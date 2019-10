In der unendlichen Musikbibliothek

Stellen wir uns einmal vor, dass, wenn Gianluigi Trovesi in seine Alt- oder Piccoloklarinette bläst und der Akkordeonist Gianni Coscia ihn begleitet, auch ein ganz Grosser der europäischen Kulturgeschichte als Geist über dem Ganzen schwebt: Umberto Eco. Wäre der italienische Schriftsteller («Der Name der Rose»), gestorben 2016, zugegen, ganz ohne Zweifel würde er sich immens freuen an der erklingenden Musik. Seine Freude würde dabei tiefer gründen als in der blossen Tatsache, dass hier zwei Landsmänner von ihm ihr neuestes Album «La Misteriosa Musica Della Regina Loana» (ECM) explizit ihm gewidmet haben.

Eco war lebenslang ein enger Freund von Gianni Coscia. Von da erklärt sich auch, dass Eco zu allen bisher erschienenen Alben (ausser eben dem neuesten natürlich) von Coscia und Trovesi jeweils die Begleittexte geschrieben hat.

Panoptikum musikalischer Leidenschaften



Umberto Eco war ein fruchtbarer Denker zwischen Hochkultur und populärer Kultur, er schrieb über semiotische Fragen genauso brillant wie über bodennahere Themen wie Comics. Und genau so – einmal im hohen Ton, einmal im niederen Ton spielend, oder beides gar simultan – kommt einem jetzt die Musik von Trovesi und Coscia vor auf dem neuen Album. Es treffen sich Klassik, Oper, freier Jazz, italienische Canzoni.

Es entsteht so nicht nur ein Panoptikum musikalischer Leidenschaften – mal juchzt die Musik, mal haucht sie voller Wehmut, mal klingt sie klassisch gepflegt –, sondern es trifft zu, was Umberto Eco einmal in diesen Worten zum Duo geschrieben hat: «Dies wäre also ein Weg, die Kunstmusik populär und die populäre Musik kunstvoll zu machen. Und fragen wir uns jetzt nicht, in welchen Tempel wir die Stücke von Coscia und Trovesi tun sollen. An der Strassenecke wie im Konzertsaal würden sie sich gleichermassen zu Hause fühlen.»

Das neue Album, live gespielt. Quelle: Youtube

Wenn Coscia und Trovesi so nebeneinandersitzen bei ihren Konzerten, beide weissbärtig geworden, beide mit faltigen, verwitterten Gesichtern, dann denkt man: Diese Alterfahrenen haben schon manches Musikalische durchlaufen und in sich abgespeichert. Tatsächlich ergehen sie sich auf ihrem neuesten Album in musikalischen Erinnerungen: Sie beziehen sich auf vorhandene Musik wie die Jazz-Klassiker «Basin Street Blues» oder «Moonlight Serenade», lassen diese am Ende aber sehr wohl zeitgenössisch klingen: Es ist, als sässen Trovesi und Coscia in einer unendlichen Musikbibliothek und würden als Allwissende eine gegenwärtige Musik in einen Dialog bringen mit einer vergangenen Musik.

Das Mysterium der Musik



Auch das erinnert an Umberto Eco. Der erklärte in «Der Name der Rose» die Bücher als ein Spiel mit Intertextualität über die Zeiten hinweg und sprach von einer Verwobenheit aller literarischen Texte miteinander. Seinen Erzähler Adson lässt Eco im Roman sagen: «Bisher hatte ich immer gedacht, die Bücher sprächen nur von den menschlichen und göttlichen Dingen, die sich ausserhalb der Bücher befinden. Nun ging mir plötzlich auf, dass die Bücher nicht selten von anderen Büchern sprechen, ja, dass es mitunter so ist, als sprächen sie miteinander.»

Bei Trovesi und Coscia nun – da sind es die Musiken, die miteinander sprechen. Und gerade das macht die Töne auf «La Misteriosa Musica Della Regina Loana» so reich und so vielschichtig.

Gianluigi Trovesi / Gianni Coscia: La Misteriosa Musica Della Regina Loana (ECM). Konzert: Kulturmarkt Zürich, 3. Oktober, 20 Uhr.