Mani Matters böser Zwilling

«I ga ga sünnele, tralalalala.» Nein, vor Nonsens schreckte er nicht zurück. Und wenn es seiner Meinung nach nichts mehr zu sagen gab, klappte er einfach den Klavierdeckel zu, egal wie unfertig ein Song dem Publikum erscheinen mochte. Die Rede ist von Werner ­Niklaus Friedli, genannt Chlöisu, seines Zeichens virtuoser Blues- und Jazz-Pianist.

Friedli, geboren 1949, wuchs im Berner Tscharnergut auf. «Woni achti bi gsi, hei si profilet», beschreibt er lakonisch die Entstehung eines der grössten Wohnbauprojekte der Schweiz am Ende der 1950er-Jahre, zu dem auch 20-geschossige Hochhäuser gehörten. «Pro Hus hets zwe Lifte gha, d Hochhüser si haut grau, Beton isch grau, der Vater het mer gfäut, Tscharnerguet du bisches!» trägt Friedli im «Tscharniblues» vor, wobei er die letzte Zeile mit einer Eindringlichkeit singt, ja schon fast schreit, die einem durch Mark und Bein geht.

Schon als Bub verliebte sich der früh vaterlos gewordene Chlöisu ins Klavier und begann, alte Jazzplatten nachzuspielen. Mit 19 trat er der legendären Longstreet Jazzband bei, welche mit ihrem New-Orleans-inspirierten Stil die Damenröcke zum Fliegen brachte. Der Chlöisu sei der Jüngste der Truppe gewesen und halt ein durchaus attraktiver Kerl, mit seinem Spiel und der bestechenden Stimme, dazu eine Kippe im Mundwinkel und ein Bierglas auf dem Klavier.

Dazu eine Kippe im Mundwinkel: Chlöisu Friedli am Klavier. (Bild: mikiwiki.org)

So manches Mädchen habe dem «Salty Dog», wie Friedli aufgrund eines gleichnamigen Songs genannt wurde, glühende Blicke zugeworfen, erzählt Urs Hostettler. Dieser war nicht nur ein Musiker-Freund von Chlöisu, sondern wirkte 1982 auch als Produzent der Platte «Wohäre geisch?» mit, die 17 von Friedlis Songs versammelt. Friedli selber war ein Jahr zuvor mit gerade einmal 32 freiwillig aus dem Leben geschieden.

Chlöisu Friedli - Tscharniblues. Quelle: Youtube.com

Er habe einmal auf der Strasse ein Mädchen in schlechtem Zustand gefunden, erzählt Friedli in einem seiner bekanntesten Songs, dem «Sünneli-Blues». Diese habe einfach mal ein Bett nötig gehabt, wo es sich habe ausschlafen können. «Wenn hüt eine wot usschlafe, de mues er id Waudou.» Friedli war aufgrund von Depressionen und Ängsten selber mehrmals Pensionär in der psychiatrischen Klinik ­Waldau. Diese Erfahrung verarbeitet er im Sünneli-Blues: «Weli Site weiter ­hinech, die linggi oder die rächti, Herr Friedli? Das wär ä Sprütze.»

«Wildeste Assoziationen. Aber genau das macht Chlöisus Lieder doch so einzigartig, nicht?»Urs Hostettler Produzent von «Wohäre geisch?»

Friedli ist ein Meister darin, in schlichten Bildern die Stimmung einzufangen, welche in einer psychiatrischen Institution in den frühen 80er-Jahren geherrscht haben muss. «Dert gits zum Bispiu o Mineralwasser, dür d Wuche düre Henniez und am Wuchen­ändi Citro», erzählt er. Und: «Hüt hani ä IV-Ränte (…) I ga ga sünnele dr d ­Wuche düre, i weiss werum, I ga ga sünnele, tralalalala, das isch dr Sünneli-Blues, woni ha. Stüre zahli kener», worauf die Klavierbegleitung ausfranst.

Sie hätten 1982 die Platte «Wohäre geisch?» in erster Linie als Erinnerungsstück für Freunde und Mitmusiker herausgegeben, erzählt Urs Hostettler. Dieses Jahr nun hätte Chlöisu Friedli seinen 70. Geburtstag feiern können. «Weil zudem eine grosse Nachfrage nach der längst vergriffenen LP bestanden hat, haben wir uns zu einer Neuproduktion entschlossen.»

