Der Zürcher Heimplatz muss verkehrsfrei werden!

Der Neubau harmoniert gut mit den älteren Gebäuden des Kunsthauses, dem Hauptbau von Karl Moser und dem Ausstellungssaal von Hans und Kurt Pfister, sodass man von einem neuen, sich hervorragend ergänzenden Ensemble sprechen kann (lesen Sie hier alles zum neuen Erweiterungsbau). Nimmt man das Schauspielhaus, den Pfauen, hinzu, so wird der Heimplatz erstmals in seiner Geschichte von allen Seiten von ausdrucksstarken Gebäuden eingefasst. So erfreulich das in städtebaulicher Hinsicht ist, so sehr werden durch die neue Architektur aber auch die Defizite des Heimplatzes deutlich.

«Der Fussgängertunnel ist nur eine Verlegenheitslösung und nicht wirklich attraktiv.»

Dieser Platz ist zurzeit nichts anderes als ein Verkehrsknotenpunkt, der derart chaotisch organisiert ist mit Tram-, Bus- und Autoverkehr, dass es für Fussgänger zum Davonlaufen ist. Dabei möchte man als Besucher des Kunsthauses zwischen Altbau und Neubau hin und her flanieren, ohne dabei eine, zwei, je nachdem auch drei Hauptverkehrsachsen des innerstädtischen Verkehrs zu überqueren. Zudem könnte man sich auch vorstellen, dass auf diesem Platz nicht nur Bäume gepflanzt werden, sondern dass auch Skulpturen die Kunstwelt der sie umgebenden Häuser hinaus ins Freie tragen.

Auch die unterirdische Verbindung, ein Fussgängertunnel zwischen Hauptgebäude und Neubau, den Chipperfield schon gebaut hat, wird das Chaos auf dem Heimplatz nicht beheben. Das ist nur eine Verlegenheitslösung und nicht wirklich attraktiv. Es mag vielleicht abstimmungstaktisch klug gewesen sein, die Finanzierung des Erweiterungsbaus von der Neugestaltung des Platzes zu trennen. Der nächste Schritt auf dem Weg zum Kunsthaus des 21. Jahrhunderts muss aber eine nachhaltige, am besten verkehrsfreie Zukunft für den Platz zwischen den Kunsthäusern sein. Der Chipperfield-Bau ist darum, so sehr er als Gebäude gefällt, städtebaulich gesehen nur die halbe Miete.