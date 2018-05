China zensiert Eurovision - wegen tanzendem Männerpaar

Bei der Ausstrahlung des ersten ESC-Halbfinales am Mittwoch, wo auch die Schweiz mit einem Beitrag dabei war, wurden in China zwei Beiträge komplett herausgeschnitten. Dies war durch eine zeitversetzte «Live-Übertragung» möglich. Der albanische Beitrag mit dem tätowierten Sänger Eugent Bushpepa fiel ebenso der Zensur zum Opfer wie der Beitrag Irlands, in dem zwei Männer miteinander tanzen. Im Publikum geschwenkte Regenbogenflaggen, ein beliebtes Symbol der Homosexeullen-Community, verpixelte der Sender Mango TV.

Strenge chinesische Zensur

Die European Broadcasting Union (EBU), der Senderverbund, der den Eurovision Song Contest produziert, hat die Zusammenarbeit mit mango TV sofort eingestellt. Eine Zensur der Beiträge sei nicht konform mit den Werten von «Universalität und Inklusivität, unserer stolzen Tradition, Vielfalt durch Musik zu feiern». Tatsächlich ist der ESC gerade unter Schwulen sehr beliebt.

Mango TV äusserte sich nicht zu den fehlenden Beiträgen. Ein Sprecher von Hunan TV sagte gegenüber der Presseagentur AFP, auf offizieller Seite sei nichts über zensierte Beiträge bei der chinesischen ESC-Ausstrahlung bekannt.

Ein seit Anfang des Jahres in China geltendes Gesetz verbietet es, Tattoos im Fernsehen zu zeigen. Sogar Fussballer müssen seitdem Tätowierungen bei Spielen, die im TV übertragen werden, verdecken. Im Februar kündigte der chinesische Kurznachrichtendienst «Weibo eine drei-monatige Säuberungsaktion an: Bilder und Videos, die Schwule oder Lesben, Pornografie und extreme Gewalt zeigen, sollten künftig gesperrt werden. Nach Protest in den Kommentarspalten und in chinesischen sozialen Medien gegen die Zensur von homosexuellen Inhalten zog das Unternehmen die Ankündigung zurück. (phz)