Klassiker der Woche: Orlofskys Party

Prinz Orlofsky aus Johann Strauss’ Operette «Die Fledermaus» kennt eigene Regeln, wenn er eine Party veranstaltet: Wer sich langweilt, wird rausgeschmissen, und wer nicht trinkt, kriegt eine Flasche an den Kopf. Warum? «’S ist mal bei mir so Sitte, chacun à son goût.»

Wenn nun Brigitte Fassbaender diesen Orlofsky singt, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass der Prinz sich prächtig amüsiert bei diesen Anlässen – und auch, dass er seine Drohungen wahr macht. Fassbaender klingt ziemlich aggressiv in dieser Arie (man könnte auch sagen: der Rolle entsprechend alles andere als feminin). Es scheint, als könnten ihre Töne jederzeit explodieren, wenn sie sie nicht unter Kontrolle hielte.

Das allerdings tut sie meisterinnenhaft. Keine einzige kleine Unschärfe ist da auszumachen, weder in der Intonation noch in der Aussprache noch sonst irgendwo. Alles perfekt also; und dennoch wirkt das Stück kein bisschen glatt poliert.

Mitfeiern!



Das war die Kunst der Brigitte Fassbaender, die sich 1995 von der Bühne zurückgezogen hat, um eine zweite Karriere als Regisseurin zu starten: Sie hat ihre Auftritte enorm detailliert vorbereitet und konnte dann im entscheidenden Moment auf Risiko gehen. Wie komplex das ist, konnte man vor einem Jahr auch in einem Zürcher Workshop mit jungen Sängerinnen und Sängern erleben, den sie geleitet hat. Da konnte sie ohne Weiteres eine halbe Stunde lang ein paar wenige Takte proben – ohne sich je zu wiederholen. Dabei ging es nicht nur um das, was aus dem Mund eines Sängers kam. Sondern zum Beispiel auch um die Haltung des Ellbogens. Oder die Höhe der Absätze.

In dieser Szene einer Münchner Aufführung merkt man, warum. Dieser Prinz Orlofsky ist – trotz und wegen der weiblichen Stimme und auch dank dem Dirigenten Carlos Kleiber – ein ganzer Kerl, vom Scheitel bis zur Sohle, vom höchsten bis zum tiefsten Ton. Ein Exzentriker, der ständig unter Strom steht. Und damit auch das Publikum (und die Partygäste) unter Strom zu setzen versteht. (Tages-Anzeiger)