«Meine kleinen Brüste, mein fetter Bauch»

Drei Mädchen schreiten auf einen Basketballplatz, in der Mitte die Rapperin Princess Nokia, den Ball unterm Arm. Sie tragen Sweatpants, übergrosse Pullover und T-Shirts so übereinander, dass sie unter den Stoffmengen keine Körper zu haben scheinen. Trotzdem schreiten die Stoffberge, aber nicht, wie man zur Zeit Marie Antoinettes zu schreiten verstanden hätte, sondern schlenkernd, entschlossen, leicht aus den Knöcheln federnd. Ihr Gang ist lässig, aber bestimmt, er sagt: Jeder Ort, den wir entern, gehört uns. Was sich uns in den Weg stellt, wird pulverisiert.

So betrat Princess Nokia, flankiert von Frauen, vor zwei Jahren nicht nur ihr Musikvideo zu «Tomboy», sondern den Rap an sich. Die als Destiny Fraqueri in New York geborene Rapperin hatte zuvor unter verschiedenen Namen ein bisschen House gemacht, bevor sie mit ihrem feministischen Trap weltberühmt wurde.

Heute ist Princess Nokia eine Identifikationsfigur für viele farbige und nicht-heterosexuelle Menschen, und wenn sie rappt, sie werde «with my little titties and my phat belly», mit ihren «kleinen Brüsten und ihrem fetten Bauch», die Welt beherrschen, dann glaubt man das. (Um exakt zu sein: Sie rappt nicht, dass sie die Welt beherrschen wird, sondern, dass sie dem literarischen Du den Typen ausspannen wird, aber das ist in dem Fall wohl dasselbe.) Oder die Zeilen: «my body is little my soul is heavy», ihr Körper sei klein, aber ihre Seele gewaltig. Da will man dieser Seele nicht im Dunkeln begegnen, nicht einmal im Halbdunkeln, bitte.

Sie trägt ihre Kinderbrille wie andere Sänger ihre Diamantuhren

Überhaupt, Körper. «Tomboy» hat die gut gemeint herablassende Forderung «Akzeptiere deine Schwächen» schon lange links überholt, Princess Nokia will nicht, dass irgendjemand anderer Leute Schwächen akzeptiert, sie hält «Schwächen» für das Beste, was einem so zustossen kann. Kleine Brüste? Super. Fette Wampe? Noch viel besser! Princess Nokia präsentiert ihren (in Wirklichkeit natürlich nur mittelschwabbligen) Bauch wie andere Rapper Goldketten, Sportwagen und Bitches. Sie trägt ihre Kinderbrille wie andere Diamantuhren.

Zudem ist sie zweifellos eine gute Rapperin. Gerade ist ihr Album «1992 Deluxe» als Kassette herausgekommen und zeigt, wie bei ihr reduzierte Beats auf Trap-Einflüsse treffen. Ihr Stil hat Ähnlichkeiten mit dem der kanadischen Rapperin Tommy Genesis, ist aber aggressiver. Auf den neuen Tracks verwendet sie ihre Stimme sehr vielfältig: Da kann sie noch so mädchenhaft schreien, sie tut es mit solchem Selbstbewusstsein, dass gar nicht erst der Verdacht aufkommt, die Stimmlage könnte ihre Autorität infrage stellen. Genauso hat sie aber das unaufgeregte Abrotzen drauf. Sie rappt rhythmisch auf den Punkt, die tontechnischen Veränderungen ihrer Stimme durch Effekte sind etwa in dem Song «Brujas» überaus eingängig. Zudem setzt sie die Mittel des Pop oft sehr wirkungsvoll politisch ein, manchmal allerdings auch ein bisschen zweifelhaft.

Auf ihren Konzerten – gerade tourt sie durch Amerika, im Sommer kommt sie wieder nach Deutschland – sollen Frauen vorne und Männer hinten stehen, findet sie. Betrunkenen, die in der U-Bahn rassistisch pöbeln, schüttet sie heisse Suppe entgegen und lässt sich dafür als Heldin feiern. Sie prügelt auf Konzerten auf Menschen ein, die sie angeblich sexistisch beleidigt haben (und das abstreiten). In einem Videoformat der Zeitschrift «Elle» nach Dating-Ratschlägen gefragt, antwortet sie «You need a man like the economy: weak.» Gesucht sind Männer, die so schwach wie die Wirtschaft sind. Dann feiert sie ihren Witz mit dreckigstem Lachen.

