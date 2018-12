Bruce Springsteen, das Gegenteil von Donald Trump

Bruce Springsteen steht auf der Bühne des Walter-Kerr-Theaters am New Yorker Broadway, wie an so vielen Abenden in diesem Jahr. Fünfmal die Woche ist er dort aufgetreten, exakt vom 3. Oktober 2017 bis zum 15. Dezember 2018. Erstmals in seinem Leben hatte er quasi einen geregelten Job. Er hat jetzt, an einem der letzten Abende in diesem Dezember, seit zwei Stunden aus seinem Leben erzählt, von seinen Werten und Gedanken, und hin und wieder hat er auch gesungen.

Schwer zu sagen, was dabei am beeindruckendsten ist.Wie präzise und gefühlvoll Bruce Springsteen Gitarre spielt. Was für ein grandioser Geschichtenerzähler er ist. Der sein Publikum zu Tränen rührt, wenn er so derartig offen vom kaputten Verhältnis zu seinem Vater spricht, dass man glaubt, ihm in die Seele zu blicken, um dann, mit einem kleinen, mühelosen Schlenker, ein kathartisches Gelächter herzustellen. Dann, nebenbei, schaut man auf die Oberarme eines 69 Jahre alten Mannes, der fitter, trainierter und auch wacher wirkt als die meisten 40-Jährigen. Die 975 Zuschauer im Theater lauschen der Darbietung wie einer Predigt, der Abend ist eher Gottesdienst als Konzert.

Amerikas prägende Stimmen

Das amerikanische Jahr 2018 hatte zwei Konstanten, zwei prägende Stimmen. Die eine gehört dem Präsidenten ­Donald Trump, der sich fortwährend seiner Existenz versicherte, indem er auf ­Twitter und bei Wahlkampfauftritten vor Jubelvolk brüllte und Zorn säte.

Die andere Stimme gehört Springsteen, der in diesem Jahr, allein auf der Bühne eines Broadway-Theaters, das Bild eines anderen, eines zwar beschädigten, aber mitfühlenden Amerikas entwarf. Während Trump in seinen Twitter-Monologen Tag für Tag vor allem von seiner inneren Leere kündete, die gerade bei Twitter immer besonders gut sichtbar wird, erwies sich der leibhaftige Springsteen Abend für Abend als grosse, schöne Seele.

Das amerikanische Jahr 2018 hat zudem einige Fragen aufgeworfen, darunter: Kann man im paradiesischen Kalifornien noch wohnen? Landstriche brennen ab, und in Thousand Oaks, einem als besonders sicher geltenden Örtchen in der Nähe von Los Angeles, geht ein Mann in eine Countrybar und schiesst die Gäste über den Haufen, zwölf Tote. Hat die Lügnerin Sarah Huckabee Sanders, die Sprecherin des Präsidenten und Verteidigerin auch seiner dreistesten Unwahrheiten, das ernst gemeint, als sie sagte, sie hoffe, dass die Nachwelt sich ihrer als «offene und ehrliche» Person erinnere? Und dann ist da noch diese Frage, die nicht ganz ernst gemeint ist, aber trotzdem gestellt sei: Sollte nicht Bruce Springsteen Präsident werden anstelle des Präsidenten? Schliesslich sprechen beide Männer zum grossen Teil die gleichen Menschen an. Doch, doch, das tun sie.

«Ich habe die Zukunft des Rock ’n’ Roll gesehen.»Jon Landau, Manager

511 Dollar kostet ein Konzertticket im Schnitt, die meisten Kritiker sind sich darin einig, dass «Springsteen on Broadway» die grösste Show dieses Jahres war. Tatsächlich ist es so, dass nur Menschen mit steinernem Herzen das Walter-Kerr-Theater nicht tief bewegt verlassen haben, erfüllt von einer Performance, die in die Geschichte der Rockmusik eingehen wird.

Die grösste Show des Jahres – das will schon etwas heissen in einer Stadt wie New York. Es gibt diese Gigs in der Stadt mit sieben, acht Bands, die jeweils 30 Minuten spielen, und immer wieder einmal stösst man auf eine, über die man sagen möchte, was Springsteens Manager Jon Landau einst sagte, nachdem er den «Boss» zum ersten Mal live sah: «Ich habe die Zukunft des Rock ’n’ Roll gesehen.»

Zeit seines Lebens hat Springsteen über die amerikanische Arbeiterklasse gesungen. Über diejenigen, die abgehängt werden in einem Land, das dem Profit huldigt. Über die Veteranen, die für das Land in den Krieg gezogen sind und dann vergessen wurden. Über Menschen am Rande, über Menschen, in deren Leben die Dunkelheit über das Licht siegt.

Kampf gegen Depressionen

Dass er häufig von der Dunkelheit singt, hat damit zu tun, dass er lange mit Depressionen kämpfte, sich Hilfe suchen musste. Hinter dieser Kunstfigur verbarg sich also ein Mann, der mit Dämonen kämpfte, wovon Springsteen auch am Broadway ausführlich erzählt. Die Show basiert auf seiner Autobiografie, die vor zwei Jahren unter dem Titel «Born to Run» erschienen ist. Hier erzählt er, dass er gegen die Depressionen täglich eine Pille einwirft, dankbar, denn ohne sie wird es zu gefährlich. Der Schriftsteller Richard Ford bemerkte zu dem Buch angemessen trocken: «Springsteen kann schreiben.»

