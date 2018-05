«Love»-Künstler Robert Indiana ist gestorben

Der US-Künstler Robert Indiana, der mit grossen Skulpturen aus den aufeinandergestapelten Buchstaben des Wortes «Love» weltbekannt geworden war, ist tot. Indiana sei im Alter von 89 Jahren an einem Lungenversagen in seinem Haus im US-Bundesstaat Maine gestorben, berichtete die «New York Times» am Montag unter Berufung auf seinen Anwalt.

Der Künstler wurde 1928 im US-Bundesstaat Indiana geboren. Nachdem sein Vater seinen Job bei Western Oil verlor, führte er längere Zeit eine Tankstelle. Zwar habe sich Indiana nie besonders für die Ölindustrie interessiert, jedoch faszinierten ihn die Neonschilder an den Tankstellen. Er studierte unter anderem in Chicago und Edinburgh und arbeitete dann vor allem in New York. 1978 kehrte Indiana der New Yorker Kunstszene den Rücken und lebte bis zu seinem Tod zurückgezogen auf der Insel Vinalhaven in Maine.

Touristen auf Essenssuche

1964 installierte er an der Weltausstellung in New York ein sechs Meter hohes Schild, auf dem in riesigen Leuchtbuchstaben «Eat» stand. Es musste jedoch nach kürzester Zeit wieder entfernt werden, weil es zu viele Touristen angezogen habe, die auf der Suche nach etwas zu Essen waren. Im selben Jahr spielte er im gleichnamigen Film von Andy Warhol mit. Danach kam «Love».

Ursprünglich kreierte Indiana «Love» 1965 für eine Weihnachtskarte des Museums of Modern Art in Manhattan. 1973 zierte es bereits eine US-Briefmarke. Maxwell Anderson, Direktor des Dallas Museum of Art, in der «New York Times» über Indiana: «Er war ein einflussreicher Künstler, der für ein One-Hit-Wonder verwechselt wird.» 1971 wurde zur Weihnachtszeit eine vier Meter hohe «Love»-Skulptur im New Yorker Central Park aufgestellt.

Protestbewegung vs. Volvo-Aufkleber

Bis zuletzt hatten Agenten des Pop-Art-Künstlers mit Fragen um die Authentizität verkaufter Werke zu kämpfen. Dies vor allem, weil die Original-Weihnachtskarte den Copyrightvermerk des Museums trug, und nicht jenen von Indiana. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, reichte eine Foundation noch drei Tage vor seinem Tod wegen mutmasslicher Imitate, die für mehrere Millionen Dollar verkauft wurden, Klage ein.

Neben Werken in anderen Sprachen wie Hebräisch («Ahava») und Spanisch («Amor») setzte Indiana sein Kunstwerk auch für politische Zwecke ein. 1976 erstellte er für die Nationalversammlung der Demokratischen Partei ein Poster mit «Vote». 2008 wandelte er sein Werk für Barack Obamas Präsidentschaftswahlkampf in «Hope» um.

Gemäss Maxwell Anderson, Direktor des Dallas Museum of Art, sollte «Love» ebenfalls als politisches Produkt der 60er Jahre interpretiert werden. «Um den Absichten des Künstlers nachzukommen, sollten wir «Love» in Verbindung mit der Anti-Kriegs-Protestbewegung ansehen und nicht als Aufkleber auf dem Volvo eines Babyboomers.» (sep)