Ihre Identität ist komplex: Frau, schwarz und Bruja

Princess Nokia scheint alles zu hassen, was nicht Person of Color, also nicht weiss, Queer, Trans oder, oder, oder ist. Und sie ist der Meinung, dass man denen auf die Fresse hauen muss, die irgendwas sagen, was ihren Safe Space oder ihre Identität verletzt. Genau dieser Teil ihres Images aber führt zu einer merkwürdigen Ambivalenz in der ganzen Identitätsfrage. Princess Nokia sieht sich nämlich nicht nur als schwarze Frau, sondern auch als Bruja, also – wie soll man es nennen – kreolische Hexe. Zudem legt sie Wert auf ihre puerto-ricanische Herkunft, ihre Vorfahren aus den Völkern der Yoruba und Taino.

Diese nun fühlen sich benutzt. So schreibt eine (vorgebliche, es ist das Internet) Taino auf ihrem Blog «This is not Taino», Princess Nokia nenne sich «Hexe» und «Teil der Erde», was an und für sich kein Problem sei. Da sie sich aber auch als Taino bezeichne, lege sie in den Augen vieler Menschen nahe, dass dies nicht nur ihre Abstammung, sondern auch «Spiritualität» ausdrücke, «während all das in Wirklichkeit nichts mit uns zu tun hat; es ist eigentlich in keiner Hinsicht Taino.»

Princess Nokia behaupte, so die Bloggerin weiter, «Geschichte, Menschen, Kultur» der Taino zu repräsentieren – eine Anmassung. «Ihre Musik könnte so verdammt gut sein», heisst es, aber «wenn du den Namen meiner Nation verwendest, ziehst du mich, meine Familie, meine Gemeinde, unsere Bevölkerung in alles hinein, was du sagst oder tust.» Das Interessante an diesen Vorwürfen ist, dass Princess Nokia selbst gegen kulturelle Aneignung kämpft, also gegen die – im Pop höchst traditionsreiche – Übernahme von Stilen, Accessoires, Frisuren aus anderen Kulturen. Gegen diese Widersprüche wäre auch gar nichts zu sagen, wenn sie nicht selbst moralisch so rigoristisch wäre.

«Du musst dein einzigartiges Selbst sein»

Denn wer entscheidet eigentlich, wer eine Bruja oder eine Taino ist? Diese Frage ist zentral, denn sie weist darauf hin, dass die Behauptung einer Identität auch eine Machtfrage ist. Gleichzeitig entdecken alle immer komplexere Mischidentitäten in sich. So entsteht ein Wettbewerb in Individualisierung, die aber immer als Gruppenzugehörigkeit gedacht wird. Als hätten alle Angst davor, einfach ein einzelner, individueller Mensch zu sein.

Dabei sagt Nokia selbst: «Um etwas zum Laufen zu bringen, musst du dein einzigartiges Selbst sein und dein eigenes Ding machen. Es gibt niemanden, der tut, was ich tue.» Auf Genius, einer Website, die Songlyrics erklärt, schreibt sie über sich: «Princess Nokia ist meine Marke, und ich habe für eine im Underground erfolgreiche Künstlerin ein fantastisches Vermögen erlangt.» Sie sei «sehr stolz, sehr, sehr stolz – auf die Anhäufung von Reichtum, die mir in meiner Karriere als junger Mensch, als Millennial, als farbige Person, als Frau, gelungen ist.» Mehr als alles andere aber sei sie «ein Geschäftsmann». Das ist einerseits entwaffnend ehrlich, andererseits wirft es aber auch die Frage auf, ob ihr Umgang mit Identität nicht auch Marketing ist.

Wenn sie dagegen ihre Pose mal kurz vergisst, wirkt sie sowohl in den Musikvideos als auch in anderen Auftritten und Interviews eher verschmitzt, verspielt, ein bisschen albern und lebensfroh. Aber dann erinnert sie sich wieder daran, dass sie die ganze Zeit die Che Guevara aller Entrechteten geben muss, und nimmt ihre Kriegerinnenpose ein. So richtig etwas dagegen sagen kann man nicht, denn ihre Musik lebt davon, und schliesslich: Wer will entscheiden, wessen Krieg berechtigt ist?



(Süddeutsche Zeitung)