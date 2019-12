«‹Star Wars›-Fans sind sehr strenge Fans»

Beim Treffen in Berlin berichtet die Schauspielerin Daisy Ridley seufzend, dass sie im Flugzeug einen Herrn beobachtet habe, der sich «Star Wars» auf seinem Smartphone anschaute. Dabei betreibe man den ganzen Aufwand doch für die grosse Leinwand! «Aber letztlich ist es mir natürlich lieber, die Leute sehen es auf dem Handy als gar nicht.»

Miss Ridley, ich habe gehört, dass die britischen Prinzen William und Harry bei den Dreharbeiten von «Star Wars» zu Besuch waren. Wie sind die beiden denn so?

Es war nach einem sehr anstrengenden Drehtag, ich wollte an diesem Abend nur noch heim ins Bett. Ausserdem mag ich Smalltalk-Veranstaltungen nicht so gerne. Aber die «Star Wars»-Crew besteht halb aus Amerikanern, halb aus Engländern, und während uns Engländern die Prinzen eher egal waren, wurden die Amerikaner ganz aufgeregt. Mein amerikanischer Kollege Mark Hamill, der Luke Skywalker spielt, sagte zu mir: Bist du verrückt? Wenn William und Harry kommen, musst du ihnen doch persönlich eine Tour geben! Also habe ich die beiden durch die Pinewood-Studios bei London geführt.

Und? Sind die beiden Fans?

Also, es war ein bisschen merkwürdig, ich weiss nicht ob ich das verraten sollte...

Doch, bitte!

Na ja, Harry hat immer so ratlos und irritiert geschaut. Ich habe den schweren Verdacht, dass er noch nie einen «Star Wars»-Film gesehen hat.

Nein!

Ich fürchte schon. Aber William ist wirklich ein Fan. Der hatte grossen Spass mit den ganzen Puppen und Modellen und hat viele Fragen gestellt.

Inhaltlich durften Sie vermutlich nichts verraten? Die Geheimhaltung, die das Disney-Studio allen Beteiligten auferlegt, soll ja legendär streng sein.

Äh, ja. Theoretisch schon. Aber wenn ich mal losplappere, erzähle ich leider trotzdem ständig Dinge, bei denen ich mir zwei Sekunden später denke: Verdammt, hättest du das überhaupt verraten dürfen? Und wenn ich dann in die entgeisterten Gesichter der PR-Leute um mich herum sehe, weiss ich: Nein, das hätte ich natürlich auf gar keinen Fall verraten dürfen.





Der Trailer zur Episode IX: «The Rise of Skywalker»

Der Klassiker zur Geheimhaltung in Hollywood sind rote Drehbücher. Die Seiten sind rot, die Schrift schwarz, das kann man nicht kopieren. So wird es auch mit den «Star Wars»-Drehbüchern gemacht.

Aber heute kann man doch alles einfach abfotografieren mit dem Handy.

Deshalb ist jedes Drehbuch auch mit dem Namen seines Besitzers markiert, damit man eine undichte Stelle sofort nachvollziehen kann. Das wichtigste Instrument bleibt natürlich das Vertrauen: dass alle Crew-Mitglieder Stillschweigen bewahren und nichts nach aussen dringen lassen. Das hat bislang sehr gut funktioniert. Aber ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so wichtig, ob man vorher ein paar Details über einen Film weiss. Ich schaue mir die Filme genauso gern an wie die Fans, die sie noch nicht kennen und bin aufgeregt, obwohl ich genau weiss, was passieren wird, weil ich die Szenen ja gedreht habe.

War Ihnen beim Vorsprechen für die Rolle 2014 klar, dass «Star Wars» für manche einen fast schon religiösen Stellenwert hat?