In einer Episode erzählt Springsteen, wie seine Eltern eines Tages beschlossen, aus dem heimischen New Jersey nach Kalifornien abzuhauen, um ohne die Kinder ein neues Leben anzufangen. Springsteen blieb als 17-Jähriger in New Jersey zurück. Die Eltern fahren also rüber an die andere Küste des Landes. Dort angekommen, fragt der Vater einen Tankwart, wo denn hier Leute wie sie leben würden. Der Tankwart sagt es ihm, und so wurde Springsteens Vater Busfahrer in San Mateo, südlich von San Francisco. Er gehört genau zu den Menschen, über die Springsteen seit Jahrzehnten unermüdlich singt.

Es ist diese Art von Typen, die vor zwei Jahren für Donald Trump gestimmt hat. Und es ist diese Art von Typen, die den Musiker Springsteen verehrt, weil sie sich in seinen Liedern wiedererkennt. Es ist eine seltsame Volte der jüngeren amerikanischen Geschichte, dass Bruce Springsteen und Donald Trump ungefähr die gleiche Fanbasis haben.

Springsteen ist vielleicht der einzige Amerikaner, dem der Brückenschlag von den Anhängern Trumps zu den Eliten des Landes gelingt.

Allerdings wird Springsteen auch von Intellektuellen verehrt, die mit tiefer Verachtung auf Trump blicken. Springsteen ist der vielleicht einzige Amerikaner, dem derzeit der Brückenschlag von den Anhängern Trumps zu den Eliten an den Küsten gelingt. Er ist der vielleicht einzige Amerikaner, mit dem sich eine grosse Mehrheit des Landes identifizieren kann. Deshalb ist die oben gestellte, nicht ganz ernst gemeinte Frage, ob nicht eigentlich Springsteen Präsident sein sollte, nicht vollkommen abwegig. Schon klar, wird niemals passieren. Aber vielleicht wäre es das Beste, was diesem gespaltenen Land widerfahren könnte.

Unpolitisch ist Springsteen jedenfalls nicht. Am Broadway sagt er: «Es gibt Zeiten, in denen wir Leute auf den Strassen sehen und in den höchsten Ämtern unseres Landes, die zu unseren dunkelsten Engeln sprechen wollen. Die die hässlichsten und spalterischsten Geister der amerikanischen Vergangenheit beschwören.» Er nennt weder die Rassisten, die in diesem Jahr in Charlottesville für ein weisses Amerika demonstrierten, noch nennt er deren Freund Trump beim Namen. Aber es ist jedem im Publikum klar, wer gemeint ist. Manche rutschen unruhig auf ihren Sitzen hin und her, während er das sagt, die meisten applaudieren. «Sie wollen die Idee eines Amerikas für alle zerstören», fährt er fort, «das ist ihre Absicht!»

Sogar Trump kuscht vor dem «Boss»

Sollten noch Zweifel bestanden haben, wer mit «sie» gemeint sein könnte, räumte Springsteen diese vor kurzem in einem Interview mit dem Magazin «Esquire» aus. «Er (Trump) hat kein Interesse daran, das Land zu einen», sagte er, «er hat ein Interesse daran, das Gegenteil zu tun, er will uns spalten, und er tut das beinahe täglich. Das ist in meinen Augen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.» Wer die Bindung zur Gemeinschaft verliere, der werde in seinem Kern verfaulen, sagte Springsteen. «Und schauen Sie sich Trump an. Er hat diese Bindungen verloren, und er ist in seinem Wesenskern zutiefst beschädigt.»

Normalerweise keilt Donald Trump sofort gegen jeden zurück, der ihn auch nur im Ansatz kritisiert. Zu Springsteen aber, der ihn einen Verbrecher gegen die Menschlichkeit nennt und ihm bescheinigt, im Kern verfault zu sein, hat Trump bisher kein Wort verloren. Er kuscht vor dem «Boss». Mag sein, dass er verstanden hat, dass er Springsteen, das Idol seiner Basis, besser nicht kritisiert.

Im Juni dann nannte Springsteen Trump zum ersten und einzigen Mal beim Namen. Dass Trumps Regierung Flüchtlingsfamilien an der Grenze trennte, erboste ihn so sehr, dass er das Programm änderte: Statt «Long Walk Home», in dem es um die Rolle des Individuums in der Gemeinschaft geht, spielte er «The Ghost of Tom Joad», in dem es um die Verantwortung der Gesellschaft für die Schwächsten geht. Diese Änderung hat Springsteen bis zum letzten Konzert beibehalten. Er spielte damit ausdrücklich gegen Trumps Politik an.

Genau 15 Lieder hat Springsteen bei jeder Show gespielt. Das letzte war immer «Born to Run». Springsteen hält das Lied für sein bestes. Er hatte das Gefühl, dass es alles andere irgendwie zusammenfasst. Der Song enthält diesen Vers: «Together Wendy we can live with the sadness / I’ll love you with all the madness of my soul» – «Zusammen können wir mit der Traurigkeit leben, Wendy, ich werde dich mit all dem Wahnsinn meiner Seele lieben.»

Es war der Journalist Michael Hainey vom «Esquire», der Bruce Springsteen kürzlich darauf hinwies, dass sich in diesem Vers seine vier Wesenszüge verbergen: Traurigkeit, Liebe, Wahnsinn und Seele. Springsteen war beeindruckt. Gerade hatte ihm jemand erklärt, was er bisher offenbar eher gefühlt als gewusst hatte. Er antwortete: «Ich war 24, als ich das geschrieben habe. Wow. Es ist ... es hat sich ziemlich gut gehalten.»

Traurigkeit, Liebe, Wahnsinn und Seele. Das wahrhaft Grosse an diesem Vierklang ist, dass er nicht nur die Wesenszüge Springsteens enthält, sondern auch die der Vereinigten Staaten von Amerika des Jahres 2018.

