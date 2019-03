Die neue Madonna

Billie Eilish hat ein Musikvideo, darin sitzt sie in weisser Kleidung auf einem weissen Stuhl vor einem weissen Sockel. Sie trägt, wie fast immer, mehrere Ketten um ihren Hals und Ringe an ihren Fingern. Vor ihr auf dem weissen Sockel steht ein grosses Glas mit schwarzer Flüssigkeit. Das Lied heisst «When the Party’s Over».

Wenn der Refrain zum ersten Mal einsetzt, greift Billie Eilish nach dem Glas und trinkt es langsam, bestimmt, in einem Zug aus. Sie trinkt es, wie man Medizin trinkt. Als sie das Glas wieder absetzt, wischt sie sich den Mund ab, macht eine roboterartige Bewegung, kurz scheint die Flüssigkeit ihr wieder aufzustossen. Dann schaut sie direkt in die Kamera.

Die schwarze Flüssigkeit beginnt ihr aus den Augen zu laufen. Sie tropft ihr vom Kinn und läuft ihr über ihre Halsketten, ihre Kleidung. Sie läuft ihr über die Hände und den Schmuck. Billie Eilish fährt sich übers Gesicht und verschmiert alles. Die Flüssigkeit läuft über den Boden, sie breitet sich überall aus. Die Melodie und Eilishs Stimme sind so zart, dass ich Angst bekomme, ich könnte sie bei einer überraschenden Bewegung des Laptops zerbrechen. Billie Eilish singt:

Quiet when I’m coming home and I’m on my own And I could lie, say I like it like that, like it like that

Ich klicke auf «Wiederholen».

Billie Eilish ist siebzehn Jahre alt, kommt aus Los Angeles und macht sanfte, meist traurige Indie-Pop musik – sie selbst würde sich Genrebezeichnungen lieber entziehen, wie sie in einem Radiointerview sagt. Als sie dreizehn war, wurde sie mit dem Song «Ocean Eyes», den sie auf Soundcloud stellte, über Nacht berühmt. Billie Eilishs Europatour in diesem Winter und Frühling war ausverkauft, nun erscheint ihr erstes Album, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Ich befrage meine Freunde, fast keiner hat von ihr gehört. Mit Mitte zwanzig sind wir knapp zu alt. Als ich ein bisschen weiterfrage – bei Leuten mit jüngeren Geschwistern, bei Erstsemestern, jüngeren Bekannten –, fällt mir auf: Alle Frauen zwischen zwölf und einundzwanzig kennen Billie Eilish.

In einem anderen Video klettern Spinnen über Billie Eilishs Kleider, sie krabbeln über ihr Gesicht und aus ihrem Mund heraus. Beim ersten Mal stoppe ich das Video nach einer Minute, weil mir übel wird. Das Lied dazu mag ich aber: Es heisst «You Should See Me in a Crown» und handelt von Selbstbewusstsein, glaube ich zumindest – genau benennen kann ich das Gefühl, das es mir vermittelt, auch diesmal nicht. Billie singt:

You say Come over baby, I think you’re pretty I’m okay, I’m not your baby If you think I’m pretty, you should see me in a crown

Ein paar Tage später unternehme ich einen zweiten Versuch und schaue mir das ganze Video an. Ich versuche es zu abstrahieren, um die Bilder erträglicher zu machen: Eilish nimmt basale menschliche Ängste, denke ich, sie amplifiziert sie tausendfach und wirft sie auf uns zurück. Das tut sie zum Beispiel auch im Song «Bellyache»: ein Lied über Schuld, über das Gefühl, etwas grundlegend falsch gemacht zu haben. Das Besondere daran ist, dass Eilish dazu eine Geschichte erfindet, in der es darum geht, dass die Protagonistin, das Sängerinnen-Ich, alle ihre Freunde tötet und im Kofferraum ihres Autos versteckt.

Ende Februar treffe ich sie in Zürich. Wir sitzen in roten Sesseln, Billie Eilish nimmt ihre Sonnenbrille ab. Ihre Mutter Maggie fragt, ob es okay sei, wenn sie während des Interviews Billies Knöchel massiert, den sie sich bei einem Auftritt verletzt hat.

Ich habe viele deiner Songtexte gelesen, und ich mag sie sehr. Es ist, als würdest du mir Geschichten erzählen.

Danke! Ich habe es schon immer geliebt, bei Musik auf die Texte zu hören. Wenn mein Bruder Finneas und ich zusammen Songs schreiben, dann sind es die Texte, die uns reinziehen, uns inspirieren. Sie machen den Song erst real. Es freut mich, dass du sie magst. Ich versuche mein Bestes.

