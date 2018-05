«Es überrascht mich immer wieder, dass mich die Leute erkennen»

Howdy!

Howdy, how are ya!

Sie haben Ihr neues Album «Golden» in der Countrystadt Nashville aufgenommen, daher meine lokal gefärbte Begrüssungsformel...

Mein Grossvater kam ja aus Kentucky. «How y’all doin’, sweetie», hatte er mich in seinem dicken Südstaaten-Amerikanisch immer gefragt. Bei ihm zuhause liefen all diese alten Country-Sachen. George Jones, Roy Acuff, Tammy Wynette.

Bis jetzt waren Sie so was wie die australische Madonna. Sind Sie jetzt die australische Dolly Parton?

Kaum. Wobei ich Dolly Parton ja verehre. Ich sah sie vor ein paar Jahren zum ersten Mal an einem Konzert in Los Angeles und war komplett weggeblasen. Später kaufte ich mir ein T-Shirt mit der Aufschrift «Was würde Dolly tun?». Ich glaube, dieser Auftritt hat den Ausschlag gegeben, dass ich mich davon überzeugen liess, meine neue Platte in Nashville aufzunehmen. Der Spruch auf dem T-Shirt wurde zu meinem Mantra.

Es ist interessant, dass Sie für Ihr neues Album einen Produzenten gewählt haben, der aus der ehemaligen Countrysängerin Taylor Swift ein Popsternchen gemacht hat. Hat er bei Ihnen die Kontraposition angewandt? Vom Dance-Pop zum Dance-Country?

Vielleicht ein bisschen, wobei die Country-Elemente nur minimalste Tupfer sind. Immer dann, wenn es mir im Studio zu sehr nach «howdy!» klang, rief ich: Achtung Leute, vergesst nicht, woher ich komme.

Aus Australien.

Und Cowboyboots trage ich auch keine.

Sie werden im Mai fünfzig.

Ich weiss.

Ich habe das gerade hinter mir.

Und? Wie fühlt es sich an?

«Nick Cave war einer der Ersten in meiner Karriere als Sängerin, der sich traute, mich zu korrigieren.»

Die Monate davor waren zäh, aber als es dann so weit war, gings mir wieder besser.

Aha, Sie haben Ihr Alter akzeptiert. Sehen Sie, für mich war es auch deshalb so wichtig, dieses Album zu machen: zu wissen, dass ich in meinem Alter noch etwas ausprobieren kann.

Als ich die neuen Songs hörte, dachte ich: Wow, Kylie Minogue wird fünfzig, aber ihre Musik klingt noch immer wie zwanzig...

Finden Sie? Ich glaube, dass das Album erwachsener klingt. Aber es ist nun mal Popmusik zum Tanzen.

Mein Lieblingssong ist das letzte Stück, «Music’s Too Sad Without You». Eine Ballade, die Sie im Duett mit Jack Savoretti singen. Es klingt komplett anders als der Rest der Platte. So was könnte man auch noch mit sechzig auf der Bühne spielen.

Sie meinen, weil ich dazu sitzen kann und nicht tanzen muss?

Das Liebslingsstück des Autors: Kylie Minogue spielt «Music’s Too Sad Without You» mit Jack Savoretti. Video: Youtube

Man kommt nicht darum herum, an das andere grosse Duett zu denken, das Sie vor mehr als zwanzig Jahren mit Nick Cave aufgenommen hatten: «Where the Wild Roses Grow».

Ich weiss, was Sie meinen. Da kommt eine ähnliche Stimmung auf. Wobei für mich «Wild Roses» ein besonders kostbarer und einzigartiger Song war, der sich mit nichts anderem vergleichen lässt. Für mich bleibt er komplett unantastbar. Dafür bin Nick Cave bis heute tief verbunden.

Sie sind mit ihm in Kontakt geblieben?

Oh ja, Nick ist ein lieber Freund. Er war einer der Ersten in meiner Karriere als Sängerin, der sich traute, mich zu korrigieren. Während der Aufnahmen zu «Where the Wild Roses Grow» gab er mir genaue Anweisungen, wie ich den Song zu singen hatte. Er wollte, dass ich meinen Gesang zurücknehme und versuche, die Worte mehr zu erzählen statt zu singen.

