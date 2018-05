In der Kirche von Sam Smith

Ganz am Schluss sitzt Sam Smith vornübergebeugt auf seinem Stuhl, ganz genau so, wie wir ihn zu Beginn der Show angetroffen haben. So, als hätten ihn die Sorgen und Depressionen und Dämonen, die er in den vorhergehenden 100 Minuten ausgebreitet und mit seinem Publikum geteilt hat, nun wieder eingeholt. In der Zwischenzeit ist aber schon etwas passiert im Zürcher Hallenstadion an diesem Mittwochabend. Und damit ist nicht nur Smiths Sakko- und Hemdenwechsel gemeint. Man wurde nämlich Zeuge, wie es diesem noch immer erst 25-jährigen Engländer mit seinen schweren Augen und seiner goldigen und doch nicht makellosen Stimme spielend gelungen ist, das Publikum in seine Gemeinde zu verwandeln.

Diese Gemeinde schaltete zwar nicht die Smartphones aus, wie anfangs via Screens erbeten wurde, doch sie verstand seine erbauliche Kernbotschaft, die Smith schon fast entschuldigend vorgetragen hat: «Ja, meine Musik mag zwar deprimierend und langsam sein», sagte er, «doch trotz all den traurigen Songs geht es hier ums Zusammenkommen, ums Tanzen.»

Die starre Sitzordnung wurde jedenfalls rasch aufgehoben in der vollen und euphorisierten Halle. Sam Smith beschritt seine pyramidenförmige Bühne, die in den Publikumsraum hinausragte und die er mit seiner Begleitband, seinen drei Sängerinnen und einem Mitsänger teilte. Er tat dies nicht mit der Energie und der Strahlkraft der makellosen Modellathleten, die gewöhnlich auf solchen Bühnen umherstolzieren, sondern viel eher als sympathischer Jedermann.

So begann die Show: Sam Smiths «Burning». Video: Sam Smith (Youtube)

Smith stimmte natürlich fast alle Lieder seiner sehr kurzen Alben an: Das zerschundene «Burning» – eine der Paradenummern der aktuellen Platte «The Thrill of It All» – machte den Anfang, bald folgte seine schon fast klassische Soulnummer «I Am Not the Only One», die einer der vielen Gründe war, warum sein Debüt «In the Lonely Hour» millionenfach verkauft wurde. Die Leiden, der Trennungsschmerz, sein suchtgefährdetes Dasein sind zwar immer noch besser auf den Studioarbeiten nachzuvollziehen. Überbelichtet oder nur goldig glänzend sang Smith diese Lieder seines Lebens dennoch nicht – nicht «Midnight Train», bei dem sein Vortrag am innigsten war, und schon gar nicht der Coming-Out-Gospel «HIM», an dessen Ende die Scheinwerfer in den Farben des Regenbogens strahlten.

Was ihm noch nicht behagte, waren jene Passagen, in denen er überlebensgross erscheinen möchte: Das traf etwa ein bei der Interpretation seines James-Bond-Songs, wo er mit einem Bühnenelement in die Höhe geschraubt wurde. Ganz so, als benötige die Rettung der Welt dramatischere Mittel als die schnöde Pflege des eigenen Seelenheils. Für die erste Zugabe stieg er dann noch höher und sang aus der leuchtenden Pyramide, die das kryptisch bleibende Bühnenbild prägte. Man konnte da schon auch an den Eurovision Song Contest denken, bevor er wieder hinabstieg und unter rotem Konfettiregen seine Hits «Stay with Me» und «Pray» schmetterte, für die jede Kirche zu klein ist. Bevor er sich wieder auf seinem Stuhl niederliess – und sich in ein Häufchen Elend zurück verwandelte. (Tages-Anzeiger)