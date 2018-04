ABBA wagen das Comeback

Das hätten sich wohl nicht einmal die grössten Fans zu erträumen gewagt: ABBA kehren nach 35 Pause wieder auf die Musikbühne zurück. Das gaben Agnetha Fältskog (68), Benny Andersson (71), Björn Ulvaeus (73) und Anni-Frid «Frida» Lyngstad (72) am Freitag via Instagram bekannt:

?? Ein von @ abbaofficial geteilter Beitrag am Apr 27, 2018 um 4:11 PDT

«Wir hatten alle das Gefühl, dass das nach 35 Jahren Spass machen könnte», heisst es im Statement. Wieder gemeinsam im Studio zu sein, sei eine «extrem erfreuliche Erfahrung» gewesen. Es habe sich angefühlt, als sei die Zeit still gestanden, als seien sie bloss für kurze Ferien getrennt gewesen.

Wie das Resultat klingt, ist noch nicht bekannt. Die vier schwedischen Musiker schreiben dazu aber vielversprechend: «Wir mögen etwas in die Jahre gekommen sein, aber die Songs sind neu. Und es fühlt sich gut an.» Eines der Lieder, «I still have faith in you», soll bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC im Dezember zu hören sein. Darin sollen die vier als lebensechte Avatare – also computeranimierte Kunstfiguren – auftreten.

Über ein Comeback der Band ist immer wieder spekuliert worden, allerdings sagt das Statement nichts zu möglichen weiteren Aktivitäten der Band in der Zukunft. ABBA hatten sich 1972 zu einer Band zusammengeschlossen; zwei Jahre später schafften sie am Eurovision Song Contest mit «Waterloo» ihren internationalen Durchbruch.

ABBA mit «Waterloo» am Eurovision Song Contest 1974. Quelle: Youtube

Es folgte eine beispiellose Karriere mit mehr als 400 Millionen verkauften Alben. Nach zehn gemeinsamen Jahren lösten die vier Schweden ihre Band 1982 wieder auf, ihre überaus populäre Musik hallt aber bis heute nach.

ABBA mit «Mamma Mia», einem ihrer zahlreichen Hits. Quelle: Youtube

In Stockholm gibt es seit 2013 ein ABBA-Museum, in dem man mit Hologrammen der vier Stars auf der Bühne tanzen und singen kann:

(dj)