihre Lieder gerade deswegen.

Marilyn Monroe, Romy Schneider, Elizabeth Taylor – sind Suchtexzesse unvermeidlich, wenn man an Stars denkt?

Unvermeidlich hoffentlich nicht. Aber sagen wir mal, es kommt öfter vor.

Wie haben Sie es geschafft, davon nicht berührt zu werden?

Ich habe gekündigt.

Sie sind ja keine Angestellte.

Doch. Bei mir selber. Und ich bin ein gewissenhaftes Mädchen, halte meine Verträge ein, wenn ich sie einmal unterzeichnet habe. Deshalb musste ich einfach für eine Weile abschalten.

So einfach?

Nein. Klar habe ich auch unter den Folgen gelitten, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Aber meine Freunde sahen, dass es mir nicht mehr gut ging. Meine Familie ebenfalls. Und jetzt sehe ich es auch. Es ist schwierig, das Chaos zu sehen, wenn man mittendrin steckt. Das ist nicht nur bei Filmstars so.

Evergreens: Renée spielte ihre Paraderolle drei Mal, zuletzt in «Bridget Jones’ Baby» (2016, oben). Judy trat in unzähligen Musicals auf wie in «Easter Parade» (1948) mit Fred Astaire. Fotos: Alamy, Getty Images

Nicht alle Menschen können es sich in solchen Situationen leisten, aufzuhören.

Natürlich. Da bin ich privilegiert, das ist mir klar. Aber es war eine Art Notwehr. Ich merkte, dass ich die Versprechen nicht mehr hielt, die ich gegeben hatte. Und ich binein sehr verantwortungsvoller Mensch. Das sind wohl meine Schweizer Wurzeln.

Hat sich Hollywood verändert,seit den Zeiten, als die Industrie grausam war zu Judy Garland?

Ganz bestimmt. Es gibt mehr Möglichkeiten. Fernsehen, zum Beispiel. Und im Kino scheint man auch endlich zu merken, dass man nicht nur an die Jungen denken sollte, die sowieso ihre Superhelden schauen gehen. Sondern auch Filme für ein älteres Publikum drehen sollte, das nicht ins Kino gehen will, weil dort diese Alterskategorie zu selten vorkommt. Da liegt viel Potenzial.

Aber es ist doch immer noch so, dass sich in Hollywoodfilmen jüngere Damen in dreissig Jahre ältere Herren verlieben …

… das verändert sich. Glauben Sie mir. Wir haben die Macht zu bestimmen, was wir sehen wollen. Wir müssen es nur tun. Und zwar lautstark.

Sie gelten jetzt als Oscarkandidatin.

Sprechen Sie nicht davon. Das bringt Unglück.

Natürlich. Aber alle reagieren sehr positiv auf Ihre Darbietung.

Komischerweise vergesse ich bei so intensiven Erfahrungen immer, dass das ein Film wird, den die Leute tatsächlich sehen werden. Das Filmemachen ist eine so ruhige Erfahrung, sehr persönlich, fast intim. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn nach der Premiere Menschen kommen und mich loben wollen.

Sind Sie selber denn nicht zufrieden?

Niemals. Ich könnte Ihnen eine Liste von Dingen geben, von denen ich denke, dass ich sie noch besser machen könnte. Die ist endlos.

«Judy»: ab Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App