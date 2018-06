Klassiker der Woche: Doppeltalent? Doppelarbeit!

Es war ein denkwürdiges Konzert, das Julia Fischer 2008 in der Alten Oper Frankfurt gab. Sie spielte dort Camille Saint-Saëns’ drittes Violinkonzert, was nicht aussergewöhnlich ist für eine Geigerin. Aber sie spielte auch das Klavierkonzert von Edvard Grieg: Das fiel nun allerdings sehr aus dem Rahmen.

Dass Violinisten auch Klavier spielen können, ist zwar durchaus üblich. Aber in der Regel tun sie das nicht auf Solisten-Niveau; Julia Fischer ist da eine grosse Ausnahme. Und sie war es immer schon. Sie war vier, als sie mit der Geige anfing, wenig später begann sie auch mit Klavierstunden – bei ihrer Mutter, der Pianistin Viera Fischer. Später hat sie als Pianistin Preise gewonnen beim deutschen Wettbewerb «Jugend musiziert». Und offenbar hat sie sich auch dann noch mit einem gewissen Ehrgeiz ans Klavier gesetzt, als sie als Violinistin bereits durchgestartet war.

Als Doppelbegabung sieht sie sich dennoch nicht, wie sie einmal in einem Interview gesagt hat: «Das ist im Grunde die gleiche Begabung, es ist nur die doppelte Arbeit.» Aber sie arbeite gern, sie gehöre «nicht zu den faulen Leuten». Das ist wohl eine massive Untertreibung. Denn Julia Fischer ist ja nicht nur als Solistin unterwegs, sie hat auch eine Professur in München, dazu gibt sie regelmässig Meisterkurse. Auch kammermusikalische Termine füllen ihre Agenda. Und dann hat sie ja noch eine Familie, mit zwei Kindern. So ein Pensum muss man erst einmal schaffen.

Hört man sie in einem Konzert, hat man wenigstens eine Ahnung, wie sie das macht. Klar spielt sie, strukturiert, fokussiert, unsentimental, ohne Mätzchen – auf der Geige wie am Klavier. Auf Managerdeutsch würde man wohl von Effizienz sprechen. Dass da aber immer auch mehr ist, eine kreative Kraft, eine lyrische Intensität: Das ist wohl die eigentliche Kunst der Julia Fischer.

Vom 27. bis 29. Juni spielt Julia Fischer in der Tonhalle Maag Zürich unter der Leitung von Herbert Blomstedt Mendelssohns Violinkonzert.

(Tages-Anzeiger)