Du schreibst über Mord, Liebe, Selbstzweifel. Geht es da um dich?

Ich schreibe meine Texte aus verschiedenen Perspektiven, aus meiner eigenen und aus der von Charakteren, die ich mir ausdenke. Ich erfinde einen Charakter, seine Eigenschaften, seine Sicht auf die Dinge und schreibe aus dieser Perspektive, was merkwürdig ist – denn eigentlich macht man so was, wenn man einen Film dreht oder ein Buch schreibt.

«Ich zwinge die Leute, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie in den Wahnsinn treibt.»



Das stelle ich mir befreiend vor.

Es ist wahnsinnig befreiend. Man macht sich ja sehr verletzlich, wenn man in einem Song aus dem eigenen Leben erzählt. Also erfinde ich manchmal einfach etwas, statt all die Dinge zu sagen, die ich selbst fühle. Es ist, wie wenn man als kleines Kind Spiele spielt.

Deine Videos sind oft sehr beängstigend. Ich zum Beispiel habe Angst vor Spinnen.

Ich wollte Ängste glorifizieren. Es existiert ja eine Art ungeschriebene Liste von Dingen, vor denen Menschen normalerweise Angst haben. Spinnen gehören dazu. Für eine Menge Leute sind sie das Beängstigendste überhaupt.

Oder Spritzen.

Ja! (Lacht) Oder Sachen, die in deine Augen eindringen. Oder Leute, die dein Gesicht anfassen. Ich wollte herausfinden, welche Ängste das sind, und die Leute damit konfrontieren. Du erwartest ja nicht, dass du ein Lied deiner Lieblingskünstlerin hörst und darin deiner grössten Angst begegnest. Ich zwinge die Leute dazu, sich ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, was sie am meisten in den Wahnsinn treibt. Eine Spinne. In meinem Mund.

Willst du, dass es auch unangenehm ist, deine Musik zu hören und deine Videos zu schauen?

Ja, alle in meinem Kreativteam wissen: Ich liebe es, wenn ich mich unwohl fühle. Ich meine nicht unwohl im Sinne von traurig, aber ich mag es, meine Komfortzone zu verlassen, das beruhigt mich. Genauso geht es mir mit Songtexten und Mode. Ich will Songs schreiben, die sich nicht ums Gleiche drehen wie alle anderen. Ich glaube, das hört man meinen Songs an. Wenn ich an einem normalen Tag nach draussen gehe und aussehe wie alle anderen, dann fühle ich mich abstossend und irgendwie nicht ich selbst. Dann will ich mich am liebsten verstecken. Mit Videos ist es das Gleiche: Ich würde eher kein Video machen als ein schlechtes oder langweiliges. Und ich glaube, ich mache einfach gerne seltsames Zeug.

Schlüpft für ihre Lieder gerne in fremde Rollen: Billie Eilishs Song «Lovely». Video: Youtube

Weil das Teenagersein ihr anscheinend Superkräfte gibt, die sie aber selbst nicht durchschauen darf – denn Billie Eilish wird mit diesem Satz gleichzeitig eine heilige Naivität aufgedrängt: Sie ist gut in dem, was sie macht, weil sie angeblich kaum etwas darüber weiss, weil sie eigentlich von überhaupt nichts etwas weiss. Das ist ein einfacher Weg, um sie als Künstlerin nicht ernst zu nehmen – und um sich nicht wirklich mit ihrem Werk zu befassen.

In Billie Eilish fallen zwei Eigenschaften zusammen, die es uns offenbar schwer machen, sie als Künstlerin ernst zu nehmen: Weiblichkeit und Jugendlichkeit. Es ist irgendwie spannend, wir geniessen es auf voyeuristische Art und Weise. Wahrscheinlich sind wir auch ein bisschen neidisch, weil wir uns selbst nicht mehr zugestehen, so tief zu fühlen. Darum sprechen wir von Teenagergefühlen, von Teenagerschmerz. Wir projizieren starke Gefühle auf eine Gruppe, die wir generell nicht besonders ernst nehmen: weibliche Teenager. Teenies.

Dein Video zu «When the Party’s Over» hat mich sehr mitgenommen. Ich habe es sicher zwanzigmal geschaut und versucht, die Symbole zu entschlüsseln. Ich habe versucht herauszufinden, was daran mir so nahe geht, aber ich habe es einfach nicht geschafft.

