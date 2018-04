Musikpreis Echo wird nach Skandal um Rapper abgeschafft

Den Echo wird es in der aktuellen Form nicht mehr geben. Das teilte der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) am Mittwoch mit. Das sein in einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen worden.

Die Marke Echo sei so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei, heisst es in der Mitteilung. Der BVMI-Vorstand bittet um Entschuldigung für das «um den diesjährigen Echo herum Geschehene». Ein solcher Fehler solle sich in Zukunft nicht wiederholen.

Damit ist klar: Der BVMI reagiert auf die heftige Kritik am Preis und an der Veranstaltung, die durch die Vergabe an Farid Bang und Kollegah losgetreten wurde – auch wenn er das Rapper-Duo nicht namentlich erwähnt. Es hatte mit der Textzeile «Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen» ein Grundsatzdebatte über Antisemitismus losgetreten. Diverse Preisträger gaben darauf aus Protest ihre Echos zurück.

Neue Vergabe-Kriterien

Wie der Neuanfang des Echos konkret aussehen wird, ist bislang nicht bekannt, denn «für die Konkretisierung der Änderungen wird sich der Vorstand die erforderliche Zeit nehmen». Wage Andeutungen, was am Preis etwas geändert wird, gibt es allerdings bereits.

Der Echo, der Echo Klassik und der Echo Jazz soll in eine eigene Struktur überführt werden. Auch die Kriterien der Nominierung und Preisvergabe werden vollständig verändert. Und, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, beim Nachfolger des Echo soll die Wertung der Jury stärker in den Vordergrund rücken.

Bei einem Workshop im Juni sollen nun möglichst viele Ideen und Erwartungen aus der Branche berücksichtigt werden und im Prozess der Neugestaltung miteinbezogen werden. (hal)