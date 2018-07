Fotograf Saied stirbt in syrischer Haft

Der palästinensische Fotograf Niraz Saied ist mit 27 Jahren in einem syrischen Gefängnis gestorben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Saieds Ehefrau Lamis Alkhateeb. Sie vermeldete Saieds Tod auf Facebook.

Bekanntheit erlangte Niraz Saied mit seinen Fotos aus dem Jarmuk-Flüchtlingslager. Zu seinen bekanntesten Fotos gehört das Bild des Pianisten Aeham Ahmad, der in den Trümmern am Rande von Damaskus spielt. Das Foto erschien auf dem Buch, welches Ahmad über seine Lebensgeschichte schrieb. Saied gewann 2014 einen Fotowettbewerb der Vereinten Nationen. Im Oktober 2015 wurde er von syrischen Sicherheitskräften festgenommen und sass seither in Haft. (kpn)