Ich versuche, meine Musik und meine Videos so mysteriös wie möglich zu lassen. Damit du dich genauso fühlen kannst. Damit du nicht weisst, warum dich etwas berührt. Im Internet gibt es unter dem Video unzählige Kommentare: «Das bedeutet das, und die Flüssigkeit ist das, und dann passiert das aus diesem Grund, das ist meine Theorie.» Die Kommentare sind alle völlig verschieden, da stehen einzelne Gedanken, aber auch lange, durchdachte Monologe, und das finde ich das Beste am Ganzen. Das ist es, was ich an Kunst liebe, dass sie auf wirklich jede Art und Weise interpretiert werden kann. Wenn ich dir sagen würde, was die schwarze Flüssigkeit bedeutet, würde ich dir dein eigenes magisches Gefühl wegnehmen.

«Ich sehe mich am ehesten als Visual Artist.»



Ich habe gar keine endgültige Erklärung erwartet.

Und ich werde sie dir nicht geben. Ich werde sie niemandem geben. Weil ich will, dass die Leute nicht verstehen. Ich mag das. Keine Interpretation ist falsch. Es ist wie mit einem Bild: Wenn ein Maler mir in allen Details erklären würde, worum es auf meinem Lieblingsgemälde geht, dann würde das dem Gemälde den Reiz nehmen, es wäre nicht mehr so interessant.

Oder deine Erklärung wäre einfach eine weitere Theorie, ein zusätzlicher Kommentar.

Genau. Ich könnte erklären, worum es meiner Meinung nach in dem Video geht, und ein Fan könnte widersprechen: Das stimmt nicht, darum geht es nicht. So sollte es sein.

Du möchtest deine Fans lieber nicht Fans nennen, weil dir das eine zu klare Hierarchie impliziert, und dein Video «When the Party’s Over» hast du inspiriert von einer Fan-Zeichnung gedreht. Glaubst du, dass Kunst besser wird, wenn andere etwas beitragen?

Mir geht es einfach darum, offen zu sein. Was auch immer dir vor die Füsse fällt, du solltest es nicht gleich verwerfen. Mir wurde diese Zeichnung geschenkt mit den schwarzen Tränen, die mein Gesicht hinunterlaufen – wenn ich eine engstirnige Person wäre oder wollen würde, dass alle Ideen von mir stammen, dann hätte ich diese Zeichnung angeschaut und gesagt: Nein! (Macht eine theatralisch-abweisende Geste) So etwas inspiriert mich nicht. Aber das fände ich sehr langweilig. Ich war immer dann am inspiriertesten, wenn ich nicht versucht habe, es zu sein.

Jeder Song ist für Billie Eilish auch ein visuelles Kunstprojekt: Der Videoclip zu «My Boy». Video: Youtube

Du möchtest, dass die Welt in dich hineinsickert?

Genau. Du lässt die Welt dich inspirieren, du fragst die Welt nicht nach Inspiration.

Du machst ziemlich viel Verschiedenes – Videos, Songtexte, Musik, Mode. Siehst du dich als Performance- oder Konzeptkünstlerin?

Ich sehe mich am ehesten als Visual Artist. Ich denke immer zuerst visuell, bei allem, was ich mache. Das heisst nicht, dass die Musik mir nicht wichtig wäre, ich bin einfach überall zuerst mit den Augen. Es ist bei allem so, bei Mode, Performances, Bühnenbildern, Videos und der Kunst als Ganzem.

Es ist schwierig, über Teeniestars zu schreiben. In meiner Kindheit in den Nullerjahren wurden sie ohne Ende pathologisiert, und wenn einige von ihnen – die Heldin meines ersten Lieblingsfilms zum Beispiel, Lindsay Lohan – dann tatsächlich mit Anfang zwanzig in Entzugskliniken landeten, gab man ihnen selbst die Schuld. Eigentlich ist das nicht überraschend, wenn man sich überlegt, wie wir gesellschaftlich über Teenager und im Speziellen über weibliche Teenager denken: Selbst die Progressivsten lästern geradezu genüsslich über sie. Darüber, wie sie angeblich kichern und kreischen, wie nervig es ist, mit ihnen Bus zu fahren. Teeniemädchen sind gemein zueinander, so das Stereotyp, sie sind unreflektiert, sie gehen zu Starbucks und trinken Pumpkin Spice Latte; sie kaufen unfair produzierte Pseudo-One-Size-Mode bei Brandy Melville und haben deshalb alle eine Essstörung, für die wir sie dann verachten. In Teeniemädchen spiegelt sich ein gesellschaftlicher blinder Fleck, der nach wie vor brennt und sich dunkel ausbreitet wie die schwarze Flüssigkeit in Billie Eilishs Musikvideo: unsere verinnerlichte Abwertung von allem Mädchenhaften und Weiblichen. Teeniemädchen sind das Andere, sie sind alles, was wir selbst nicht sein wollen: Sie sind unauthentisch, sie wollen mit dem Strom schwimmen, sie sind basic, und deshalb muss man sie nicht ernst nehmen.

