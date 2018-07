Drake knackt die Beatles-Bestmarke

Mit seinem neuen Album «Scorpion» bricht der Rapper Drake derzeit alle Rekorde. Sieben seiner neuen Songs schafften es in die Top Ten der US-Charts. Damit übertrumpft der Kanadier die Beatles und knackt einen 54 Jahre alten Rekord.

Alle 25 Tracks seines fünften Studioalbums sind in den amerikanischen Billboard Hot 100-Charts vertreten, «Nice for what» rangiert an der Spitze. Damit hat der Musiker aus Toronto die Bestmarke der Beatles aus dem Jahr 1964 überboten. Die «Fab Four» verbuchten damals fünf Lieder gleichzeitig in den Top Ten.

In einer anderen Kategorie liegen die Beatles aber weiter vor dem 31-Jährigen: Drake kommt bislang auf insgesam 31 Top-Ten-Hits. Die Beatles haben dagegen 34 Top-Ten-Platzierungen geschafft. Allerdings werden auch sie noch übertrumpft von Madonna, die bisher auf 38 Top-Ten-Singles kommt

In Sachen Musik-Streaming stellt Drake dagegen einen weiteren Rekord auf: Wie seine Plattenfirma Republic Records bekannt gab, wurde «Scorpion» innerhalb einer Woche über eine Milliarde Mal über Streaming-Plattformen abgespielt. Allein in den USA wurde das Doppelalbum des mehrfachen Grammy-Gewinners bis Montag mehr als 730'000 mal verkauft - und führt selbstverständlich auch die Album-Charts an.