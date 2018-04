Kanye West erklärt Donald Trump seine Liebe

Seit Donald Trump im Weissen Haus sitzt, rufen ihm Amerikas Rapper ein lautes «Fuck you» zu. Bei allen Rivalitäten, bei allen Animositäten untereinander: Die Wut auf den US-Präsidenten, der immer wieder mit rassistischen Aussagen auffällt, verbindet die Hip-Hop-Szene.

Doch jetzt stört einer der Grossen die Harmonie: Kanye West, 40 Jahre alt, aufgewachsen in Chicago, 33 Millionen verkaufte Alben. Nach einem Jahr Twitter-Pause meldete sich West am Mittwoch mit einer Serie von Tweets zurück, in denen er seine Liebe für Trump verkündete. Er sei nicht in allem mit ihm einverstanden, aber: «Er ist mein Bruder. Wir sind beide Drachenenergie.»

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.