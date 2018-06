Klassiker der Woche: Klatsch-Kunst

Das Rezept ist simpel: Ein Muster wird präsentiert, wiederholt, wiederholt, ein bisschen verschoben, noch mehr verschoben. So geht Minimal Music, so gehen viele Werke des 1936 geborenen Amerikaners Steve Reich.

Bemerkenswert daran ist vor allem, dass einem dieses Rezept nicht verleidet. Denn Steve Reich hat es mit Fantasie angewendet: Mal hat er sein Material aus Zugsgeräuschen und Bahnhofsdurchsagen gewonnen («Different Trains»), mal setzt er ganz normale Instrumente ein. Hier nun wird geklatscht, nichts sonst – und dennoch verfehlt diese 1972 entstandene «Clapping Music» ihre Wirkung nie.

Stur klatscht der eine Musiker seinen Rhythmus, der andere verschiebt den seinen nach und nach. Irgendwann treffen sie sich wieder, dann ist das Stück zu Ende. Mehr ist da nicht. Aber die Zuverlässigkeit, mit der das abläuft; die Einfachheit, ja Banalität: Die hat was.

Bis die Hände wehtun



Jede(r) kann klatschen, jede(r) tut es. Das Geräusch des Klatschens gehört zum Konzert wie das Warten an der Garderobe, der Orangensaft in der Pause, das Gehuste zwischen den Sätzen. Es ist ein Nebengeräusch, das hier zur Hauptsache befördert wird. Zur künstlerisch durchaus anspruchsvollen Hauptsache: Man muss nur mal versuchen, einen Rhythmus so lange so stur durchzuhalten. Nach der Hälfte der Zeit tun einem die Hände weh, und die Handgelenke werden schwer.

Auch darum fasziniert dieses Stück: Weil da mit der Präzision eines Metronoms etwas getan wird, was man normalerweise eben nicht präzis tut. Und weil Schlagzeuger in der Lage sind, die rhythmische Konzentration zu halten, wenn sie Nicht-Schlagzeugern längst abhandengekommen wäre. Sich nicht hypnotisieren zu lassen von diesem Rhythmus: Das ist die eigentliche Herausforderung für die Interpreten dieser Musik. (Tages-Anzeiger)