Der «Chüngu» mit sieben Jungen

37 Jahre nach der Erstveröffentlichung ist bei der aktuellen Ausgabe praktisch die gleiche Produktionscrew am Werk – nebst Hostettler gehören auch Grafikerin Sylvia Vananderoye dazu sowie Friedlis Tochter Julia. Man habe dieses Mal vor allem Chlöisus eigenwillige ­Poesie ins Zentrum rücken wollen, sagt Hostettler.

Entsprechend wurden zwei instrumentale Jazz-Nummern gestrichen, dafür hat man einen berndeutschen Song sowie eine ausufernd lange Song-Ansage mit auf die Platte genommen. Darin mäandert Friedli thematisch von einem «Chüngu» mit sieben Jungen über das Rauch- und Trinkverbot im Auftrittssaal und das Mittagessen («Schinkegipfeli mit Salat») zu seinem Nachbarn in Zimlisberg bei Rapperswil. Dieser habe eine Schreinerei und beginne sonntags um sieben Uhr mit Lärmen, während er selber sich nicht mal getraue, ans Klavier zu sitzen, erzählt Friedli mit viel trockenem Humor.

Chlöisu Friedli - Sünneli-Blues. Quelle: Youtube.com

Ansagen mit abenteuerlichen Gedankensprüngen seien Chlöisus Markenzeichen gewesen, sagt Urs Hostettler. Als Friedli in seinem letzten Lebensjahr begonnen habe, Songs in Berndeutsch vorzutragen – vorher habe er ausschliesslich Englisch gesungen –, sei er in seinen Songtexten genau gleich verfahren wie in den Ansagen: «Wildeste Assoziationen. Aber genau das macht Chlöisus Lieder doch so einzigartig, nicht?», sagt Hostettler.

Tatsächlich führt Friedli in seinen Blues- und Jazz-Nummern die Hörerschaft nicht an der Hand durch eine Geschichte an ein konkretes Ziel, um dabei moralinsauer den Zeigefinger zu heben. Vielmehr bietet er eine Palette an Bildern und Blitzlichtern auf das Leben. Seine Songs enden selten vernünftig, oft auch mit einem «Es isch ja gliich.» Friedli gibt nichts vor, sondern tut Welten auf und ist damit weitaus aktueller und moderner, als es viele der bekannteren Musiker der Berner Troubadour-Szene je waren.

Überspitzt formuliert: dort die Lehrer und Juristen, hier der Nonkonformist und Punk. Die Art und Weise, wie Friedli Banales mit persönlichen Erinnerungen und präzisen Beobachtungen verwebt und dabei das Bild einer stockbiederen Gesellschaft der frühen 80er-Jahre zeichnet, hat etwas hoch Philosophisches. So berechnet er zum Beispiel in «Liechtample», dass sämtliche Ampeln der Schweiz pro Jahr rund 63 Milliarden Mal vorschreiben, was man jetzt dürfe und was nicht, und findet damit ein verblüffend simples Bild für gesellschaftliche Zwänge und Vorschriften.

Ein Stück Musikgeschichte

Chlöisu Friedli blieb selber zeitlebens ein Unangepasster. Der Übername «Salty Dog» verweist zwar auf einen, der mit allen Wassern gewaschen ist. Das sei Friedli aber eben genau nicht gewesen, sagt Urs Hostettler, sondern vielmehr ein empfindsamer Mann mit grosser Lebenslust, aber eben auch schwerem Gemüt. Einer, der von den Leuten für seinen Unterhaltungswert geliebt, aber vielleicht nicht allzu ernst genommen worden sei. Zu Unrecht. Am 3. Juli 1981 legte sich Werner Niklaus Friedli nahe der Waldau auf die Gleise. Mit ihm ging ein genauer und sensibler Beobachter, der mit seiner lakonischen Alltags­poesie ein Stück Schweizer Musik­geschichte geschaffen hat.

Chlöisu Friedli: «Wohäre geisch?», Vinyl-LP, Fata Morgana Records