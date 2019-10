Kanye West, was soll das?

Halleluja! Es ist erschienen. Nun handelt es sich zwar nicht um ein Weltwunder, aber immerhin um Kanye Wests «Jesus Is King». Um das – wie befürchtet – bitterernste Jesus-Album des Rappers, der seit Beginn des Jahres Gottesdienste feiert, wurde ja seit Monaten gewerweisst und gemutmasst. Nach verschiedenen Aufschüben und Verzögerungen ist das Album nun zu hören.

Um es kurz zu fassen: Die Musik und die Texte sind auf «Jesus Is King» meist bestürzend schlicht. Da gibt es keine Reibungen mehr an seinem christlichen Glauben, der früher zu solch bahnbrechenden Stücken wie «Jesus Walks» oder «Ultralight Beam» geführt hat.

Das beginnt beim Eröffnungsgospel, in dem der Sunday-Service-Chor singt, bis die «Power» des «Lord» zu uns hinabsteigen möge. Das zweite Stück mündet in «Halleluja»-Gesängen, und es klingt so, als wären wir hier in einem Soundtrack eines alten Monumentalfilms. Kanye West? Er rappt hier Sätze wie «The army of God and we are the truth».

Auch in den Imax-Kinos wird gepredigt: Trailer zum Begleitfilm von «Jesus Is King». Video: Kanye West (Youtube)

Schlimm wirds aber erst, wenn der ach so arme Trump-Bewunderer Kanye West in «On God» die hohen Steuern in den USA für die sehr hohen Ticketpreise seiner Shows verantwortlich macht. «Nein, ich kann meine Familie nicht verhungern lassen», vermeldet der Ehemann von Superinfluencerin Kim Kardashian. Barmherzigkeit? Kennt auch bei Kanye West enge Grenzen.

Wer das alles durchleidet und übersteht, erhält als Dank in «Take This Gospel» ein Solo des Kitschsaxofonisten Kenny G. Es ist, wie Kanye West mitteilt, ein harter Weg, der in Richtung Himmel führt. Halleluja.