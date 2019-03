Und zum Dessert gibt es atonalen Käse

Er muss ein inniges Verhältnis zu Zahlen gehabt haben, der deutsche Komponist Bernd Alois Zimmermann (1918–1970). Nicht nur ist seine Kantate «Omnia tempus habent», die das Konzert des Collegium Novum Zürich im voll besetzten Radiostudio-Saal eröffnete, streng seriell komponiert: mit klar definierten Proportionen und aufgrund einer Zwölftonreihe, aus der auch sämtliche Rhythmen, Klangfarben und Tondauern abgeleitet werden. Es kommen auch exakt 17 Musiker zum Zug: Weil sie ab dieser Ensemblegrösse nicht mehr als Solisten gelten und deshalb weniger kosten.

Sinn, Kraft, Persönlichkeit



Dies alles erzählte Heinz Holliger in seiner Einführung zum Konzert. Aber wer danach erwartete, musikalische Mathematik zu hören oder gar eine auskomponierte Sparübung, wurde aufs Schönste enttäuscht. Zimmermanns Kantate ist eine Wucht, ein sinnliches, hoch expressives Meisterwerk. Einen Moment lang staunte man noch darüber, wie er es geschafft hat, trotz der abstrakt berechneten Tondauern eine korrekte Betonung des alttestamentarischen Textes hinzubekommen. Dann überliess man sich diesem Text: «Geborenwerden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, Ausreissen hat seine Zeit...»

Und man überliess sich der Stimme der phänomenalen Sopranistin Christina Daletska, die jedes Wort mit Sinn, Kraft und Persönlichkeit zu füllen versteht. Wie Trompetenstösse klingen manche Sätze, anderes verweht in filigranen Girlanden; sie erreicht die höchsten Spitzentöne, stürzt in die Tiefe, manchmal flüstert sich auch nur. Und die Instrumente reagieren darauf wie Wasser, in das man Steine und Steinchen wirft: mit Ringen, die weitere Ringe auslösen; mit Wellen, die wieder verebben.

Heinz Holliger, der seit Jahren dafür sorgt, dass Zimmermann nicht auf seine berühmte Oper «Die Soldaten» reduziert wird, hat diese Kantate zum ersten Mal dirigiert: ein Glücksfall für ein Programm, das ein typisches Collegium-Novum-Programm war – also eines, das die Werke in eine Perspektive stellt, ohne dabei allzu viel didaktischen Ehrgeiz zu entwickeln. Man konnte das Motto des Abends, «Von Zeit zu Zeit», auch vergessen.

Oder es als Hörhilfe nutzen: wenn in György Kurtágs «Brefs Messages» die neuen Klänge durch mittelalterliche Techniken erzeugt wurden. Wenn der Pianist Stefan Wirth in Klaus Hubers (übrigens ebenfalls für 17 Instrumentalisten geschriebenem) Klavierkonzert «Intarsi» gleichzeitig in ganz verschiedenen Tempi zu spielen schien. Oder wenn Franz Schrekers 1916 komponierte Kammersinfonie mit einem derart ortlos schillernden Klang einsetzte, dass man ihr auch eine viel spätere Entstehungszeit zugetraut hätte.

Sympathische Selbstironie



Dass der zeitliche Bogen so weit gespannt wird, dass zur Spezialisierung auf neue Musik auch die Beschäftigung mit ihren Wurzeln gehört: Das entspricht dem Konzept von Jens Schubbe, der 2010 zum Collegium Novum kam. Die Geschäftsführung hat er schon länger abgegeben, nun tritt er auch als Künstlerischer Leiter zurück. Seine Nachfolge wird demnächst bestimmt.

Gut möglich, dass dann vieles anders wird; es gehört zu diesem Ensemble, dass es sich immer wieder neu erfindet. Zwei Dinge immerhin möchte man zur Beibehaltung empfehlen: die musikalische Qualität, die derzeit wirklich hoch ist. Und den «atonalen Käse», der jeweils nach den Konzerten aufgetischt wird: Sympathischer, selbstironischer und gesprächsfördernder werden die Vorbehalte der Neue-Musik-Skeptiker nirgends pariert. (Redaktion Tamedia)