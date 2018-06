Der Kulturverein Insertname aus Grüsch GR veröffentlicht Buch über die Tweets von US-Präsident Donald Trump. «Make Art Great Again» ist eine visuelle Interpretation der Tweets aus der Sicht verschiedener internationaler Künstler. Verschrieben hat sich das Projekt dem Klimawandel.

30 Kreative aus der ganzen Welt haben Trumps Tweets visualisiert. Die Kunstwerke geben einen Eindruck davon, wie die Kurzbotschaften des amerikanischen Präsidenten in verschiedenen Kulturen unterschiedlich interpretiert werden. Die Künstler kommen aus 17 verschiedenen Nationen von Südostasien bis Nordamerika.

Kampf gegen den Klimawandel

Der Bündner Verein will sich aktiv am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen, wie Co-Initiant Richi Braendli sagt. «Wir glauben, dass Trump uns mit seinen Tweets Munition gibt, Klimawandel-Kritiker mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.»

«Make Art Great Again» will Trumps Onlinebotschaften auch für jene zugänglich machen, die Twitter nicht nutzen oder kein Englisch verstehen.

We officially launched our crowdfunding campaign on kickstarter! Check it out, spread the word and support the fight against climate change! #climatechange #makeartgreatagain #magabookhttps://t.co/LVGF3l9oTh