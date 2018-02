Auch Worte sind Töne

Für einen Karriereberater wäre der 52-jährige Mailänder Giovanni Antonini ein Albtraum. Antonini weiss es selbst; grinsend erinnert er sich ans Jahr 2004, als er erstmals die Berliner Philharmoniker dirigiert hat. Vivaldi war angesagt, im Flautino-Konzert hat er auch das Solo übernommen, «und da stand ich also in dieser Philharmonie mit meinem Mini-Flötchen, vor 2500 Leuten, und dachte: Was tu ich hier?».

Er tat wohl, was er immer tut: Spielen, was er will und wie er es für richtig hält. Schon als Student hatte er oft ­gehört, dass er doch aufhören solle mit seiner Blockflöte, weil ihn die nirgendwohin bringen werde. «Aber die Flöte war meine Leidenschaft – und ohne sie wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin.»

Arien? Rezitative!

Im Moment ist dieses «Hier» das Zürcher Opernhaus, wo er die Neuproduktion von Mozarts «Idomeneo» dirigiert. Auch das darf man gern als überraschende Wendung in der Laufbahn des Giovanni Antonini bezeichnen. Von den grossen Mozart-Opern hat er bisher erst «Le nozze di Figaro» erarbeitet, überhaupt liegt sein Schwerpunkt eher beim Konzert als bei der Oper. Das mag man bedauern, wenn man seine hinreissende Zürcher «Alcina» erlebt hat. Oder auch nicht, wenn man seine ebenso hinreissenden Haydn-Sinfonien oder Vivaldi-Konzerte hört.

Als die Anfrage kam, habe er den «Idomeneo» nicht wirklich gut gekannt, sagt er. Man kann davon ausgehen, dass sich das inzwischen geändert hat. Antonini ist keiner, der die Partituren locker-spontan anpacken würde; «da ist man rasch beim Dilettantismus», bei ­jener Ignoranz und Arroganz, die ihm mehr als alles andere gegen den Strich gehen. Er will genau wissen, was in der Partitur steht und was sich dahinter verbirgt an Traditionen, Weltverständnissen, Bildungsidealen. Es ist dieses Wissen, das ihm den freien Umgang mit der Musik ermöglicht: «Wenn ich in einem Werk zu fünf Prozent kreativ sein kann, dann bin ich glücklich.»

Dass er auch seine Kreativität ein wenig anders investiert als andere, erstaunt da kaum. Nicht die Arien interessieren ihn am meisten in den Opern, sondern die Rezitative: jene Sprech­gesangsszenen also, bei denen sich das Publikum oft langweilt, bei denen auch Regisseure gern zum Rotstift greifen. Ein Fehler, findet Antonini, «erst die Rezitative geben den Arien ihren Wert, ihr Gewicht».

Allerdings müsse man diese Rezitative richtig gestalten. Antonini schwärmt von Schauspielern, die ein Publikum mit einem zweistündigen Monolog packen können: «Wie die ein Wort auf hundert verschiedene Weisen färben – da ist die Sprache an sich ein Ereignis.» Auch in Bachs «Passionen» geht es ihm so, «obwohl ich kaum Deutsch spreche: Wenn ein guter Evangelist singt, ist es ein Vergnügen, diese Sprache zu hören».

Das Neue war ein Abschied

Im Zürcher «Idomeneo» hat er nun mit lauter Sängern zu tun, die nicht italienischer Muttersprache sind: «Da muss man besonders sorgfältig arbeiten.» Die Aussprache lässt sich ja lernen, aber die Finessen, die Akzente – die sind schwer zu vermitteln. Antonini zitiert Nikolaus Harnoncourt, der einmal gesagt habe, man müsse nur nach Neapel reisen und den Leuten zuhören, wie sie von einem Fenster zum anderen miteinander sprechen: Da könne man die Kunst des Rezitativs lernen. «Das ist tatsächlich so; und es wäre wichtig, wenn man in der Sängerausbildung sehr viel mehr Wert auf diese Dinge legen würde, als es heute der Fall ist.» Auch mit dem Orchester arbeitet Antonini am Text, am Sprachfluss – an jener Rhetorik, die schon für Harnoncourts Musizieren entscheidend war.

Wie vital das klingen kann, das hat er zunächst mit dem Ensemble Il Giardino Armonico vorgeführt, das er 1985 mitbegründet hat. Es war eine Zeit, da die historisch informierte Aufführungspraxis in Italien noch keineswegs etabliert war: «Ich fing damit an, weil ich die Barockmusik liebte, weil ich da etwas zu bieten hatte mit meiner Flöte.» Ein «sehr gesunder» Zugang sei das gewesen: «Ich sage jungen Leuten immer, wenn sie mich fragen, was sie tun sollen: Finde heraus, was du tun willst.»

Im Rückblick sieht er die damalige Zeit differenzierter. «Was für uns ein Aufbruch war, war ja auch ein Schwanengesang auf eine Tradition, die gerade in Italien – mit der Callas, an der Scala – sehr lange lebendig geblieben war. Toscanini starb 1957, er hatte noch Verdi gekannt: Was wir gestrig fanden, war noch gar nicht alt. Und was uns neu erschien, war eigentlich der Beginn einer Historisierung der Interpretationsgeschichte.»

Aber was solls, auch ein historisierender Zugriff kann einen weiterbringen, und Antonini hat durchaus Ideen dazu. Eine Rezitativ-Akademie etwa würde er gern gründen, «auch wenn ich nicht weiss, wer so etwas besuchen würde». Ein musikalischer Karriereberater würde zweifellos abwinken. Vielleicht ein guter Grund, es zu versuchen.

