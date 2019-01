Britney Spears sagt alle Auftritte ab

Britney Spears verzichtet bis auf Weiteres auf Auftritte im Spieler-Mekka Las Vegas. Sie wolle sich um ihren erkrankten Vater kümmern, kündigte die 37-Jährige am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Sie habe sich sehr auf den Start ihrer neuen Show «Domination» in einem Casino der Glücksspielstadt im Februar gefreut – es sei aber «wichtig, dass die Familie immer an erster Stelle steht».

Ihr Vater sei vor einigen Monaten ins Krankenhaus gekommen und «fast gestorben», schrieb sie weiter. «Wir sind alle so dankbar, dass er überlebt hat, aber er hat noch einen weiten Weg vor sich.» Medienberichten zufolge soll Jamie Spears einen Darmdurchbruch erlitten haben.

However, it’s important to always put your family first… and that’s the decision I had to make. A couple of months ago, my father was hospitalized and almost died. We’re all so grateful that he came out of it alive, but he still has a long road ahead of him.