Ein Sänger zwischen Zwar und Aber

Es gibt diese Zwar-aber-Konzerte. Man ist nicht umgehauen, hat sich aber auch nicht aufgeregt. Man möchte die Musik gut finden, schweift dann aber mit den Gefühlen ab. Man findet den Sänger sympathisch und sein Begleitduo kompetent. Aber keiner der drei wird einen überraschen. Man zieht am Ende zufrieden davon, weiss aber schon auf dem Velosattel, dass nicht viel übrig bleiben wird.

So ist das mit Graham Nash am Donnerstag im Volkshaus vor einem Publikum, das ihn offensichtlich liebt, kennt und am Ende des Konzerts feiert. Der elegante Engländer aus dem armen Manchester, zu Ruhm gekommen mit den Hollies in England und zu Weltruhm mit Crosby, Stills & Nash Ende der Sechziger in Kalifornien, hat für alle etwas. Schimmernde Balladen mit dreistimmigem Satzgesang («Cathedrals»), kühne und innige Coverversionen («A Day in the Life» von den Beatles, «4+20» von seinem Bandkollegen Stephen Stills), und er trägt mehrere seiner besten Songs vor wie «Marrakesh Express» oder «King Midas in Reverse». Auch führt er die Stücke mit Humor ein, erzählt Anekdoten über die Entstehung, wie zum Beispiel dieses Stück bei einem Dealer in Hawaii entstand und jenes nach der Sichtung eines Wals. So geht das ein Konzert lang, in dem schöne Musik gegeben wird. So weit zum Zwar.

Das Aber ergibt sich aus dem Gefühl, dass alles zu gut aufgeht. Dass es zu inoffensiv klingt. Und auch dass die aus den Sechzigerjahren herübergeretteten Hoffnungen auf Liebe und Frieden ein wenig hohl klingen. Wenigstens singt Nash das Stück «Mississippi Burning», ein Song über drei Lynchmorde während der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, mit der nötigen Bitterkeit, alles andere wäre unerträglich gewesen. Aber auch hier sind sich alle mit ihm einig. Wer möchte ihm widersprechen? Auch das Hässliche reiht sich in das Gutgemeinte ein und erzeugt Harmonie.

So hat man es zwar schön gefunden, geht aber trotzdem unüberwältigt heim. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)