«Berühmtsein ist so ein seltsames Konzept. Nur schon das Wort ‹Celebrity› ist ein ekliges Wort.»



Wer hört typischerweise Billie Eilish? Ähneln deine Fans sich alle ein bisschen?

Auf meinem neuen Album steht jeder Song für sich und klingt völlig anders als alle anderen Songs. Ich glaube, jedes einzelne Lied könnte acht verschiedenen Leuten gefallen, die verschiedene Dinge mögen. Aber auch wenn das Album aus Songs besteht, die sehr verschieden sind, als Ganzes ist es ein Projekt. Es ergibt Sinn. Und ich habe das Gefühl, mit meinen Fans ist es das Gleiche. Sie machen alle ihr eigenes Ding, haben ihre eigenen Probleme und Ansichten, aber wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist es, als wären wir eins – eine grosse Gruppe von Punk-Ass-Kids, die Spass haben wollen. Zusammen sind wir stärker.

In deinem Song «Idontwannabeyouanymore» singst du: «If teardrops could be bottled/There’d be swimmingspools filled by models». In einem anderen Video erklärst du den Text: Models tun dir leid, weil es ihr Beruf ist, angeschaut zu werden. Wie gehst du damit um, ständig angeschaut zu werden?

Ich weiss es gar nicht. (Macht eine lange Pause) Berühmtsein ist so ein seltsames Konzept. Nur schon das Wort «Celebrity» ist ein ekliges Wort. Mein ganzer Job ist es ja, angeschaut zu werden. Aber ich habe mehr Kontrolle als ein Model: Bei einer Künstlerin geht es darum, was sie ausdrücken will. Davon musst du eine genaue Vorstellung haben. Sonst kommen die Leute und sagen: Oooh, du weisst nicht, was du willst? Ich werde es dir sagen. Es ist wirklich viel Arbeit, dem zu entkommen. Aber ich denke, ich habe es geschafft. Ich habe die Leute dazu gebracht, mir zu vertrauen.

Woher weisst du so genau, was du willst?

Ich weiss es einfach. Ich will an allem teilhaben und in jedes einzelne Detail involviert sein – viele Leute bewundern das, aber es ist auch verrückt viel Arbeit. Ich könnte natürlich einfach sagen: Jemand anders soll sich um Fanartikel kümmern und meine Kleidung aussuchen. Aber ich will einfach immer alles selbst machen. Ich habe ja auch meine eigene Marke – und ich will nicht, dass mich ein anderer kuratiert.

«Kuratieren» ist ein schönes Wort dafür.

Ja, oder? Ich habe halt von jedem kleinsten Detail eine Vision. Aber natürlich gibt es manchmal auch einen Moment, in dem ich nicht weiterweiss. Wo ich zum Beispiel einfach keine Idee für ein neues Video habe. Als Person, die sonst immer weiss, was sie will, würde ich in solchen Augenblicken am liebsten meinen Kopf gegen die Wand schlagen – das kannst du mir glauben.

Sind diese Momente wie kleine Blackouts?

Ja, genau. Eigentlich ist Inspiration fast immer eine Frage der Zeit. Ich erinnere mich noch an den Moment, in dem ich auf die meisten Ideen auf einmal kam, für Videos und Kunst und Mode, das war, als ich für sieben Stunden am Flughafen feststeckte. Ich sass einfach da, dachte nach, zeichnete und schrieb alles auf. So viel Zeit habe ich sonst nie, deshalb lege ich mir quasi Zeit zurück: Ich sage mir: Sei einfach immer inspiriert von allem, was du siehst. Und es funktioniert. Auch wenn es nicht immer leicht ist, daran festzuhalten.

Also wünschst du dir, dass sich wieder einmal ein Flugzeug verspätet.

(Lacht) Ein bisschen vielleicht.

Billie tritt auf die Bühne, ich entsinne mich, dass ihr Knöchel wohl immer noch wehtut. Sie beginnt mit «My Boy», in dem es um einen Typen geht, der sie schlecht behandelt. Sie singt trocken:

He ain’t a man and sure as hell ain’t honest

Nach dem Konzert leert sich die Halle wahnsinnig schnell, alle müssen sofort nach Hause, ausser diejenigen, deren Eltern mitgekommen sind. Ich stelle mich im Foyer in die Schlange, um meine Jacke abzuholen. Draussen sind immer noch alle leise am Singen. (Das Magazin)