«Zehn Minuten bevor das Konzert beginnt – das ist mit Abstand der schlimmste Augenblick.»

Hat Sie das nicht gestört? Immerhin waren Sie 1995 schon ein Popstar, während Nick Cave ein Underground-Künstler war.

Im Gegenteil, Nick hatte recht. Ausserdem schätze ich es, wenn man mich leitet. Bevor ich Sängerin geworden bin, war ich Schauspielerin. Ich habe gelernt, den Anweisungen des Regisseurs zu folgen.

Sie sind als Sängerin in gewisser Hinsicht eine Schauspielerin geblieben?

Ja. Manche Leute haben mir das auch vorgeworfen. Sie fanden, ich solle weniger auf andere hören, es so machen, wie ich will. Aber das liegt mir nicht. Ich vertraue gerne Menschen, die wissen, was sie tun.

In der Nick-Cave-Doku «20'000 Days on Earth» von 2015 gibt es eine wunderschöne Szene, die im Film leider gelöscht wurde, aber auf Youtube zu sehen ist: einen Gastauftritt von Ihnen an einem Konzert von Nick Cave and the Bad Seeds in einem kleinen Londoner Theater. Sie singen zusammen «Where the Wild Roses Grow». Ein Hühnerhaut-Moment.

Ja, das war schön.

Ist es schwerer, vor ein paar hundert Leuten aufzutreten, als vor – sagen wir – 8000 Leuten, wie Sie es sich gewohnt sind?

Nein, ich liebe den intimen Rahmen. Am Ende macht für mich die Grösse des Saals aber keinen Unterschied. Ich mag beides, das intime Ambiente und die grosse Menschenmenge vor der Bühne.

Was ist der schwierigste Moment bei einem Auftritt?

Für mich sind es die zehn Minuten, bevor das Konzert beginnt. Das ist mit Abstand der schlimmste Augenblick. Der Bühnenmanager kommt in die Garderobe gestürmt und ruft: Okay, noch zehn Minuten, Kylie. Dann werde ich nervös und es fühlt sich jedes Mal so an, als wäre es mein erstes Konzert. Selbst nach dreissig Jahren.

«Ich frage mich, ob ich es okay finden muss, dass Leute ungefragt Fotos von mir machen, während ich essen möchte.»

Was tun Sie dann?

Meistens sitze ich einfach nur da und warte. Ich habe mir angewöhnt, mir gut zuzureden, eine Art Mantra aus positiven Gedanken. Ich versuche, dankbar dafür zu sein, vor meinen Fans spielen zu dürfen. Schliesslich geht es in meinem Beruf nicht um Leben und Tod, sondern um Musik. Und um die Freude, die man damit bereitet. In dem Moment, in dem ich auf die Bühne trete, sind alle Zweifel zerstreut und ich werde von einem unbeschreiblich positiven Gefühl erfüllt.

Sind Sie gerne berühmt?

Die Frage beschäftigt mich immer wieder. Das Berühmtsein ist ja nur ein Teil von dem, was ich über alles liebe: die Musik, die Bühne, das Publikum. Das sind lauter Dinge, die ich mein ganzes Leben gewollt und gesucht habe. Natürlich frage ich mich, ob ich es okay finden muss, dass es Leute gibt, die nicht über ein minimales Gefühl von Anstand verfügen. Die sich ungefragt und grusslos vor mich hinstellen, um Fotos von mir zu machen, während ich vielleicht in einem Restaurant sitze und in Ruhe essen möchte. Als wäre ich ein Gegenstand. Diesen Teil des Berühmtseins mag ich nicht.

Ist das nicht der Preis, den man zahlt für den Ruhm?

Wahrscheinlich. Trotzdem wundere ich mich über die Dreistheit gewisser Menschen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und es überrascht mich immer wieder, dass mich die Leute überhaupt erkennen. Ich gehe ja nicht im Bewusstsein auf die Strasse, dass ich eine berühmte Person bin. Zum Glück vergesse ich das die meiste Zeit. Wenn mich dann plötzlich irgendwelche Leute anstarren, denke ich: Stimmt was nicht mit mir? Sehe ich komisch aus? Und dann fällt es mir wieder ein: Oh ja, richtig, ich bin Kylie Minogue!

(Annabelle)