Nein. Ich wusste schon, dass es viele «Star Wars»-Fans gibt. Aber welches Ausmass dieser Kult angenommen hat, wurde mir erst klar, als wir das erste Mal mit dem Team zu einer dieser Conventions gegangen sind, wo die Fans sich kollektiv kostümieren. Da stehen Sie dann vor 2000 Chewbaccas, die Ihren Namen schreien, das ist schon sehr merkwürdig. Mein Kollege John Boyega und ich mussten als Neulinge kurz raus und Luft schnappen. Wir haben uns ganz verdattert angeschaut: Was ist denn jetzt los? «Star Wars»-Fans sind sehr strenge Fans, die haben hohe Erwartungen. Es ist schön und unheimlich zugleich, man muss sich daran gewöhnen, dass man Teil dieses Universums ist.

Wie haben Sie davon erfahren, dass Sie die Rolle der Rey bekommen?

Es hatte viele Vorsprechen gegeben, etwa vier oder fünf Casting-Runden über einen Zeitraum von vielleicht sieben Monaten. Dann war ich eines Abends mit einer Freundin im Theater, um eine Aufführung von «König Ödipus» anzuschauen. Kurz bevor es losging, sah ich, dass der Regisseur J.J. Abrams mir auf die Mailbox gesprochen hatte. Ich musste erst mal die Vorwahl der USA googeln, um ihn zurückrufen zu können. Er sagte mir: Du wirst in «Star Wars» mitspielen. Und dann ging schon das Theaterstück los und ich musste die ganze Aufführung lang still sitzen.

Und dann?

Danach bin ich mit der U-Bahn nach Hause gefahren und habe es meinen Eltern und meinen Schwestern erzählt, hatte es aber irgendwie immer noch gar nicht richtig begriffen.

Fühlt es sich merkwürdig an, dass es Sie als Spielzeugfigur gibt?

Ja, sehr. Meine Mutter hat so ein Ding von mir geschenkt bekommen. Sie war ziemlich perplex und meinte: Du bist mein Kind, da brauche ich keine Spielzeugfigur von dir.

Wie sind denn die Arbeitszeiten einer «Star Wars»-Schauspielerin?

Ich werde um halb sechs Uhr morgens abgeholt, dann geht es in die Maske, um neun ist Drehbeginn, dann wird bis sechs oder sieben gedreht. Anschliessend wieder abschminken, Kostüm ausziehen, heimfahren, ins Bett fallen. Und dann geht es wieder von vorne los. Es ist aber sehr angenehm, dass viel in der Nähe von London gedreht wird, da kann ich abends in meinem eigenen Bett schlafen.

Zur Person:

Daisy Jazz Isobel Ridley wurde 1992 in London geboren, ihr Vater arbeitet als Fotograf, ihre Mutter für eine Bank. Sie ist nicht die einzige in ihrer Familie mit einem extravaganten Namen. Von ihren vier Schwestern heisst eine Kika-Rose und eine Poppy Sophia. Nach ihrem Schulabschluss schrieb sich Ridley für ein Studium der Kulturgeschichte ein, brach die Ausbildung aber ab, um sich der Schauspielerei zu widmen. Sie trat in Fernsehserien auf, ihren grossen Durchbruch hatte sie 2015 in der Rolle der Rey im «Star Wars»-Film «Das Erwachen der Macht». Der Blockbuster spielte weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar ein und befindet sich auf Platz vier der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Danach war Ridley im Remake des Klassikers «Mord im Orient-Express» zu sehen. Die Fortsetzung ihres «Star Wars»-Hits, «Die letzten Jedi», erschien 2017.



Wie verbringen Sie die langen Wartezeiten am Set? Manche Schauspieler verkriechen sich ja gern in ihren Wohnwagen.

Nein, das halte ich nicht aus, ich muss unter Leuten sein. Ich besuche dann die verschiedenen Abteilungen, die Kostümleute, die Ausstatter, die Make-up-Leute. Oder ich mache Sport. Vor allem beim dritten Film habe ich jetzt jede freie halbe Stunde genutzt, um ins Fitnessstudio zu flitzen. Irgendwie habe ich mich dabei wie Tom Cruise gefühlt, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass Tom Cruise das so macht, wenn er einen Film dreht.

Darf man sich die Farbe seines Lichtschwerts eigentlich aussuchen oder wird das vorgegeben?

