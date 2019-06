Verletzter nach Explosion auf James-Bond-Set

Eine Explosion beim Dreh einer Stunt-Szene für den neuen James-Bond-Film in London hat Teile des Filmsets zerstört. Beim Filmen einer «kontrollierten Explosion» sei in den Pinewood Studios «Schaden» entstanden, hiess es am Dienstag auf dem offiziellen Bond-Account im Kurzbotschaftendienst Twitter. Am Set selbst sei niemand verletzt worden; ein Mitarbeiter ausserhalb des Studios habe aber eine leichte Verletzung erlitten.

Das Boulevardblatt «Sun» berichtete, der Mann sei durch fallende Trümmerteile verletzt worden. Demnach ereigneten sich am Set bei einem schief gelaufenen Dreh einer Stunt-Szene drei grosse Explosionen. Ein Teil des Daches sowie Wanddekorationen seien zerstört worden. Die «Sun» zitierte einen Insider mit den Worten, es habe «gewaltiges Chaos» geherrscht. «Etwas ist furchtbar schief gelaufen.»

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK