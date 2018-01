Er wütete gegen alles und jeden

Er strahlte Gefahr aus, blieb auch im Alter wütend und unberechenbar. So sehr, dass die Leute seinetwegen die Strassenseite wechselten, Pubs sich leerten und Musiker besser befolgten, was Mark E. Smith ihnen sagte. Ob nun aktuelle Bands wie die Mumford & Sons, die er beschimpfte und mit einer Flasche bewarf, oder seine eigenen Musiker, die er in all den Jahren dutzendfach feuerte. Diese Wut, diese Abscheu gegen fast alles und jeden kanalisierte Smith in einer getriebenen Musik.

Aufgewachsen in Prestwich nahe Manchester, schmiss er mit 16 die Schule, arbeitete an den Hafendocks und las nach seinen Schichten unermüdlich. Beispielsweise die Horrorerzählungen von H. P. Lovecraft, Bücher von George Orwell oder Kurt Vonnegut. Als Punk explodierte und Mark E. Smith 1976 wie so viele andere angehende Musiker Manchesters Zeuge des legendären Sex-Pistols-Auftritts wurde, gründete er seine Band The Fall – benannt nach dem Camus-Roman «La Chute».

Die Wiederholung als Stilprinzip: «Repetition» von The Fall. Video: SoulStylistJukeBox (Youtube)

Doch nicht Punkrock interessierte Smith. Lieber hörte er Rockabilly, die deutschen Motoriker Can oder Velvet Underground mit Lou Reeds Sprechgesang. Bands, die auf Wiederholung als Stilmittel setzen, was dann auch einen der ersten Fall-Songs «Repetition» antreibt: «The three Rs», deklamiert er dort, die drei R, stehen für «repetition, repetition, repetition». Smith raunzt dies mit seiner Stimme, die nie gesungen hat. Eher schien sie bereits aufgefressene und längst verdaute Wörter wieder auszuspucken. Er bellt, er grantelt, er nölt auch. Dazu diese hässliche und, ja, grossartige Musik: Sie ist dissonant, angespannt und natürlich: repetitiv. So, dass leicht zu verstehen ist, was der legendäre BBC-Radio-DJ John Peel meinte (der The Fall glühend verehrte), wenn er sagte: «Sie sind immer anders, sie sind immer gleich.»

In seinem vierzigjährigen Wirken stand der viel Alkohol trinkende Smith immer jenseits von jeder zeitgemässen Musikströmung, prügelte stur Album um Album aus den Studios: Über dreissig Platten nahm er so auf und veröffentlichte noch mehr Livealben. Aufnahmen und Songs wie «Hip Priest» oder «How I Wrote ‹Elastic Man›», die nie den Erfolg suchten – und den grossen Erfolg auch nicht fanden. Was Mark E. Smith und seinen obsessiven Fans herzlich egal war. Mal klang er wütender und zynischer, mal lakonischer und entspannter, mal suchten The Fall auch den Pop, insbesondere in den Achtzigern, als seine damalige Frau Brix Smith Teil der Band war.

Ihr erster TV-Auftritt: The Fall performen «Smile and 2X4», präsentiert von John Peel, ihrem grössten Fan. Video: citizen2 (Youtube)

The Fall blieben – auch dank dem «Hire & Fire»-Prinzip, das Smith auf seine Musiker anwandte – immer dringend, wurden nie lahm, schon gar nicht in den Nullerjahren, als Mark E. Smith mit «Fall Heads Roll» eines seiner besten Alben veröffentlichte. Und mit Fans wie den deutschen Elektronikern Mouse on Mars im Projekt Von Südenfed zusammenspannte und selbst in Damon Albarns Cartoonband Gorillaz einen Cameoauftritt erhielt. Albarn selber bezeichnete Smith in einem «Guardian»-Interview als «Anführer der Opposition», als «gebildeten Rülpser aus dem Norden».

Kooperation zwischen Fans: Von Südenfeds «Fledermaus Can't Get It». Video: Domino (Youtube)

Der Fussballfan Smith tauchte auch im TV aus, beispielsweise dann, als er in der BBC die Matchresultate auf seine unnachahmliche Weise vorlas – und der Fernsehgeschichte einen hochkomischen Moment schenkte. In Erinnerung bleibt auch die herzliche Fanpost von Tocotronic, die ihn nicht nur im frühen Song «Ich habe geträumt, ich wär Pizza essen mit Mark E. Smith» verewigten. Oder die Ehrung des Antifolkers Jeffrey Lewis, der in «The History of The Fall» die Geschichte dieser unkorrumpierbaren Band erzählt, die so merkwürdig wie herausfordernd ist.

In Comicform: «The History of the Fall» von Jeffrey Lewis. Video: Rough Trade Records (Youtube)

Ein Klassiker: Mark E. Smith liest die Matchresultate vor. Video: m0ggieboy (Youtube)

Und natürlich waren da auch Konzerte wie jenes in Bern 2010, als Mark E. Smith wie so oft den herumtigernden Tyrannen raushängte, an den Verstärkern seiner Musiker rumdrehte, die Bühne immer wieder verliess, nur, um wieder zurückzuschwanken und seine Geschichten aus dem Unterbewusstsein Englands dem Publikum entgegenzuwerfen.

Als Mark E. Smith am 17. März 2017 seinen 60. Geburtstag feierte, verbreitete die BBC einen Tweet, der den Grantler aus dem englischen Norden für tot erklärte. Rasch wurde die Kurznachricht gelöscht – und mit einer Gratulation auf eine der eigenwilligsten Personen der Popgeschichte ausgetauscht. Man hat sich am Mittwochabend gewünscht, dass die Todesnachricht auch dieses Mal eine Falschmeldung war. Denn die Getriebenheit und das Wüten von Mark E. Smith, der zahllose Bands geprägt hat und noch im Herbst, geschwächt im Rollstuhl, Konzerte gab, sie fehlt dem gefallsüchtigen Popbetrieb der Gegenwart schon jetzt. (Tages-Anzeiger)