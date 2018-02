Klassiker der Woche: Schöner piepsen

Es gibt ja nicht viele Blockflötisten, die ans Dirigentenpult wechseln. Dabei wäre es doch rein vom Material her eigentlich naheliegend, wie man in dieser Aufnahme sieht: Giovanni Antoninis Flautino ist fast so zart wie der Dirigierstab, mit dem er derzeit im Zürcher Opernhaus Mozarts «Idomeneo» befeuert.

Zart klingt es auch, dieses kleinste Instrumentchen der Blockflötenfamilie. Verächter nennen es piepsig, und sie haben ja nicht immer ganz unrecht. So ein ganzes Vivaldi-Flautino-Konzert kann für Ohren und Nerven eine ziemliche Herausforderung sein. Aber nicht hier, nicht, wenn sich Antonini und sein Ensemble Il Giardino Armonico ans Werk machen – konkreter: ans Allegro aus Vivaldis Konzert RV 443. Da gibt es neben den durchdringend hohen Tönen auch andere, vollere, geschmeidige, geradezu sonore.

Antonini hat schon immer besonders viel Wert auf Klangfarben gelegt. Und gerade seine Vivaldi-Interpretationen wirken, als wolle er Strawinskys berühmte Kritik postum endgültig widerlegen: Nein, es ist nicht 600-Mal dasselbe Konzert, das der fleissige Venezianer geschrieben hat. In jedem einzelnen davon kann man individuelle Atmosphären finden – wenn man die entsprechenden interpretatorischen Werkzeuge zur Verfügung hat.

In diesem Fall sind es: flinke Finger, eine flinke Zunge und eine flinke Fantasie. Die Musiker spielen nicht einfach geradeaus, es ist nichts Mechanisches in ihrer Aufführung, die mal fast stockt und dann wieder anzieht, die durch die Läufe flitzt und dann den Spot auf eine kleine Geste richtet. Elastisch und aktiv wird da zusammengespielt, ganz aus dem Moment heraus.

Und selbstverständlich ohne Dirigent. Antonini weiss sein Flötchen durchaus so zu bedienen, dass die anderen wissen, was er von ihnen will. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)