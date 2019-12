Die besten Songs 2019 – Teil 6

Fortuna Ehrenfeld: «Der Ablativ von Bumm»

Hinter diesem Projekt steckt der Kölner Musiker Martin Bechler – eine Art Grönemeyer fürs Autonome Jugendzentrum.

Fiji: «La Bambola»

Die Berner Edel-Synthie-Popper haben mit «Bizarre» ein Album voller funkelnder Disco-Nummern vorgelegt. Das Erstaunliche: Den grössten Erfolg heimsten sie damit in der früher doch eher Disco-skeptischen Gothic-Szene ein.

Nick Cave: «Waiting for You»

Eigentlich gebietet das heutige Hörverhalten über die Streamingdienste, die Songs kurz und prägnant zu halten. Wenn ein Hörer vor den ersten 30 Sekunden aussteigt, wird der Song dort nicht als angehört gewertet. Deshalb wurde im Jahr 2019 generell möglichst viel Information in die Anfangsphase der Songs gepfercht, was die Durchschnittsdauer der Songs eher dezimiert hat. Doch jeder Trend löst auch eine Gegenbewegung aus: Bands wie die Young Gods, Swans oder Nick Cave zelebrierten auf ihren neuen Alben den Luxus des ausufernden Songformats. Mit «Ghosteen» ist Letzterem ein fast schon versöhnliches, von Liebe und Licht durchflutetes Werk gelungen, auf dem er den Tod seines Sohns verarbeitet hat.

Kokoko!: «Malembe»

Alles treibt vorwärts, alles klingt modern, subversiv, anarchisch, ungehobelt und doch auf wunderliche Weise heiter bei der Gruppe Kokoko! aus Kinshasa. Das vielköpfige Kollektiv produziert auf selber gebauten Instrumenten eine triftige Clubmusik aus den Ghettos einer Stadt, in welcher der Tumult zum Alltag gehört.

Luca Argel: «Conversa de Fila»

Auch in Rio gehört der Tumult zum Alltag. Doch das hat eine Musik begünstigt, die den Misslichkeiten des Alltags eine elegante Nonchalance gegenüberstellt. Luca Argel hat das schönste Bossa-Nova-Album des Jahres veröffentlicht.

Acid Arab: «Ejma»

Das Musikmagazin «Pitchfork» erkannte in der Musik des französischen Duos die «üppigste, lärmigste und enthusiastischste Tanzmusik», die in letzter Zeit in die Welt gedrungen sei. Das neueste Album der Band, deren Name Programm ist, unterstreicht diese These zwar nicht. Coole Clubmusik ist das aber allemal.

Black Sea Dahu: «How You Swallowed Your Anger»

Neben Sophie Hunger ist die Zürcher Band Black Sea Dahu derzeit die international wohl meistgebuchte Schweizer Band. 2019 gabs zwar nur fünf neue Songs, doch dieser gemütliche und ohrwurmige Hippie-Folk hat nichts an Klasse eingebüsst.

Ambar Lucid: «Eyes»

Sie ist erst 18, nimmt ihre Songs im eigenen Schlafzimmer auf, oft begleitet sie sich dabei nur auf einer wunderlich verhallten Gitarre, und irgendwie gelingt es ihr, in diesem kargen Setting ein Höchstmass an Erquickung zu erschaffen. Ambar Lucid heisst die junge Frau, Tochter eines aus den USA ausgeschafften Mexikaners und einer Dominikanerin. Ihr Debütalbum war eines der Musikereignisse des Jahres.

The Young Gods: «All My Skin Standing»

Das neue Album der Young Gods – das erste seit acht Jahren – ist in vielerlei Hinsicht ein Paradoxon. Es klingt so komplett anders als das, was die Band auf ihren bisherigen elf Studioalben bewerkstelligt hat. Und doch ist vom ersten Ton an erkennbar, dass hier die Young Gods zu hören sind. Es verweist musikalisch auf die psychedelische Rockmusik der Sechzigerjahre und weist gleichzeitig in die Zukunft. Und der ausgewählte Song enthält (ab 8 Minuten) das grossartigste Gitarrensolo des Jahres.

Ani DiFranco: «Not a Pretty Girl»

Sie hat es schon immer gewusst: Die Singer-Songwriterin Ani DiFranco hat über Homophobie, Feminismus, Rassismus und weibliche Selbstbestimmung gesungen, als dies noch keine Grammy-Zeremonie-Themen waren. Nun hat sie ein Mixtape eingespielt – in der Art, wie sie es früher für ihre Geliebten auf Kassette aufgenommen hätte, wie sie erklärt. Wer bis jetzt noch nicht in diese Frau verliebt war, der müsste spätestens heute damit beginnen.

Claude Fontaine: «Cry for Another»

Das sonderbarste Album des Jahres kommt aus den USA. Claude Fontaine stöberte mit einem gebrochenen Herzen in einem Londoner Plattenladen nach Musik, die sie noch nicht kannte und entdeckte den alten Rocksteady und den Bossa nova. Kurze Zeit später lud sie Musikprominenz aus den beiden Genres ins Studio und nahm ein Album auf, auf dem sie sich auf irritierend-naiv-neckische Weise den Stilen annähert. Hugo Race Fatalists: «Heaven & Hell»

Das Schlusswort hat ein Held alter Tage. Hugo Race war ein Gründungsmitglied von Nick Caves Bad Seeds. Seit Jahren streunt er mit seinem urbanen Blues als Solokünstler durch die Welt. Mit «Heaven & Hell» hat er ein Lied geschrieben, das den Zustand der Welt im Jahr 2019 ganz trefflich beschreibt.