Ein Männlein singt im Walde

Als das neue Jahr noch brandneu war, kündete Justin Timberlake sein fünftes Soloalbum mit einem Kurzclip an. Man sieht in diesem Werbeteaser, wie er sich in die unberührte Einsiedelei Amerikas zurückzieht (nun gut: Seine Frau Jessica Biel und sein Sohn sind auch dabei), wie das Lagerfeuer Funken schlägt und wie er sich als echter Typ im Überlebenskampf gegen die Natur verausgabt. Der 37-Jährige sagt dann auch, leider gänzlich unironisch, die Zeile: «Dieses Album ist inspiriert von meinem Sohn, meiner Frau, meiner Familie.» Und dass «Man of the Woods», so der Titel seines ersten Albums seit fünf Jahren, natürlich ein ganz persönliches Stück Musik sei und vor allem darüber erzähle, woher er komme.

Nur kurze Zeit später erschien die erste Single dieses Neo-Holzfällers im frisch gebügelten Flanellhemd. Doch statt Natur war im Clip zu «Filthy» ein hochartifizielles Sexroboterballett zu sehen, über das Timberlake – nun in der Rollkragenuniform des verrückten Wissenschaftlers – die Kontrolle verliert. Die Tonspur, die auch das Album eröffnet, erinnerte an jene, mit der sich der N-Sync-Sänger zu Beginn der Nullerjahre vom keimfreien Boygroup-Image befreit hat.

Der scharfkantige Funk erscheint futuristisch und klingt dann aber doch so anziehend und versaut, dass da doch mehr zu spüren ist als nur das erregte Knistern von irgendwelchen Maschinen. So also, wie das Timberlakes Superproduzenten – The Neptunes mit Pharrell Williams sowie Timbaland – einst bahnbrechend inszenierten. Und wie sie das heute für ihren alten Kunden in den besten Momenten des Albums noch immer aufführen. Dazu ruft Timberlake allen Verächtern zu: «Haters gonna say it’s fake», und fügt an: «So real». Ganz so, als beginne nun ein gut unterhaltender Blockbuster, welcher mit dem ewigen Authentizitätsversprechen der Popmusik reizt und doch genügend falsche Fährten legt.

Die Fährten, sie führen nach dem ausgelassenen und virtuos montierten Disco-Track «Midnight Summer Jam» aber doch schnell nach draussen. Nicht in die Wildnis, sondern in eine gemütliche und ja, überraschend banal zusammengezimmerte Soul-und-Gospel-und-Country-Holzhütte, die von aller Unbill der Welt recht gut abgeschirmt ist. Freunde schauen beim vermeintlichen Outlaw aus Tennessee vorbei, etwa der aktuelle Country-Superstar Chris Stapleton, auch Alicia Keys singt im reizvoll getakteten «Morning Light», und ganz am Schluss gluckst in «Young Man» selbst Timberlakes Sohn ins Mikrofon.

Vorräte für die Apokalypse

Umso grotesker wirken da die Momente, in denen der Popsuperstar krass erscheinen will. Etwa dann, wenn er in «Supplies» in der Rolle eines «Preppers» seiner Geliebten klarmacht, dass er genügend Vorräte hat – auch wenn die Apokalypse nun eintreffen sollte. Auch darf recht herzlich gelacht werden, wenn er in «Flannel» eine unfreiwillig komische Hymne auf den Stoff des echten, neokonservativen Mannes anstimmt, der mich und dich selbst in den strengsten Wintern wärmt. Und wie er sich dann, «ooh», zurück nach Montana wünscht.

Vorerst geht es für Justin Timberlake aber nach Minneapolis, wo die Temperaturen derzeit minus 21 Grad betragen und ein solides Flanellhemd gegen die bittere Kälte schon helfen kann. Er wird dort in der Nacht auf Montag die Halbzeitshow der Super Bowl bestreiten – zum zweiten Mal nach 2004, als er Janet Jacksons Brustwarze mit einem plumpen Griff entblösste und ihre Karriere mit diesem historischen «Nipplegate» zum Stillstand brachte. Besorgte Eltern wandten sich bereits in einem offenen Brief an den ehemaligen Kinderstar, er möge seinen diesjährigen Auftritt doch dieses Mal bitte kinderfreundlich gestalten. Zumindest sie werden begeistert sein von «Man of the Woods» – und verschämt den Beginn des Albums verschweigen.

Justin Timberlake: Man of the Woods (Sony)



(Tages-Anzeiger)