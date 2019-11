Das sind die letzten Songs von Leonard Cohen

Am 7. November 2016 verstarb Leonard Cohen im Alter von 82 Jahren. Obwohl der kanadische Songwriter, Poet und Ironiker sein bevorstehendes Ableben wenige Monate zuvor in einem Abschiedsbrief an seine alte Lebensgefährtin Marianne Ihlen angekündigt hatte, überraschte die Meldung von Cohens plötzlichem Tod. Denn: Leonard Cohen erlebte gerade eine kreative Hausse. Das im September 2016 erschienene Album «You Want It Darker» gehörte zu den besten in seinem langen Œuvre, auch arbeitete der notorische Langsamschreiber bereits am Nachfolgewerk.

Nun sind die für «You Want It Darker» eingespielten Songskizzen unter dem Titel «Thanks for the Dance» erschienen. Viel Rohmaterial stand Cohens Sohn und Produzenten Adam Cohen wohl nicht zur Verfügung. Gerade einmal 29 Minuten kurz ist «Thanks for the Dance» geworden. Beim knappen «Moving On» vermutet man gar, dass die Gesangsspur im Cut-&-Paste-Verfahren künstlich verlängert wurde, damit dieses Halbfabrikat zu einem Musikstück ausgebaut werden konnte.

Ein Album, das berührt

In der Regel steht man Projekten skeptisch gegenüber, bei denen die Diskografien verstorbener Musiker und Musikerinnen postum verlängert werden: Jimi Hendrix, Elvis Presley und John Lennon dienen hier als Negativbeispiele. «Thanks for the Dance» berührt aber auf dieselbe Art und Weise wie schon «You Want It Darker». Weil Adam Cohen die Stimme seines Vaters mit einem modernen, aber passenden Sound-Design versöhnt, erreichen die neuen Songs eine erschütternde Eindringlichkeit.

Auf «Thanks for the Dance» verzweifelt Leonard Cohen ob Turbo-Kapitalismus, Antisemitismus und Nationalismus. Was passiert mit dem Herzen, fragt er sich beim Eröffnungsstück «Happens to the Heart», wenn die Liebe und der Glaube immer wieder enttäuscht werden?

Nur eine knappe halbe Stunde lang ist das neue Album von Cohen. Foto: zVg

In «Puppets» beklagt Cohen die Machtlosigkeit der Menschen, die die Welt bereits 1939 ins Verderben führte. In «The Goal» stellt er sich als Rentner vor, der nur gerade ein Lächeln der Resignation mit dem Nachbarn gemein hat.

Leonard Cohens ironisch angerissener Sprechgesang rettet «Thanks for the Dance» vor der Depressivität. Oft trägt er seine Verse über Verlangen, Verlust und Vergänglichkeit mit einer wachen Leichtigkeit vor, die die schweren Strophen wie Limericks wirken lässt. In «The Night of Santiago» kombiniert er diese Schwerelosigkeit mit einer derben Bildsprache: «Ihre Brüste gingen auf wie Brot» raunt Cohen bei der Beschreibung einer gegenseitigen Verführung. So schön und so lustig kann Sex sein, wenn dieser Alexis Sorbas davon singt.

Fast wie eine Beichte

Im abschliessenden «Listen to the Hummingbird» beschwört Cohen die kleinen Freuden des Lebens. Er findet Trost im Flügelschwirren eines Kolibris. Dieses winzige Wesen zu beobachten, mache mehr Sinn, als seiner Stimme zu lauschen, flüstert er seinem Publikum zu. Das klingt, als würde er eine Beichte ablegen.

Cohens Demut überrascht nicht. Als singender Dichter erfüllte der grosse Charismatiker immer wieder hohe literarische Ansprüche, aber als öffentliche Person nahm sich Cohen nie zu ernst. Wo Tragödien auf Ironien trafen, fand er immer wieder Humor. Man wird ein wenig traurig, wenn man bedenkt, dass «Thanks for the Dance» nun der Schlusspunkt hinter seinem reichem Kanon sein wird.

Leonard Cohen: Thanks for the Dance. Columbia/Legacy.