Ein Zürcher Lieblingsort ist akut gefährdet

In einem Jahr ist Schluss, vielleicht: Schluss mit der Tonhalle Maag. Schluss mit einem Konzertsaal, der international Begeisterung ausgelöst hat und lokal für viele zu einem Lieblingsort geworden ist: weil sein postindustrieller Charme der Klassik guttut. Weil er bestens in die boomende Kulturszene Zürich-West passt. Und weil es ganz einfach ein guter Saal ist, akustisch wie atmosphärisch.

Eigentlich war er ja als Provisorium entstanden, als Interimsspielstätte für das Tonhalle-Orchester, das während der Renovation des Stammsaales eine Bleibe brauchte. In kürzester Zeit wurde er gebaut und rekordverdächtig billig: Rund 11,5 Millionen Franken hat er gekostet, wobei die Tonhalle-Gesellschaft 10 Millionen Franken selbst zusammengebracht hat. Dass das Resultat weit mehr als nur brauchbar war, wurde dann aber bald klar. Schon kurz nach der Eröffnung im September 2017 kam die Idee auf, diesen Saal zu behalten. Nicht nur der Dirigent Franz Welser-Möst witterte hier eine «Jahrhundertchance für Zürich».

Eine Zeit lang sah es dann für Zürcher Verhältnisse geradezu verblüffend gut aus für die Tonhalle Maag. Denn die Besitzerin der Liegenschaft, die Swiss Prime Site (SPS), liess sich anstecken von der allgemeinen Begeisterung. Obwohl sie ursprünglich ganz andere Pläne hatte auf dem Areal, waren plötzlich Alternativen denkbar, bei denen der Saal erhalten werden könnte. Das vorgesehene Hochhaus, so befand man, liesse sich auch um ihn herum bauen, Kultur sei «eine wichtige und gewünschte Nutzungsart».

Ein Architekturwettbewerb läuft



Inzwischen ist von diesem Optimismus nicht mehr viel zu spüren, es ist fast gespenstisch still geworden um den Saal. Da sind keine Trägerschaften in Sicht, die ihn übernehmen möchten, keine Konzepte liegen vor, keine Ideen sind formuliert. Das Einzige, was man weiss, ist dies: Die SPS hat einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben, dessen Resultate bis Mitte Jahr bekannt sein sollen. Wer sich daran beteiligt, hat zwei Projekte einzureichen: Eines mit Saal, eines ohne ihn.

Aber wie kann man diese Entscheidung fällen, wenn nicht einmal klar ist, wofür der Saal in Zukunft gebraucht würde? Die Frage geht an Peter Haerle, den Zürcher Kulturchef – der sie als begeisterter Tonhalle-Maag-Besucher gerne beantworten würde, aber nicht kann. Der Saal gehört nun einmal nicht der Stadt, er ist privat, «wir können uns da nicht einmischen». Sollte sich eine Initiative in der Szene selbst entwickeln, sei man aber «sicher gesprächsbereit».

Auch Entscheidungsgrundlagen könnte die Stadt dann liefern. Denn sie hat eine Nutzungsstudie gemacht, in der nicht nur mögliche Bedürfnisse, sondern auch die erwartbaren Kosten abgeklärt wurden. Die Studie kommt zum Schluss, dass der Saal unter gewissen Bedingungen «auch zukünftig sinnvoller Bestandteil der Zürcher Veranstaltungsstätten-Landschaft» wäre.

Die Nutzungsstudie der Stadt

Vor einem Jahr hat die Stadt die Möglichkeiten, die Tonhalle Maag weiter zu bespielen, abklären lassen. Mit positivem Ergebnis: «Das erhobene realistische Nachfragepotenzial der Halle rechtfertigt eine zukünftige Bespielung», heisst es in der Nutzungsstudie. Sie geht von 110 Anlässen pro Jahr aus, dafür könnte man mit rund 76'000 Besuchern rechnen; das entspreche «einem ordentlichen Mass im Bereich Stadt- und kultureller Veranstaltungshallen». Allerdings wäre ein rein klassisches Programm nicht sinnvoll, die alte Tonhalle soll nicht konkurrenziert werden. Die Studie geht von einem Mix aus 35 Prozent E-Musik, 30 Prozent U-Musik, 20 Prozent darstellende Künste und 15 Prozent Unternehmen/Organisationen aus. Finanziell rechnet man mit einem strukturellen Defizit von rund 600'000 Franken. Die Stadt hat sich bereit erklärt, eine Beteiligung daran zumindest zu prüfen – sofern sich eine überzeugende Trägerschaft findet. (suk)

Martin Vollenwyder, Präsident der Tonhalle-Gesellschaft und umtriebigster Sympathisant der Tonhalle Maag, ist froh um diese Studie. Aber auch ihn irritiert die derzeitige Stille: «Damit es klappt mit der Erhaltung des Saals, müssten diverse Leute miteinander reden, die das noch nicht so tun», sagt er. Vor allem aber vermisst er jene zupackende Zuversicht, die es nun einmal braucht für ein solches Projekt. Ohne sie wäre die Tonhalle Maag nie entstanden; ohne sie wird sie auch nicht bleiben können.

Nach dem Aus der Festspiele wird Geld frei



Und das Geld? Das liesse sich finden, davon ist der ehemalige Zürcher Finanzvorstand Vollenwyder überzeugt. Er verweist auf die 300'000 Subventionsfranken, die mit dem im Januar verkündeten Aus der Festspiele Zürich frei geworden sind. Und je nachdem, wie der Saal gefüllt wird, könnte man wohl auch mit Geld vom Kanton rechnen, vielleicht sogar vom Bund: «Es wird ja schon lange über ein schweizerisches E-Musik-Zentrum diskutiert.»

Dass die Tonhalle-Gesellschaft selbst sich massgeblich engagiert, ist dagegen ausgeschlossen. Sie wird im März 2021 in die renovierte Tonhalle am See zurückziehen; die Kapazitäten reichen nicht aus, um auch noch eine zweite Spielstätte zu betreiben. Denkbar wäre deshalb höchstens, dass man einzelne Konzerte in der Tonhalle Maag weiterführt – Vollenwyder spricht von 10 bis 20 pro Saison. Ein programmatischer Grundstock, immerhin.

«Fände sich ab Sommer 2021 ein Mieter, wäre die Tragödie noch überschaubar.»Martin Vollenwyder, Präsident der Tonhalle-Gesellschaft

Aber die Zeit läuft, und sie läuft gegen die Tonhalle Maag. Selbst wenn sich die Swiss Prime Site dafür entscheidet, den Saal zu erhalten, wird es knapp. Vollenwyder hofft darauf, dass sich zumindest ab Sommer 2021 ein Mieter finden könnte, «dann wäre die Tragödie noch überschaubar». Klappt das nicht, ist aber trotzdem noch nicht alles verloren: Denn die Maag Music Hall, bei der die Tonhalle-Gesellschaft für 2,5 Millionen jährlich zur Untermiete ist, hat einen Mietvertrag für das Areal bis 2023.

Bedenkt man, wie viele Zahnrädchen ineinandergreifen müssen, um die ehemalige Zahnradfabrik als Kulturort zu erhalten, ist auch das schon ziemlich bald. Aber wer weiss, vielleicht ist mit dem Aus der Festspiele ja tatsächlich eines dieser Rädchen in Bewegung gekommen. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch jedenfalls sah in diesem Ende gegenüber der NZZ durchaus auch Positives: nämlich «Raum für neue kulturpolitische Ideen».

Ein Raum wäre schon mal da. Nur die Ideen: Die müssten jetzt allmählich kommen.