Das Lucerne Festival richtet sich neu aus

Es ist noch keinen Monat her, dass das Lucerne Festival die erfreuliche Bilanz seines Oster-Festivals verschickt hat: 9000 Besucher, das bedeutete 88 Prozent Auslastung. Aber nun ist Schluss, nächstes Jahr wird es kein Oster-Festival mehr geben. Auch das Piano-Festival wird im kommenden Herbst zum letzten Mal durchgeführt.

Man habe die Aktivitäten analysiert und wolle nun das Profil schärfen: So lautet, in schönstem Unternehmensberaterdeutsch, die Begründung für das, was heute bei einer Medienorientierung vorgestellt wurde. Stärken will man demnach vor allem die eigenen Projekte: das Lucerne Festival Orchestra etwa, das den Ruf des Festivals auf Tourneen auch ins Ausland verlängert. Oder die Lucerne Festival Academy, in der sich Musiker, Dirigenten und Komponisten mit Zeitgenössischem befassen. Diese Institutionen sollen auch zwei Wochenenden bestreiten, mit welchen man die abgeschafften Festivals ersetzen will.

Zu den «Erfolgsfaktoren», die noch stärker zum Tragen kommen sollen, zählen Intendant Michael Haefliger und Stiftungsratspräsident Hubert Achermann auch die eigens für Luzern entwickelten Konzertformate: Die Gratis-Kurzkonzerte «40min» etwa, der Erlebnistag oder die Konzertübertragung aufs Inseli. Und natürlich will man weiterhin die bedeutendsten Orchester nach Luzern holen: Die Sinfoniekonzerte sind und bleiben der Kern des Festivals.

Die neue Strategie setzt um, was mehrere Marktforschungsstudien nahegelegt haben. Und sie soll sich rechnen: «Wir mussten uns entscheiden, worauf wir uns in Zukunft fokussieren wollen, auch vor dem Hintergrund, dass wir zu 95 Prozent eigenfinanziert sind», sagt Michael Haefliger.

Der Entscheid dürfte ihm nicht leichtgefallen sein – schliesslich hat er das Oster- und das Piano-Festival einst eingeführt. Aber stehen bleiben war noch nie sein Rezept: Auch das gehört zu den Erfolgsfaktoren des Lucerne Festival.

