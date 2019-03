Ein Spassmacher, der sich zu ernst nimmt

Er sieht mit seinen 64 Jahren immer noch ein wenig aus wie Tim ohne Struppi. Er wuchs sehr arm in Portsmouth auf, studierte Klavier und Komposition an der Royal Academy of Music in London und finanzierte die Ausbildung mit trunkenen Auftritten in Pubs, die er in «A Cure for Gravity» beschreibt, seiner geistreichen, glänzend geschriebenen Autobiographie. Joe Jackson ist bekannt geworden mit scharf konturierten, intelligent getexteten Popsongs und will trotzdem als ernsthafter Künstler wahrgenommen werden.

Seine stilistische Bandbreite reicht von New Wave, Reggae über Sinfonisches und Filmsoundtracks zu Reverenzen an Duke Ellington und den Jump Blues. Er ist seit vier Jahrzehnten unterwegs, hat radikal unterschiedliche Musik aufgenommen und feiert beides in einer Tournee, welche die Extreme seiner Karriere präsentiert. Er kann schwierig und elitär tun und ist nur dann ein toller Unterhalter, wenn er es will. Er hat vor kurzem mit «Fool» ein Album herausgebracht, dass all seinen Talenten gerecht wird, und das will etwas heissen.

Es geht grossartig los

Das ist die Ausgangslage, als Joe Jackson und sein Trio im Zürcher Kaufleuten zum Konzert aufspielen. Man hat, mit anderen Worten, höchste Erwartungen. Denn wie immer, wenn ein Künstler nach langer Karriere ein gutes neues Album dabei hat, kommt man um das schäbige Gefühl herum, dass man seiner Vergangenheit wegen zurückgekehrt ist und die neuen Stücke bloss hinnimmt. Gleich fünf neue Songs wird er an seinem zweistündigen Konzert spielen, die meisten funktionieren.

Es geht grossartig los mit drei Songs, die Jacksons stilistische Vielfalt belegen. Das Konzert setzt ein mit «Alchemy» aus dem neuen Album, eine wattierte Ballade, auf der Jackson zeigt, wie gut er noch bei Stimme ist, wie präzis seine Phrasierung bleibt, sein Gespür für grosse Gefühle ohne Gefahr der Sentimentalität. Als dritten Song schon spielt er «Is She Really Going out with Him», seinen ersten Hit, vierzig Jahre alt und von allen im Kaufleuten mitgesungen. Soweit geht alles gut, man hat Freude.

Wie er uns später erklären wird, hat er diese vierzig Jahre lange Karriere zum Leitmotiv seiner neuen Tournee erhoben, er konzentriere sich nämlich auf vier seiner Platte, von jedem Jahrzehnt eine. Das hat den Vorteil, dass die erste der vier «Night and Day» ist von 1982, Jacksons Hymne an New York und bis heute sein vielleicht schönstes Album, elektronisch arrangierte Melodie mit verschwenderischen, melancholisch gehaltenen Melodien. Jedes Stück aus diesem Album setzt einen Höhepunkt an diesem Abend, am meisten «Stepping Out», das er als erste Zugabe genauso vorträgt wie das Original.

Sein unnötiger Trotz

Der Direktvergleich zwischen diesen und anderen älteren Stücken und den Ausschnitten aus seiner mittleren Phase fällt allerdings unglücklich aus – insofern, als diese Songs weniger überzeugen und das Konzert durchhängen lassen. Kein Zufall wohl, dass das beste Lied aus dieser Phase des Konzertes eine Coverversion ist «von diesen begabten Songschreibern», wie Jackson sie nennt. Dann spielt er mit seiner exzellenten Band eine kühne Version von «Rain», John Lennons vertontem LSD-Rausch aus der «Revolver»-Zeit.

Aber Jackson bestand schon immer auf seiner Version der Dinge, und dabei kann er trotzig werden. Dass er den Narr von «Fool», dem Titelstück des neuen Albums, sogleich im Sinne von Shakespeares Jester verstanden haben will, dem angeblich närrischen, in Wirklichkeit aber hochgescheiten Spassmacher, ist typisch für ihn. Joe Jackson hat Humor, aber er nimmt sich trotzdem zu ernst.

Gegen Ende holt er wieder auf, am besten gelingt das einzige Stück aus dem grossen Album «Body and Soul», es heisst «You Can’t Get What You Want (Til You Know What You Want)» und steht ein wenig für den Widerspruch an diesem Abend zwischen seinen Ansprüchen und unseren Wünschen. Er weiss genau, was er will, aber wir wissen es auch - und nicht immer werden wir uns einig.

