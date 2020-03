Wegen Coronavirus: Bond-Filmstart um sieben Monate verschoben

James-Bond-Fans müssen weiter auf den nächsten 007-Film warten. «No Time to Die» hätte im April in den Kinos gezeigt werden sollen. Nun wurde das Release-Datum auf November verschoben. Grund ist der Coronavirus. Auch wenn er als solcher nicht genannt wird. Auf Twitter schreiben die Verantwortlichen stattdessen: «Nach sorgfältiger Prüfung und gründlicher Evaluierung des weltweiten Kinomarktes habe man beschlossen, den Film erst im November auszustrahlen.»

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd