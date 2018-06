Grosse Kunst macht scharf

Auf die Frage, woran er Pornografie erkenne, sagte der amerikanische Bundesrichter Potter Stewart: «I know it when I see it.» Facebook ist noch nicht so weit; seine Leute schauen und sperren alles, was nackt ist. So fiel die Meerjungfrau von Kopenhagen der elektronischen Zensur zum Opfer. Ebenso das Revolutionsgemälde von Eugène Delacroix mit der siegreichen Marianne, die über ihren Brüsten gar nichts trägt. Nicht einmal das Napalm-Kriegsbild von Vietnam mit dem schreienden nackten Mädchen passierte die Zensur. Facebook las das Bild als Kinderpornografie.

Wie die «Frankfurter Allgemeine» schreibt, findet Facebook auch jene Frau anstössig, die keinen richtigen Kopf und nur angedeutete Arme hat, dafür einen vollen Körper und sehr volle Brüste. Die Frau ist 11 Zentimeter hoch und 30'000 Jahre alt. Sie wurde 1908 beim österreichischen Willendorf entdeckt und gilt als die bekannteste prähistorische Frauenfigur. Die «Venus von Willendorf», wie sie genannt wird, steht im Naturhistorischen Museum von Wien.

Trotzdem löschte Facebook auch diese Frau. Eine Italienerin hatte ein Bild der Statue gepostet, es wurde gelöscht, sie probierte es vier weitere Male mit demselben Resultat. Der Fall liegt ein paar Monate zurück, findet aber immer neue Bestätigungen: Nacktheit, findet Facebook, kann keine Kunst sein.

Alan Moore, der englische Comiczeichner und Autor, sieht das anders. Für ihn kann nicht nur Nacktheit grosse Kunst sein, sondern grosse Kunst auch pornografisch. Wie er in seinem berühmt gewordenen Essay «25 000 Years of Erotic Freedom» nachweist, verschwimmen die Grenzen. Die Venus von Willendorf habe möglicherweise als magische Figurine funktioniert, schreibt er, als Fruchtbarkeitssymbol. «Für ihren Erschaffer war sie aber ein Gegenstand der Erregung.» Der Erschaffer war ein Homo erectus.

