Schwere Vorwürfe gegen Placido Domingo

Die Oper in Los Angeles hat eine Untersuchung von Belästigungsvorwürfen gegen Opernstar Placido Domingo veranlasst. Die «beunruhigenden» Anschuldigungen würden mit Hilfe externer Berater geprüft, hiess es am Dienstag in einer Erklärung der Oper. Domingo selbst beteuerte seine Unschuld: «Die Vorwürfe von diesen ungenannten Individuen, die 30 Jahre zurückliegen, sind zutiefst verstörend, und so wie sie dargelegt wurden, falsch», liess der Sänger mitteilen. Seit 2003 ist der Generaldirektor der Los Angeles Opera.

Mehrere Frauen, acht Sängerinnen und eine Tänzerin, werfen Domingo vor, seine Position als einer der am meisten gefeierten Opernsängern ausgenutzt zu haben, um sie zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Die mutmasslichen Vorfälle reichen zurück bis in die 80er Jahre.

Eine Frau sagte der US-Nachrichtenagentur Associated Press, der Tenor habe seine Hand unter ihren Rock geschoben, während drei andere erzählten, er habe ihnen Küsse aufgezwungen. Einige sahen ihre Karrieren dadurch geschädigt, dass sie Domingos Avancen zurückwiesen.

Der gebürtige Spanier Domingo erklärte, es sei «schmerzhaft zu zu hören, dass ich irgendjemanden verärgert oder ihnen Unbehagen bereitet haben könnte - egal wie lange es her sein mag und trotz meiner besten Absichten».

Weist die Vorwürfe zurück: Placido Domingos schriftliches Statement.

Angesichts der Anschuldigungen zog die Orchestervereinigung von Philadelphia nach eigenen Angaben ihre Einladung an Domingo für ihr Eröffnungskonzert am 18. September zurück. Die Metropolitan Oper in New York erklärte, sie werde das Ergebnis der Untersuchung in Los Angeles abwarten, bevor sie eine Entscheidung über die Zusammenarbeit mit Domingo treffen werde. (suk)