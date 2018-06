Wie lange muss ich übern Zaun gucken, um als Gast zu gelten?

Das ist wahrhaft frohe Botschaft der eben zu Ende gegangenen Zürcher Festspiele: Wenn man von irgendwo einen Flyer mitnimmt, dann ist man damit quasi schon an der Veranstaltung gewesen, die darin beworben wird. Und darf stattdessen einen gemütlichen Abend am See verbringen! Ja, als pflichtbewusster Kulturgänger kann man auf diese Weise sogar mehrere Must-Termine gleichzeitig wahrnehmen. Das legt zumindest die Zählweise nah, mit der die Zürcher Festspiele auf ihre Schlussbilanz gekommen sein sollen.

«Mehr als 120'000 Zaungäste im Festspielzentrum und der Future-Forest-Installation» will man registriert haben. Was genau ist ein «Zaungast», und wie erfasst man ihn? Laut NZZ hätten die Verantwortlichen ihren Erfolg daran gemessen, wie häufig die Programmflyer-Box eine Neubefüllung benötigte. Hmm.

Dabei wärs eigentlich gar nicht nötig gewesen, die «Zaungast»-Kategorie ins Spiel zu bringen – überhaupt, wie viele Sekunden muss der übern Zaun gucken, um als Gast zu gelten? Reicht einmal blinzeln? Jedenfalls war die Auslastung der Festspielproduktionen, in den meisten Fällen, sowieso sehr ordentlich, die Zahl der offiziellen Besucher ebenfalls, nämlich 72'500.

Dass sich die Festspiele trotzdem nicht zur langen, prägenden Stadtsommerfete ausgewachsen haben: Daran ändern auch Passanten, die den Flyer einstecken, um sich mal eben eine Telefonnummer zu notieren oder eine spontane Einkaufsliste zusammenzustellen, nichts. (Tages-Anzeiger)