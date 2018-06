Klassiker der Woche: Meditation für die Massen

Sie ist mit Tina Turner aufgetreten oder mit dem Harfenisten Andreas Vollenweider, ihre Musik läuft in Yogakursen und Wellnessbereichen, und natürlich hat sie für den Dalai Lama gesungen, mehrfach: Dechen Shak-Dagsay hat erreicht, was man mit dem Singen tibetischer Mantras erreichen kann.

Geboren wurde sie 1959 in Nepal, wo ihre Familie bei der Flucht aus Tibet Zwischenstation machte. Mit drei Jahren kam sie in die Schweiz, wo sie seither lebt. Erst als Vierzigjährige ist sie erstmals nach Tibet gereist; zu der Zeit hat auch ihre erstaunliche musikalische Karriere begonnen, die ihr schon sehr bald erlaubt hat, ihren Marketingjob an den Nagel zu hängen.

Mit den tibetischen Mantras, also Gebetsgesängen, ist sie bereits aufgewachsen, ihr Stiefvater war ein tibetischer Lama. Manche – auch das hier präsentierte Stück – klingen genau so, wie man sich diese Musik vorstellt: nach Weite, Ruhe, Meditation. Aber die Sängerin kann auch anders; dann unterlegt sie ihre Stimme mit bombastischen Streichern und kräftigem Schlagzeug. Was dabei herauskommt, könnte man ohne weiteres als Tibet-Pop bezeichnen.

Aber so oder so geht es ihr immer um dasselbe: um die Botschaft des Friedens und der Völkerverständigung, die sie durchaus nicht nur mit den Mitteln der Musik verbreiten will. Sie unterrichtet auch die chinesische Slow-Motion-Kampfkunst Tai-Chi-Chuan – keine Selbstverständlichkeit für jemanden mit tibetischen Wurzeln. Und sie verwendet einen Teil ihrer Einnahmen für Projekte in Tibet: So hat sie eine Nähschule gegründet, auch eine Klinik hat sie finanziert.

Derzeit ist Dechen Shak-Dagsay nun einmal mehr mit dem Zürcher Kammerorchester unterwegs. Am kommenden Samstag stoppt sie in der Samsung-Halle in Dübendorf, am 1. Juli folgt der Auftritt im Berner Kursaal. Und die Community wird da sein. Informationen zu den Konzerten: www.zko.ch (Tages-Anzeiger)