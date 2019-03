Die Einsamkeit war sein Mantel

Die Sonne scheint nicht, und sie wird auch niemals mehr scheinen, da kann die Musik noch so sorglos klingen und dank Streicherarrangements glorios glänzen. Denn die «loneliness», diese schwer zu greifende Einsamkeit, die der Sänger besingt, ist der Mantel, der das Lied umhüllt. Und wenn man so will, ist die Zeile «Loneliness is the cloak you wear», mit der der Nummer-1-Hit «The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore» der Walker Brothers anhebt, auch eine mögliche Klammer für das Leben und Werk von Scott Walker: Seine Musik und weniger seine Biografie, über die nur sehr wenig bekannt ist, erzählt ja von einem, der eines Tages kein Teenagerschwarm mehr sein wollte – und sich stattdessen aufmachte, Pop bis über seine Grenzen zu bringen, in dem er sich von allen Konventionen freimachte.

«The Sun Ain't Gonna Shine Anymore» der Walker Brothers.

«The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore» war einer der kommerziellen Höhepunkte von Scott Walkers Band The Walker Brothers und in gewissem Sinne die amerikanische Antwort auf die Beatlemania – mit einem orchestralen Pop, der selbst Lebensmüdes in grosse Gesten packte. Walker, der 1943 als Noel Scott Engel im amerikanischen Hamilton geboren wurde und zunächst als Sessionmusiker tätig war, entsprach mit seiner leicht linkischen Erscheinung auf der Bühne auch nicht dem klassischen Posterboy-Ideal, zumal er seine Songs mit einer Baritonstimme sang, die schwerromantisch-dunkel lockte und doch unerhört pathetisch klingen konnte.

Mit dieser Stimme hatte Walker aber bald einmal anderes als das Dasein als Star im Sinn: Zwischen 1967 und 1969 veröffentlichte er gleich vier durchnummerierte Soloalben, auf denen seine Abkapselung vom Popbetrieb spür- und nachvollziehbar wird. Man findet zwar noch die Überbleibsel des sinfonischen Pop der Walker Brothers und die Jacques-Brel-Chansons, die er mit Verve und der angemessenen Todessehnsucht so begeisternd singt, dass sie heute immer noch die Kraft der Originalversionen ausstrahlen. Aber man hört auch einem Musiker mit Visionen zu, der in seinen eigenen Songs nach neuen Räumen sucht: Die Arrangements sind psychedelisch durchweht, beispielsweise in «Montague Terrace (in Blue)», einem seiner grössten Songs. Oder Scott Walker reduziert alles bis auf eine Gitarre ein, wenn er den «30 Century Man» in einer parabelhaften Liedminiatur erfindet.

«Montague Terrace (in Blue)».

«30 Century Man».

Es sind vor allem diese vier ersten Soloplatten, auf die sich so viele Künstler bezogen haben – von David Bowie, der immer wieder auf Walkers Werk hingewiesen hat, bis Radiohead oder Filmregisseur Wes Anderson – und die bis in die Gegenwart ausstrahlen.

Walker selber wurde zunehmend zum Mysterium. In den 70ern reformierte er zwar noch einmal seine Band, versuchte es auf seinem 80er-Jahre-Album «Climate of Hunter» mit frei fliegendem Synth-Pop, ehe er bis zur Veröffentlichung von «Tilt» (1995) für elf Jahre aus der Öffentlichkeit verschwand.

«The Electrician».

Nochmals elf Jahre später, 2006, war die Sonne in seiner Musik gänzlich ausgeknipst: Auf «The Drift» erschien Scott Walker als Todesengel, der von Mussolini und dem Massaker von Srebrenica erzählte. Und als radikaler Musiker, der einen Perkussionisten dazu brachte, auf einen Tierkadaver einzuprügeln, damit der Sound auch wirklich physisch und angsteinflössend genug klang.

Der Trailer zum Film «30 Century Man».

Die Szene dieser drastischen Aufnahmen ist im Dokumentarfilm «30 Century Man» zu sehen, einem Versuch, dem Enigma Scott Walker auf die Spur zu kommen. Der Film kam der Person und dem Künstler aber nicht unbedingt da am nächsten, wenn Walker in einem seiner sehr seltenen Interviews über seine Musik spricht. Sondern vielmehr dann, wenn Popmusiker wie Jarvis Cocker oder Damon Albarn die früheren, meisterhaft arrangierten Lieder hören. Man entdeckt gemeinsam mit den Prominenten eine Stimme, die bei aller Einsamkeit auch eine Zärtlichkeit ausstrahlt, die seine Musik so verbindlich machte.

Nun ist Scott Walker, zu dessen letzten Veröffentlichungen neben Soundtrackarbeiten auch ein Album mit den Metal-Experimentalisten Sunn O))) zählt, im Alter von 76 Jahren gestorben. (Redaktion Tamedia)