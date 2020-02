Andrew Weatherall ist tot

Der britische Musiker, DJ und Produzent Andrew Weatherall ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sein Management schreibt in einer Erklärung, dass er am Montagmorgen einer Lungenembolie erlegen sei. Weatherall war in jungen Jahren Musikjournalist, bevor er zu einem der wichtigsten DJs der Acid-House-Bewegung der 80er-Jahre wurde.

Weatherall gründete das Plattenlabel Boy’s Own und gehörte den Elektro-Combos Two Lone Swordsmen und Sabres of Paradise an. Seine bekannteste Produktion war das bahnbrechende Album «Screamadelica», das er mit der englischen Indie-Band Primal Scream aufnahm: Weatherall versah die hymnischen Songs der Band mit Samples und Loops, was das Album zu einem der herausragendsten Tonträger der 90er machte.

Weatheralls Markenzeichen als DJ war eine enorme Bandbreite; von Dub über Folk zu Techno. Nicht zufällig hiess seine eklektische Sendung auf dem einflussreichen Londoner Radio NTS «Music Is Not For Everyone». Bis zu seinem Tod war der Engländer ausserdem als gefragter DJ in Clubs und Festivals unterwegs, unter anderem mit seiner Club-Serie «A Love from Outer Space», die auch regelmässig in der Schweiz haltmachte.



Ein typisches Weatherall-DJ-Set: Langsamer, hypnotischer Techno.