Klassiker der Woche: Krönung eines Cellisten

Der 19. Mai wird nicht nur für das royale Brautpaar Prinz Harry und Meghan Markle ein grosser Tag sein, sondern auch für den 19-jährigen britischen Cellisten Sheku Kanneh-Mason. Die Braut persönlich hat ihn angerufen, um ihn zu bitten, an der Hochzeitsfeier zu spielen. Und klar, er hat Ja gesagt.

Man darf den Auftritt durchaus als Krönung verstehen oder auf jeden Fall als vorläufigen Höhepunkt einer bemerkenswerten Karriere. Sie begann im Fernsehen, in der Show «Britain's Got Talent», wo der Hotelierssohn Kanneh-Mason 2015 zusammen mit seinen sechs ebenfalls hoch musikalischen Geschwistern auftrat. Sie ging weiter am BBC-Wettbewerb «Young Musician of the Year», den der Cellist 2016 als erster schwarzer Musiker gewann.

Entscheidend allerdings war, was seither kam – und das waren Auftritte, mit denen sich Kanneh-Mason Abend für Abend den Respekt und die Begeisterung von Publikum und Kritik erspielte: mit Werken aus dem klassischen Kanon, etwa mit Schostakowitschs erstem Violoncello-Konzert, das sein Vorzeigestück ist. Oder auch mit Bearbeitungen von Popsongs wie Leonard Cohens «Hallelujah» oder Bob Marleys «No Woman, No Cry» – er wechselt da (auch auf seiner ersten CD) ganz unverkrampft zwischen den Stilen hin und her.

Er kann das auch, er ist musikalisch und experimentierfreudig und virtuos genug. Vor allem aber weiss er, welche Musik welchen Tonfall verlangt. Er wird es auch an der königlichen Hochzeit wissen. (Tages-Anzeiger)