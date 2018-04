Klassiker der Woche: Simon Rattle, Pauker

Simon Rattle muss gewusst haben, worauf er sich einlässt, als er sich für den eröffnenden Solo-Part bei der Uraufführung von Siegfried Matthus’ «Konzert für fünf» persönlich hinter die Pauken setzte. 2009 war das, und der Komponist hatte diese Möglichkeit explizit vorgesehen: Falls der Dirigent zufällig auch Schlagzeuger sein sollte, so hatte er zur Partitur geschrieben, dann würde er ihn freundlich bitten, diese Einleitung selber zu übernehmen.

Rattle ist tatsächlich Schlagzeuger oder war es zumindest einmal; an der Londoner Royal Academy of Music hat er einst in Klavier, Perkussion und Orchesterleitung abgeschlossen. Aber ist eben vor allem ein Stardirigent; dass er besonders scharf beobachtet wird, wenn er wieder einmal als Instrumentalist auftritt, davon kann man ausgehen.

Und zwar von überall her: vonseiten des Publikums in der Berliner Philharmonie, das ganz genau hingehört haben wird. Aber weit mehr noch vonseiten des Orchesters, von den Schlagzeugern insbesondere, die ein so prominent platziertes Solo vielleicht gern selber gespielt hätten. Es ist ja nicht so, dass die Pauke in der Orchesterliteratur als Soloinstrument besonders gehätschelt würde. Man hat das rhythmische Fundament zu festigen, den besonderen Akzent zu setzen, ein Crescendo voranzutreiben, und ist damit durchaus von entscheidender Bedeutung für die Wirkung einer Aufführung. Aber eben selten im Scheinwerferlicht.

Rattle bleibt dennoch cool. Er kann, was er können muss. Und erledigt die ungewohnte Aufgabe, ohne sich gross in Szene zu setzen. Dass man sich dennoch freut, wenn dann auch andere Instrumente einsetzen: Das liegt nicht an ihm.

Simon Rattle wird am 27. April zusammen mit dem London Symphony Orchestra in Zürich in der (ausverkauften) Tonhalle Maag auftreten. Das Pauken wird er dort den Orchesterprofis überlassen. (Tages-Anzeiger)