Nein, das bekommt man leider vorgegeben. Aber ich habe gesagt, dass ich unbedingt so ein Doppellichtschwert haben will, bei dem man mit beiden Enden kämpfen kann. Das habe ich auch bekommen.





Daisy Ridley im neusten «Star Wars»-Film.

Wenn Sie es sich aussuchen können: Schauen Sie lieber Filme oder lesen Sie lieber Bücher?

Bücher! Ich war immer eine grosse Leserin, und in meiner Familie gab es eine Unmenge an Büchern. Meine Grosseltern hatten eine Buchhandlung in der Nähe von London, ich durfte mir immer eins mitnehmen, wenn ich sie besuchte. Auch das Haus meiner Eltern sieht aus wie eine Buchhandlung. Da stehen wirklich in jedem Zimmer Bücherregale oder einfach Bücherstapel.

Auch auf der Toilette?

Die Toilette war eine Zeitlang tabu, zumal sie sehr klein ist, aber mittlerweile stapeln sich auch da die Bücher.

Was lesen Sie gerade?

«North and South» von Elizabeth Gaskell, ein britischer Klassiker, der Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen ist. Ich hole gerade ein paar Sachen nach, die ich schon immer mal lesen wollte. Davor war «Jane Eyre» von Charlotte Brontë dran.

Wenn Sie einen Film schauen wollen: Kino oder Netflix?

Kino. Ich mag diesen Moment so gerne, wenn alle noch reden und knistern, dann geht das Licht aus und innerhalb von ein paar Sekunden wird es ganz still. Ausserdem kann man sich einfach besser auf einen Film konzentrieren, wenn man nicht noch nebenbei Teewasser kocht.

Wissen Sie noch, wann Sie sich das erste Mal gedacht haben, dass Sie Schauspielerin werden wollen?

Nein, da gab es keinen Heureka-Moment, von dem ich erzählen könnte. Aber ich habe in der Schule immer gern bei den Musicals mitgemacht und hatte einen grossartigen Theaterlehrer, der mich gefördert hat. Schauspielen war immer das, was ich gern machen wollte.

Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?

Die haben erstaunlich gelassen darauf reagiert. Ich weiss, dass viele Schauspieler berichten, wie ihre Eltern ihnen diese brotlose Kunst auszureden versucht haben, aber das war bei mir nicht der Fall. Es gab kaum Sachen, mit denen meine Schwestern und ich meine Eltern aus der Fassung bringen konnten. Sie haben mich eher ermuntert, damit weiterzumachen.

Aber leben konnten Sie vermutlich nicht gleich von der Schauspielerei, als Sie mit der Schule fertig waren?

Nein, ich hatte alle möglichen Aushilfsjobs. Ich habe in einer Bar gearbeitet, in einem Klamottenladen, im Krankenhaus. Ich habe mich als Fee verkleidet und als Elfe, bei Konferenzen ausgeholfen und beim Catering. Die Tabletts waren am schlimmsten, so etwas darf man mir nicht in die Hand geben, mir ist ständig alles runtergefallen. Dafür durften wir hinterher essen, was übrig blieb. Ganz gute Jobs für eine werdende Schauspielerin, um Menschen und ihr Verhalten zu beobachten, oder?

Es wäre gut gewesen, wenn ich mich auf andere Menschen hätte konzentrieren können. Ich war aber zu sehr damit beschäftigt, keine Gläser kaputt zu machen. Wobei ich immer gern gearbeitet habe. Lieber arbeiten als rumsitzen. Ausser, wenn wir in der Bar Kotze wegputzen mussten, das war natürlich nicht so angenehm.

Können Sie sich vorstellen, dass Sie in vierzig Jahren immer noch mit «Star Wars» zu tun haben? Ihr Kollege Mark Hamill ist 68, er spielt Luke Skywalker seit den Siebzigerjahren und macht die Fans glücklich...

Schwer vorstellbar, aber wer weiss! Ich bin 27, ich habe ein Fünftel meines Lebens nur mit «Star Wars» verbracht. Es fühlt sich so an, als hätte ich mich in dieser Zeit vom Baby zur Erwachsenen entwickelt.

