Künstliche Intelligenz erhält Plattenvertrag

Endel ist ein Musiker, wie Plattenfirmen ihn sich vielleicht wünschen: Er raucht und trinkt nicht, er liefert im Akkord neue Alben ab, und man muss auch keine Angst haben, dass er irgendwann anfängt, sexistische Sprüche zu twittern. Endel ist eine künstliche Intelligenz, die Musik erzeugt – automatisch und personalisiert.

Seine Bühne ist eine App. Entwickelt hat sie ein Berliner Startup. Sie spielt Musik, die Menschen dabei helfen soll, sich zu konzentrieren, sich zu beruhigen oder zu schlafen. Menschliche Körper reagieren nämlich auf bestimmte Arten von Musik und Geräuschen auf eine berechenbare Weise. So wirkt erwiesenermassen Pentatonik besonders stresslindernd.

Diese Erkenntnisse verbindet Endel mit dem aktuellen Befinden des Nutzers, das etwa anhand des Herzschlags, aber auch äusserer Faktorenwie Tageszeit oder Wetter ermittelt wird. Heraus kommt Musik, die zur Situation passen und buchstäblich unter die Haut gehen soll. Sie klingt nie zweimal gleich, weil sich die Daten, die sie verarbeitet, ständig ändern.

Die Plattenfirma Warner hat sich vor kurzem entschlossen, mit Endel einige Alben aufzunehmen. Darauf findet sich natürlich keine personalisierte Musik. Hier haben die Entwickler die Algorithmen mit willkürlichen Werten für Tageszeit, Wetter und andere Faktoren gefüttert. Diese klingen in den Songtiteln nach: «One Starry Skies» etwa, Musik für den Sternenhimmel, oder «Three Graystreaked», eine Variation in Grau.

Musik ist nur der Anfang

Fünf von zwanzig geplanten Alben sind schon veröffentlicht. Es sind «schlaffördernde Klanglandschaften», so das Unternehmen, die klingen, als wären sie für Planetarien komponiert: nach hellen Glocken, reinigendem Wind, unendlicher Weite.

Warner führt Endels Kompositionen in der «Arts Division», also der Kunstsektion, in der auch klassische Musik ihren Platz hat. Deren Leiter Kevin Gore lobte die «einzigartigen Hörerfahrungen», die er einem breiteren Publikum bekannt zu machen hoffe. Einen Markt dafür gibt es bereits. Videos mit entspannender Musik, die Menschen abspielen, während sie arbeiten oder einzuschlafen versuchen, bekommen auf Youtube oft viele Millionen Klicks.

Für seine Macher ist der Deal mit Warner eine schöne Auszeichnung. Allerdings solle Musik erst der Anfang sein, erzählt der Geschäftsführer Oleg Stavitsky. Irgendwann wollen sie etwa auch die Temperatur und das Licht in Häusern an die jeweilige Stimmung ihrer Bewohner anpassen können. Die müssen sie dafür natürlich messen und analysieren. Endel tut das schon jetzt, indem die App etwa auf die Daten von Fitnesstrackern zugreift, wenn der Nutzer das erlaubt. Endel ist vielleicht kein Künstler. Aber er weiss, welche Knöpfe er drücken muss. (Tages-Anzeiger)