Sie haben sich in dieser Zeit aus allen sozialen Medien zurückgezogen. Warum?

Ich habe vor ein paar Jahren eine Nachricht gepostet, mit der ich Opfer von Waffengewalt unterstützen wollte, woraufhin ziemliche Anfeindungen zurückkamen. Ich habe nichts gegen freie Meinungsäusserung, das ist toll, aber ich wollte mich danach nicht mehr dieser Form der Diskussion auf den ganzen Plattformen aussetzen. Da kann man sich nicht im Sinne einer Unterhaltung austauschen, weil alle nur ihre Meinung rausschreien und nichts Gegenteiliges hören wollen. Ausserdem bin ich ja kein Messias, der den Leuten unbedingt etwas öffentlich mitteilen muss. Bei 95 Prozent aller Themen schliesse ich mich ohnehin der Meinung der Mehrheit an. Tue nichts Böses, iss dein Gemüse. Aber das muss man ja nicht unbedingt auf Twitter posten.

Und? Gutes Gefühl nicht mehr ständig online zu sein?

Ich liebe es! Man verliert dadurch unheimlich viel Energie, ohne es zu merken. Ausserdem ist es ganz schön, nicht mehr ständig nach unten aufs Handy zu schauen, sondern auch mal nach oben.

Würden Sie sagen, dass Sie eine typische Engländerin sind?

Ich bin eher eine typische Londonerin. Ich kann gar nicht genau beschreiben warum, aber dort fühle ich mich am wohlsten. Ich habe mein ganzes Leben dort verbracht und kenne die Stadt in- und auswendig. Wobei, immer wenn ich in Amerika bin, fühle ich mich doch sehr britisch.

Inwiefern?

Weil wir Engländer immer etwas umständlicher und höflicher sind als alle anderen. In Amerika beobachte ich oft in Restaurants, dass Gäste ihr Essen zurückgehen lassen, weil ihnen etwas daran nicht passt. Engländer sind dazu viel zu höflich, das ist schon typisch britisch an mir. Ausserdem esse ich gerne Pastete.

Macht Sie das ganze Brexit-Chaos in Ihrer Heimat traurig?

Ach, ich weiss nicht, ob traurig es ganz trifft. Man schaltet die Nachrichten ein und denkt sich nur noch: What the fuck? Kann man das überhaupt ins Deutsche übersetzen?

Oh, das versteht man auch im Original.

Ich will gar nicht sagen, dass Boris Johnson an allem schuld ist, was gerade passiert, aber er ist so unnachgiebig und streitsüchtig. Boris Johnson ist ein reicher Junge, der auf eine schöne Uni gegangen ist und keine Ahnung hat, wie normale Menschen leben. Das trifft leider auf viele andere englische Politiker zu. Sie stammen aus einer ganz anderen Welt als die Menschen, die sie repräsentieren sollen. Aber wie soll man gute Politik machen, wenn man keine Ahnung von der echten Welt hat? Die Strassen sind kaputt, aber Boris Johnson ist damit beschäftigt, den Leuten einzureden, dass die Europäer böse sind. Als normale Steuerzahlerin macht mich das wahnsinnig.

Kann man überhaupt noch mit Argumenten über den Brexit diskutieren?

Nein, die Stimmung ist viel zu aufgeheizt. Die Leute hetzen und sind komplett militant, was dieses Thema angeht, alle werden sofort ganz aggressiv, wenn die Sprache darauf kommt. Furchtbar.

Was könnte helfen?

Die Kunst. Sie bringt Menschen zusammen, hilft ihnen auch mal kurz zu vergessen, in was für einer komischen Zeit sie leben. Klar kann man sich über «Star Wars» lustig machen, wir sehen komisch aus und haben Lichtschwerter und fliegen durchs All. Aber hey, wenn es Spass macht und einen für zwei Stunden von der tristen Realität ablenkt - warum nicht?

«Star Wars: The Rise of Skywalker»: ab 18. Dezember im Kino